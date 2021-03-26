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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210326/ekonomika-1602925881.html
В МИД рассказали о потерях мировой экономики от пандемии
В МИД рассказали о потерях мировой экономики от пандемии
Потери мировой экономики от пандемии коронавируса составили более 3,5 триллиона долларов, что в два раза превышает ущерб, нанесенный кризисом 2008 года, заявил... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T10:12
2021-03-26T11:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей вершинин
коронавирусы
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Потери мировой экономики от пандемии коронавируса составили более 3,5 триллиона долларов, что в два раза превышает ущерб, нанесенный кризисом 2008 года, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Пандемия COVID-19, очевидно, войдет в историю как один из крупнейших вызовов XXI столетия. Ее последствия оказали пагубное влияние на все сферы нашей жизни. Не остались в стороне и международные экономические отношения. Эксперты сходятся во мнении, что мы имеем дело с крупнейшим глобальным кризисом со времен Второй мировой войны. Потери мировой экономики составили более 3,5 триллиона долларов. Это уже в два раза больше, чем во время кризиса 2008 года", - сказал Вершинин.По его словам, все это стало серьезной проверкой на прочность как национальных экономик, так и международных институтов."Непросто справляться с нарастающим давлением и глобальной финансовой системе. К сожалению, многие все чаще предпочитают действовать по принципу "каждый сам за себя". Какой эффект это оказывает на многостороннее экономическое сотрудничество, представить несложно", - отметил он.Замминистра подчеркнул, что "мировая экономика едина, и именно через многостороннее сотрудничество, нацеленное на поступательное и всеобъемлющее развитие, лежит путь к выходу из нынешнего масштабного кризиса"."Преодолеть его иначе, как сообща, человечеству едва ли удастся", - заключил высокопоставленный дипломат.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210125/vaktsiny-1594550998.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей вершинин, коронавирусы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика

В МИД рассказали о потерях мировой экономики от пандемии

10:12 26.03.2021 (обновлено: 11:26 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Потери мировой экономики от пандемии коронавируса составили более 3,5 триллиона долларов, что в два раза превышает ущерб, нанесенный кризисом 2008 года, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Пандемия COVID-19, очевидно, войдет в историю как один из крупнейших вызовов XXI столетия. Ее последствия оказали пагубное влияние на все сферы нашей жизни. Не остались в стороне и международные экономические отношения. Эксперты сходятся во мнении, что мы имеем дело с крупнейшим глобальным кризисом со времен Второй мировой войны. Потери мировой экономики составили более 3,5 триллиона долларов. Это уже в два раза больше, чем во время кризиса 2008 года", - сказал Вершинин.
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По его словам, все это стало серьезной проверкой на прочность как национальных экономик, так и международных институтов.
"Непросто справляться с нарастающим давлением и глобальной финансовой системе. К сожалению, многие все чаще предпочитают действовать по принципу "каждый сам за себя". Какой эффект это оказывает на многостороннее экономическое сотрудничество, представить несложно", - отметил он.
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Замминистра подчеркнул, что "мировая экономика едина, и именно через многостороннее сотрудничество, нацеленное на поступательное и всеобъемлющее развитие, лежит путь к выходу из нынешнего масштабного кризиса".
"Преодолеть его иначе, как сообща, человечеству едва ли удастся", - заключил высокопоставленный дипломат.
Читайте полный текст интервью >>>
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ВершининКоронавирусыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Экономика
 
 
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