https://ria.ru/20210326/donbass-1603056514.html

Украинские силовики заявили о четырех погибших при обстреле в Донбассе

Украинские силовики заявили о четырех погибших при обстреле в Донбассе

Украинские силовики заявили, что четверо их военнослужащих погибли и двое получили ранения при обстреле у населенного пункта Шумы в Донбассе. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T21:13

2021-03-26T21:13

2021-03-26T21:13

обсе

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КИЕВ, 26 мар – РИА Новости. Украинские силовики заявили, что четверо их военнослужащих погибли и двое получили ранения при обстреле у населенного пункта Шумы в Донбассе.Ранее министерство обороны Украины заявляло об отсутствии обстрелов позиций силовиков в Донбассе в первой половине дня в пятницу.Как заявили в пресс-центре штаба операции объединенных сил, в пятницу ополченцы обстреляли позиции украинских силовиков из "запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметра, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов недалеко от населенного пункта Шумы"."В результате обстрела четверо военнослужащих из состава объединенных сил погибли, двое получили ранения", - говорится в сообщении.Пострадавших военнослужащих доставили в больницу. Об обстреле нарушения Киев уведомил представителей ОБСЕ. "Украинские защитники открыли ответный огонь", - добавили в пресс-центре.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210324/donbass-1602585448.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/vsu-1602549099.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны украины, минск, оон, в мире