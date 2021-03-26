https://ria.ru/20210326/dtp-1603058496.html

В Москве полицейский сбил насмерть пешехода

В Москве полицейский сбил насмерть пешехода

Полицейский в Москве на служебном автомобиле насмерть сбил человека вне зоны пешеходного перехода, назначена служебная проверка, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T21:36

2021-03-26T21:36

2021-03-26T21:36

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Полицейский в Москве на служебном автомобиле насмерть сбил человека вне зоны пешеходного перехода, назначена служебная проверка, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД."По предварительным данным, сегодня в 20.20 в районе дома 57 по Кутузовскому проспекту сотрудник, управляя служебной автомашиной, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом... В результате ДТП пешеход скончался", - говорится в сообщении.Уточняется, что водитель принял все меры для экстренной остановки машины, но наезда избежать не удалось. На месте работают сотрудники ГИБДД, также назначена служебная проверка.

https://ria.ru/20210325/dtp-1602783240.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия