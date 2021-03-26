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В Москве полицейский сбил насмерть пешехода
В Москве полицейский сбил насмерть пешехода
Полицейский в Москве на служебном автомобиле насмерть сбил человека вне зоны пешеходного перехода, назначена служебная проверка, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T21:36
2021-03-26T21:36
2021-03-26T21:36
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Полицейский в Москве на служебном автомобиле насмерть сбил человека вне зоны пешеходного перехода, назначена служебная проверка, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД."По предварительным данным, сегодня в 20.20 в районе дома 57 по Кутузовскому проспекту сотрудник, управляя служебной автомашиной, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом... В результате ДТП пешеход скончался", - говорится в сообщении.Уточняется, что водитель принял все меры для экстренной остановки машины, но наезда избежать не удалось. На месте работают сотрудники ГИБДД, также назначена служебная проверка.
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москва, происшествия
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Полицейский в Москве
на служебном автомобиле насмерть сбил человека вне зоны пешеходного перехода, назначена служебная проверка, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД
.
"По предварительным данным, сегодня в 20.20 в районе дома 57 по Кутузовскому проспекту сотрудник, управляя служебной автомашиной, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом... В результате ДТП пешеход скончался", - говорится в сообщении.
Уточняется, что водитель принял все меры для экстренной остановки машины, но наезда избежать не удалось. На месте работают сотрудники ГИБДД, также назначена служебная проверка.