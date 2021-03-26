https://ria.ru/20210326/elektrokar-1602938553.html
Глава Минпромторга прокатился на российском электрокаре Zetta в Тольятти
Глава Минпромторга прокатился на российском электрокаре Zetta в Тольятти
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в пятницу в рамках своего визита в Тольятти проехал на электрокаре российского производства Zetta, отметив,... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T11:15
2021-03-26T11:15
2021-03-26T11:15
авто
денис мантуров
тольятти
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 26 мар - РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в пятницу в рамках своего визита в Тольятти проехал на электрокаре российского производства Zetta, отметив, что по управлению он достаточно комфортный, передает корреспондент РИА Новости."Поскольку это все-таки опытно-промышленный образец, здесь необходимо поработать над шумоизоляцией, интерьером. С учетом того, что у него здесь ограничение стоит, сложно понять по динамике, но по управлению достаточно комфортно. Основа есть, но с материалом продолжим работать, чтобы потребителю она понравилась. Машина должна быть доступная. На опытном проехал, теперь будем ждать серийного", - сказал Мантуров.В начале сентября прошлого года гендиректор Zetta Денис Щуровский говорил РИА Новости, что старт производства российского компактного электромобиля перенесен на срок после 2020 года из-за отказа Фонда развития промышленности (ФРП) выделить предприятию льготный кредит на 100 миллионов рублей.Zetta - компактный трехдверный автомобиль с электроприводом на два или четыре колеса. Компания сообщала, что по количеству деталей машина на 99% российская, лишь батарея импортируется из Китая, однако ее стоимость настолько высока, что в стоимостном выражении локализация составляет порядка 50% и более в зависимости от емкости.
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авто, денис мантуров, тольятти
ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 26 мар - РИА Новости.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
в пятницу в рамках своего визита в Тольятти проехал на электрокаре российского производства Zetta, отметив, что по управлению он достаточно комфортный, передает корреспондент РИА Новости.
"Поскольку это все-таки опытно-промышленный образец, здесь необходимо поработать над шумоизоляцией, интерьером. С учетом того, что у него здесь ограничение стоит, сложно понять по динамике, но по управлению достаточно комфортно. Основа есть, но с материалом продолжим работать, чтобы потребителю она понравилась. Машина должна быть доступная. На опытном проехал, теперь будем ждать серийного", - сказал Мантуров.
В начале сентября прошлого года гендиректор Zetta Денис Щуровский говорил РИА Новости, что старт производства российского компактного электромобиля перенесен на срок после 2020 года из-за отказа Фонда развития промышленности (ФРП) выделить предприятию льготный кредит на 100 миллионов рублей.
Zetta - компактный трехдверный автомобиль с электроприводом на два или четыре колеса. Компания сообщала, что по количеству деталей машина на 99% российская, лишь батарея импортируется из Китая, однако ее стоимость настолько высока, что в стоимостном выражении локализация составляет порядка 50% и более в зависимости от емкости.