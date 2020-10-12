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https://ria.ru/20201012/king-1579387240.html
Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия"
Стивен Кинг посмотрел российский сериал "Эпидемия", после чего в твиттере поделился впечатлениями от увиденного. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T14:06
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кино и сериалы
новости культуры
netflix
виктория исакова
стивен кинг
москва
культура
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости</strong>. Стивен Кинг посмотрел российский сериал "Эпидемия", после чего в твиттере поделился впечатлениями от увиденного. Позже он опубликовал в соцсети еще один пост, в котором <a href="https://twitter.com/StephenKing/status/1315416099211620352" target="_blank">добавил,</a> что сериал "Эпидемия" – это "спагетти-вестерн", только со снегом и зараженными страшной болезнью русскими убийцами. Известный писатель также написал: "Съемки – крутые. Что-то, правда, снято вверх ногами. Почему? Не знаю". Многосерийный триллер режиссера Павла Костомарова, созданный по мотивам романа Яны Вагнер "Вонгозеро" (2011) вышел на платформе Netflix 7 октября под названием To the Lake ("К озеру"). Он был переведен на 12 языков и попал в топ-10 шоу на платформе.На IMDb – крупнейшей в мире базе данных о кинематографе "Эпидемию" <a href="https://www.imdb.com/title/tt9151230/" target="_blank">оценили</a> на 7,1 баллов из 10, а на сайте-аггрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сериал <a href="https://www.rottentomatoes.com/tv/to_the_lake/s01" target="_blank">получил</a> 79 процентов "свежести" (на данном ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает 60 процентов положительных отзывов и больше. – Прим. ред.).В "Эпидемии" неизвестный вирус превращает Москву в город зомби. Чтобы спасти себя и близких, главные герои отправляются в уединенный домик, расположенный на необитаемом острове в районе Карелии.
https://ria.ru/20201012/serialy-1579045833.html
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, виктория исакова, стивен кинг, москва

Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия"

14:06 12.10.2020 (обновлено: 15:16 12.10.2020)
 
© AP Photo / Mark LennihanАвтор романов Стивен Кинг на Book Expo America. 1 июня 2017
Автор романов Стивен Кинг на Book Expo America. 1 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© AP Photo / Mark Lennihan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Стивен Кинг посмотрел российский сериал "Эпидемия", после чего в твиттере поделился впечатлениями от увиденного.

To the lake ("Эпидемия") – чертовски хороший российский сериал на Netflix. А вот четыре вещи, которые нужно знать о нем:

1. Он о чуме;

2. Там много снега и холода (Россия все-таки);

3. Все пьют водку;

4. Небольшой спойлер: маленький ребенок – та еще вредина", – написал Кинг.

Позже он опубликовал в соцсети еще один пост, в котором добавил, что сериал "Эпидемия" – это "спагетти-вестерн", только со снегом и зараженными страшной болезнью русскими убийцами. Известный писатель также написал: "Съемки – крутые. Что-то, правда, снято вверх ногами. Почему? Не знаю".
Многосерийный триллер режиссера Павла Костомарова, созданный по мотивам романа Яны Вагнер "Вонгозеро" (2011) вышел на платформе Netflix 7 октября под названием To the Lake ("К озеру"). Он был переведен на 12 языков и попал в топ-10 шоу на платформе.
На IMDb – крупнейшей в мире базе данных о кинематографе "Эпидемию" оценили на 7,1 баллов из 10, а на сайте-аггрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сериал получил 79 процентов "свежести" (на данном ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает 60 процентов положительных отзывов и больше. – Прим. ред.).
В "Эпидемии" неизвестный вирус превращает Москву в город зомби. Чтобы спасти себя и близких, главные герои отправляются в уединенный домик, расположенный на необитаемом острове в районе Карелии.
Кадр из сериала Отыграть назад - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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