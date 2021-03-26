https://ria.ru/20210326/elektropoezd-1603004346.html

"Ласточка" совершила тестовую поездку до станции "Ржевский мемориал"

"Ласточка" совершила тестовую поездку до станции "Ржевский мемориал"

Скоростной электропоезд "Ласточка" совершил тестовую поездку из Москвы до будущей станции "Ржевский мемориал" в Тверской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T16:12

2021-03-26T16:12

2021-03-26T16:12

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 26 мар – РИА Новости. Скоростной электропоезд "Ласточка" совершил тестовую поездку из Москвы до будущей станции "Ржевский мемориал" в Тверской области, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Экспресс, пассажирами которого стали представители областного правительства, Центральной пригородной пассажирской компании, журналисты. отправился от Рижского вокзала Москвы в 06:09, в пути он находился порядка четырех часов. В будущем время планируется значительно сократить благодаря электрификации железнодорожной ветки от Шаховской до станции "Ржевский мемориал". Сейчас от Москвы до Волоколамска "Ласточка" идет на электрической тяге, а затем она меняется на тепловозную. "Важно не только привезти к мемориалу гостей из Москвы. Важно, чтобы для жителей Зубцовского, Ржевского районов и соседних муниципальных образований был обеспечен новый уровень транспортной доступности. Это новый этап развития юго-запада тверского региона", – сказал губернатор области Игорь Руденя, выступая в четверг в прямом эфире "России 24" Тверь.Для удобства гостей планируется синхронизировать прибытие поездов и отправку общественного транспорта непосредственно до Ржевского мемориала – от платформы будет организовано автобусное сообщение. Глава региона напомнил, что сейчас активно идут работы по строительству станции "Ржевский мемориал". Ее название было определено голосованием при участии ветеранов, жителей региона. Новый остановочный пункт будет находиться в двух с половиной километрах от Ржевского мемориала Советскому солдату – это кратчайшее расстояние от железной дороги до музейного комплекса. В Тверской области запланированы пять остановок "Ласточек" - Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев, конечной станет станция "Ржевский мемориал" – там поезд будет стоять порядка трех минут. Предполагается, что на линии будут курсировать две пары поездов в сутки с составом в пять вагонов (341 посадочное место). Их отправление предусмотрено из Москвы и от станции "Ржевский мемориал" утром и вечером. По информации пресс-службы, в первых числах мая начнется регулярное транспортное обслуживание пассажиров по маршруту Москва-"Ржевский мемориал". Таким образом, жители и гости Верхневолжья смогут совершить поездку к мемориалу на скоростном поезде уже в преддверии 9 мая и непосредственно в День Победы.

https://ria.ru/20210326/park-1602978706.html

https://ria.ru/20210325/sertifikaty-1602862460.html

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игорь руденя