https://ria.ru/20210326/vershinin-1602940538.html

Сергей Вершинин: пандемия COVID, очевидно, войдет в историю

Сергей Вершинин: пандемия COVID, очевидно, войдет в историю

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин рассказал в интервью РИА Новости о том, как пандемия коронавируса отразилась на ООН, не оказалась ли РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T11:22

2021-03-26T11:22

2021-03-26T11:22

коронавирус covid-19

россия

сергей вершинин

оон

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602936000_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_0101eb7da4aa6b7b8759320c3d38531b.jpg

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин рассказал в интервью РИА Новости о том, как пандемия коронавируса отразилась на ООН, не оказалась ли работа всемирной организации парализованной, объяснил, почему кризис с COVID войдет в историю, и сообщил, в какие суммы оцениваются потери от него.– Какое влияние оказывает пандемия на работу ООН, в частности, на социально-экономическое сотрудничество? Сохраняют ли глобальные цели в области устойчивого развития актуальность в текущих условиях?– Пандемия COVID-19, очевидно, войдет в историю как один из крупнейших вызовов 21-го столетия. Ее последствия оказали пагубное влияние на все сферы нашей жизни. Не остались в стороне и международные экономические отношения. Эксперты сходятся во мнении, что мы имеем дело с крупнейшим глобальным кризисом со времен Второй мировой войны. Потери мировой экономики составили более 3,5 триллиона долларов. Это уже в два раза больше, чем во время кризиса 2008 году.Все это стало серьезной проверкой на прочность как национальных экономик, так и международных институтов. Непросто справляться с нарастающим давлением и глобальной финансовой системе. К сожалению, многие все чаще предпочитают действовать по принципу "каждый сам за себя". Какой эффект это оказывает на многостороннее экономическое сотрудничество, представить несложно.Но даже в этих условиях Цели устойчивого развития сохраняют свою универсальность и актуальность. Мировая экономика едина, и именно через многостороннее сотрудничество, нацеленное на поступательное и всеобъемлющее развитие, лежит путь к выходу из нынешнего масштабного кризиса. Преодолеть его иначе как сообща человечеству едва ли удастся.– Как организации системы ООН адаптируются к новым реалиям? Удается ли нашей стране поддерживать традиционно высокий уровень сотрудничества со Всемирной организацией?– В условиях карантинных ограничений ООН также была вынуждена серьезно перестроить привычный формат деятельности. Большинство сотрудников переведены на удаленный режим, многосторонние переговоры переместились из залов заседаний в формат видеоконференций, даже разработаны специальные процедуры дистанционного голосования. С одной стороны, хорошо, что ООН не оказалась парализованной, а продолжила действовать и в этих условиях. С другой, видеоформат никогда не сможет заменить "живого" общения. Для дипломатии оно критически важно. Поэтому рассчитываем, что данные меры будут лишь временными.При этом непосредственная деятельность ООН "на местах", то есть в страновых отделениях, не прерывалась, а стала даже более динамичной. К чести сотрудников ООН, можно сказать, что они умеют быстро адаптироваться к меняющимся условиям.Наша страна последовательно выступает за возвращение привычного формата работы ООН, что будет способствовать улучшению взаимопонимания, восстановлению духа сотрудничества. За этим, уверены, последует наращивание профильного взаимодействия. Пока одним из ключевых препятствий остается пандемия. Именно поэтому, выступая на пленарном заседании 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, президент России Владимир Владимирович Путин предложил привить первой в мире вакциной от возбудителя CОVID-19 "Спутник V" сотрудников ООН.Разделяем мнение генсекретаря ООН о том, что выход из кризиса возможен только через активизацию реализации повестки дня ООН в области устойчивого развития. Как известно, повестка рассчитана до 2030 года. Осталось десять лет. До пандемии международное сотрудничество в этой области двигалось по нарастающей. Активно действовали Форум по финансированию развития, Форум по сотрудничеству в целях развития, Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию, аналогичные региональные форумы. Страны последовательно продвигались к достижению 17 целей устойчивого развития, зафиксированных в повестке-2030. Пандемия, как говорится, смешала все карты.Снижение же эффективности деятельности международных организаций в условиях кризиса приведет к еще более негативным глобальным последствиям. Государствам важно об этом помнить. Россия как ответственный партнер продолжает активно поддерживать ООН. Продвигаем позитивную, объединительную повестку.На этом фоне Россия продолжила финансировать реализацию проектов технического содействия в заинтересованных странах в рамках взятых ранее на себя обязательств и одновременно стала оказывать дополнительную помощь по противодействию COVID-19. Речь идет о проектах по борьбе с бедностью и крайней нищетой, укреплению промышленного и сельскохозяйственного потенциалов развития, стимулированию мелкого и среднего предпринимательства. Одновременно мы работаем с партнерами над модернизацией образовательной и медицинской инфраструктуры, обеспечением продовольственной безопасности, совершенствованием государственных институтов.Совместная проектная деятельность продолжает осуществляться на этих направлениях с такими организациями системы ООН, как Программа развития ООН, Всемирная продовольственная программа, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Всемирная организация здравоохранения, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. Особая роль в международном сотрудничестве в области устойчивого развития нами традиционно отводится Европейской экономической комиссии ООН и Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Их потенциал всегда востребован, в том числе в силу уникального мандата – комиссии аккумулируют международный опыт в области развития и тиражируют его среди государств с учетом их национальных или региональных особенностей.Мы, в свою очередь, используем этот потенциал как для продвижения российских подходов и наработок в региональную повестку сотрудничества, так и для оказания технического содействия партнерам из числа развивающихся стран. Задействуем для этого наш ежегодный добровольный взнос в обе комиссии, который идет на осуществление отраслевых проектов. Их географический приоритет – страны СНГ. Средняя продолжительность – 2-3 года. Области применения самые разные: от запуска контейнерных поездов из Европы в Азию до создания заповедника "больших кошек" в приграничной зоне с Китаем и Монголией. На сегодняшний день реализовано в общей сложности более сотни проектов, что можно рассматривать как весомый вклад нашей страны в достижение целей устойчивого развития. Вместе с партнерами из ООН постоянно работаем над повышением их практической отдачи и адаптации к новым задачам.Наше содействие международному развитию осуществляется и по двусторонней линии без задействования потенциала организаций системы ООН. Ежегодно общие объемы российской помощи оцениваются ОЭСР на уровне одного миллиарда долларов. Главные бенефициары – государства СНГ, наши партнеры на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Океании, в Латинской Америке, в Западной и Южной Африке. В 2020 году в дополнение к этому мы активно помогали странам бороться и с CОVID-19. Такого рода помощь достигла уровня 35 миллионов долларов.– Какие задачи преследует Россия, оказывая гуманитарную помощь населению зарубежных стран?– Задачи исключительно гуманитарные. В данном случае речь идет о спасении жизней людей, пострадавших от стихийных бедствий, вооруженных конфликтов, техногенных катастроф. Сейчас – еще и от пандемии CОVID-19. К сожалению, в настоящее время наблюдается взрывной рост потребностей в продовольственной помощи. Поэтому из уст руководителя Всемирной продовольственной программы Дэвида Бизли и звучат призывы к мировому сообществу не допустить "голода вселенского масштаба".Наша страна не снижает, а увеличивает объемы продовольственной помощи, поставляемой по линии ВПП. В прошлом году Россия вышла на максимальные показатели совместной деятельности с этим крупнейшим гуманитарным агентством ООН. При этом мы стремимся к росту не только количества, но и качества такого сотрудничества, расширяем его географию.В дополнение к масштабным поставкам продуктов занимаемся реализацией проектов на стыке гумпомощи и развития, в том числе – в области школьного питания. В некоторых случаях задействуем инновационные подходы, предполагающие конверсию долгов развивающихся стран перед Россией в необходимое для осуществления проектов ВПП финансирование.В сотрудничестве с ВОЗ мы оказываем срочную медицинскую помощь, обеспечивая гуманитарные поставки модулей разного профиля – в зависимости от здравоохраненческих потребностей – в страны Азии, Африки и Латинской Америки. В период пандемии налажены поставки средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких, вакцины в виде гуманитарной помощи странам, которые к нам обратились. Кроме того, оказываем помощь Российскому фонду прямых инвестиций в кропотливой работе по преквалификации вакцины "Спутник V", но это предмет отдельной беседы. Гуманитарная помощь также оказывается нами по линии ЮНИСЕФ и ЮНФПА. Речь, в частности, идет о налаживании учебного процесса в школах и обеспечении условий санитарии и гигиены, а также обустройстве родовспомогательных помещений в отдельных странах-партнерах Ближнего Востока.– Участвует ли российский бизнес в деятельности на площадках ООН?– Мы всячески поощряем государственно-частное партнерство. С 2000 года в рамках ООН реализуется инициатива "Глобального договора", нацеленная на вовлечение предпринимателей в деятельность ООН по устойчивому развитию. Чтобы стать участником, компания должна разделять принципы ответственного ведения бизнеса ООН, в таких областях как охрана окружающей среды, трудовые отношения и права человека.Данная инициатива охватывает 13 тысяч компаний из 170 государств, включая Россию, и действует на основе принципа "win-win" – компании вносят вклад в реализацию Целей устойчивого развития, а взамен получают возможность обмениваться опытом и заключать партнерские соглашения друг с другом. Кроме того, участие в "Глобальном договоре" имеет позитивный имиджевый эффект, что важно для компаний, работающих на мировом рынке.В общем, это весьма полезная инициатива, и мы регулярно призываем отечественных предпринимателей к участию в ней. Реализация "Глобального договора" на внутригосударственном уровне поручена национальным ассоциациям. Такая структура действует и в России, мы с ней активно сотрудничаем. Рассчитываем, что число отечественных участников инициативы будет только расти. Контакты ассоциации размещены на веб-станице "Глобального договора". Коллеги всегда открыты к взаимодействию с новыми компаниями.На этапе посткризисного восстановления потребуются ресурсы, опыт, наработки всех международных участников, в том числе и негосударственных. Бизнесу вновь предстоит перезапустить мировую экономику. Мы очень рассчитываем, что в соответствующей работе на площадке ООН российские компании будут оставаться нашими надежными партнерами.

https://ria.ru/20210317/dostupnost-1601635146.html

https://ria.ru/20210324/pandemiya-1602521531.html

https://ria.ru/20210325/voz-1602803981.html

https://ria.ru/20201205/katastrofa-1587812020.html

https://ria.ru/20210203/programma-1595924675.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, сергей вершинин, оон, интервью