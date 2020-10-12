Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия"
14:06 12.10.2020 (обновлено: 15:16 12.10.2020)
© AP Photo / Mark LennihanАвтор романов Стивен Кинг на Book Expo America. 1 июня 2017
© AP Photo / Mark Lennihan
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Стивен Кинг посмотрел российский сериал "Эпидемия", после чего в твиттере поделился впечатлениями от увиденного.
TO THE LAKE, a pretty darn good Russian series on Netflix. Four things to know:— Stephen King (@StephenKing) October 11, 2020
1. There's a plague.
2. There's lots of snow and cold (Russia, stupid).
3. Everybody drinks vodka.
4. Weak-ass spoiler alert: the little kid is a pain in the ass.
To the lake ("Эпидемия") – чертовски хороший российский сериал на Netflix. А вот четыре вещи, которые нужно знать о нем:
1. Он о чуме;
2. Там много снега и холода (Россия все-таки);
3. Все пьют водку;
4. Небольшой спойлер: маленький ребенок – та еще вредина", – написал Кинг.
Позже он опубликовал в соцсети еще один пост, в котором добавил, что сериал "Эпидемия" – это "спагетти-вестерн", только со снегом и зараженными страшной болезнью русскими убийцами. Известный писатель также написал: "Съемки – крутые. Что-то, правда, снято вверх ногами. Почему? Не знаю".
Многосерийный триллер режиссера Павла Костомарова, созданный по мотивам романа Яны Вагнер "Вонгозеро" (2011) вышел на платформе Netflix 7 октября под названием To the Lake ("К озеру"). Он был переведен на 12 языков и попал в топ-10 шоу на платформе.
На IMDb – крупнейшей в мире базе данных о кинематографе "Эпидемию" оценили на 7,1 баллов из 10, а на сайте-аггрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сериал получил 79 процентов "свежести" (на данном ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает 60 процентов положительных отзывов и больше. – Прим. ред.).
В "Эпидемии" неизвестный вирус превращает Москву в город зомби. Чтобы спасти себя и близких, главные герои отправляются в уединенный домик, расположенный на необитаемом острове в районе Карелии.