Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия"

To the lake ("Эпидемия") – чертовски хороший российский сериал на Netflix. А вот четыре вещи, которые нужно знать о нем:

1. Он о чуме;

2. Там много снега и холода (Россия все-таки);

3. Все пьют водку;

4. Небольшой спойлер: маленький ребенок – та еще вредина", – написал Кинг.