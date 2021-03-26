Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210326/elektropoezd-1603004346.html
"Ласточка" совершила тестовую поездку до станции "Ржевский мемориал"
"Ласточка" совершила тестовую поездку до станции "Ржевский мемориал"
Скоростной электропоезд "Ласточка" совершил тестовую поездку из Москвы до будущей станции "Ржевский мемориал" в Тверской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:12
2021-03-26T16:12
тверская область
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155953/63/1559536324_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_20a56846358887e14ee7a3eb33f0f57a.jpg
ТВЕРЬ, 26 мар – РИА Новости. Скоростной электропоезд "Ласточка" совершил тестовую поездку из Москвы до будущей станции "Ржевский мемориал" в Тверской области, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Экспресс, пассажирами которого стали представители областного правительства, Центральной пригородной пассажирской компании, журналисты. отправился от Рижского вокзала Москвы в 06:09, в пути он находился порядка четырех часов. В будущем время планируется значительно сократить благодаря электрификации железнодорожной ветки от Шаховской до станции "Ржевский мемориал". Сейчас от Москвы до Волоколамска "Ласточка" идет на электрической тяге, а затем она меняется на тепловозную. "Важно не только привезти к мемориалу гостей из Москвы. Важно, чтобы для жителей Зубцовского, Ржевского районов и соседних муниципальных образований был обеспечен новый уровень транспортной доступности. Это новый этап развития юго-запада тверского региона", – сказал губернатор области Игорь Руденя, выступая в четверг в прямом эфире "России 24" Тверь.Для удобства гостей планируется синхронизировать прибытие поездов и отправку общественного транспорта непосредственно до Ржевского мемориала – от платформы будет организовано автобусное сообщение. Глава региона напомнил, что сейчас активно идут работы по строительству станции "Ржевский мемориал". Ее название было определено голосованием при участии ветеранов, жителей региона. Новый остановочный пункт будет находиться в двух с половиной километрах от Ржевского мемориала Советскому солдату – это кратчайшее расстояние от железной дороги до музейного комплекса. В Тверской области запланированы пять остановок "Ласточек" - Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев, конечной станет станция "Ржевский мемориал" – там поезд будет стоять порядка трех минут. Предполагается, что на линии будут курсировать две пары поездов в сутки с составом в пять вагонов (341 посадочное место). Их отправление предусмотрено из Москвы и от станции "Ржевский мемориал" утром и вечером. По информации пресс-службы, в первых числах мая начнется регулярное транспортное обслуживание пассажиров по маршруту Москва-"Ржевский мемориал". Таким образом, жители и гости Верхневолжья смогут совершить поездку к мемориалу на скоростном поезде уже в преддверии 9 мая и непосредственно в День Победы.
https://ria.ru/20210326/park-1602978706.html
https://ria.ru/20210325/sertifikaty-1602862460.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155953/63/1559536324_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_9600085cf6fab384838ad52060d1ad43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя

"Ласточка" совершила тестовую поездку до станции "Ржевский мемориал"

16:12 26.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭлектропоезд "Ласточка" на участке Московского центрального кольца
Электропоезд Ласточка на участке Московского центрального кольца - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 26 мар – РИА Новости. Скоростной электропоезд "Ласточка" совершил тестовую поездку из Москвы до будущей станции "Ржевский мемориал" в Тверской области, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Экспресс, пассажирами которого стали представители областного правительства, Центральной пригородной пассажирской компании, журналисты. отправился от Рижского вокзала Москвы в 06:09, в пути он находился порядка четырех часов. В будущем время планируется значительно сократить благодаря электрификации железнодорожной ветки от Шаховской до станции "Ржевский мемориал". Сейчас от Москвы до Волоколамска "Ласточка" идет на электрической тяге, а затем она меняется на тепловозную.
Губернатор Игорь Руденя проводит личный прием граждан в Правительстве Тверской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 14:45Тверская область
Игорь Руденя поддержал инициативу создания в Твери парка
"Важно не только привезти к мемориалу гостей из Москвы. Важно, чтобы для жителей Зубцовского, Ржевского районов и соседних муниципальных образований был обеспечен новый уровень транспортной доступности. Это новый этап развития юго-запада тверского региона", – сказал губернатор области Игорь Руденя, выступая в четверг в прямом эфире "России 24" Тверь.
Для удобства гостей планируется синхронизировать прибытие поездов и отправку общественного транспорта непосредственно до Ржевского мемориала – от платформы будет организовано автобусное сообщение.
Глава региона напомнил, что сейчас активно идут работы по строительству станции "Ржевский мемориал". Ее название было определено голосованием при участии ветеранов, жителей региона. Новый остановочный пункт будет находиться в двух с половиной километрах от Ржевского мемориала Советскому солдату – это кратчайшее расстояние от железной дороги до музейного комплекса.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на церемонии вручения жилищных сертификатов - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 18:36Тверская область
Руденя вручил молодым тверским семьям жилищные сертификаты
В Тверской области запланированы пять остановок "Ласточек" - Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев, конечной станет станция "Ржевский мемориал" – там поезд будет стоять порядка трех минут. Предполагается, что на линии будут курсировать две пары поездов в сутки с составом в пять вагонов (341 посадочное место). Их отправление предусмотрено из Москвы и от станции "Ржевский мемориал" утром и вечером.
По информации пресс-службы, в первых числах мая начнется регулярное транспортное обслуживание пассажиров по маршруту Москва-"Ржевский мемориал". Таким образом, жители и гости Верхневолжья смогут совершить поездку к мемориалу на скоростном поезде уже в преддверии 9 мая и непосредственно в День Победы.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Экс-глава CDC считает, что COVID-19 появился в китайской лаборатории
04:11Психотерапевт рассказал, как весна влияет на психику
03:55Немецкий журналист назвал три причины, почему нужно закупить "Спутник V"
03:32Экс-переводчица Пентагона призналась в попытке шпионажа для "Хезболлах"
03:19WSJ: заблокировавшее Суэцкий канал судно могут снять с мели в субботу
03:10Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля
03:04Адаптацию корабля "Орел" к ракете "Ангара" отложили на пять месяцев
02:36В Испании "отчаявшийся" мужчина сбил на автомобиле семь человек
02:34Украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
02:28Байден заявил, что у него есть теории насчет происхождения COVID-19
02:17Финансист перечислил активы, в которых нет риска потерять все
02:09Россиян предупредили о мошенниках на сайтах знакомств
02:04В КНДР объяснили пуск ракет правом государства на самооборону
01:54Экс-депутат Рады предрек сокращение населения Украины на 20 миллионов
01:32Онищенко дал совет планирующим летний отдых россиянам
01:16Эксперт объяснил, кому полагается повышенная пенсия
01:10NYT: Талибы могут захватить власть в Афганистане после вывода войск США
01:08В России создают робота для работы в открытом космосе
00:57При взрыве в частном доме в Новой Москве пострадали пять человек
00:51Депутат Рады: противостояние РФ и США может привести к войне на Украине
Лента новостейМолния