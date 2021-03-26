https://ria.ru/20210326/ekonomika-1602925881.html

В МИД рассказали о потерях мировой экономики от пандемии

В МИД рассказали о потерях мировой экономики от пандемии

Потери мировой экономики от пандемии коронавируса составили более 3,5 триллиона долларов, что в два раза превышает ущерб, нанесенный кризисом 2008 года, заявил... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T10:12

2021-03-26T10:12

2021-03-26T11:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей вершинин

коронавирусы

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

экономика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Потери мировой экономики от пандемии коронавируса составили более 3,5 триллиона долларов, что в два раза превышает ущерб, нанесенный кризисом 2008 года, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Пандемия COVID-19, очевидно, войдет в историю как один из крупнейших вызовов XXI столетия. Ее последствия оказали пагубное влияние на все сферы нашей жизни. Не остались в стороне и международные экономические отношения. Эксперты сходятся во мнении, что мы имеем дело с крупнейшим глобальным кризисом со времен Второй мировой войны. Потери мировой экономики составили более 3,5 триллиона долларов. Это уже в два раза больше, чем во время кризиса 2008 года", - сказал Вершинин.По его словам, все это стало серьезной проверкой на прочность как национальных экономик, так и международных институтов."Непросто справляться с нарастающим давлением и глобальной финансовой системе. К сожалению, многие все чаще предпочитают действовать по принципу "каждый сам за себя". Какой эффект это оказывает на многостороннее экономическое сотрудничество, представить несложно", - отметил он.Замминистра подчеркнул, что "мировая экономика едина, и именно через многостороннее сотрудничество, нацеленное на поступательное и всеобъемлющее развитие, лежит путь к выходу из нынешнего масштабного кризиса"."Преодолеть его иначе, как сообща, человечеству едва ли удастся", - заключил высокопоставленный дипломат.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210125/vaktsiny-1594550998.html

https://ria.ru/20210311/ekonomika-1600771199.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей вершинин, коронавирусы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика