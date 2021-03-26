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Украинские силовики заявили о четырех погибших при обстреле в Донбассе
Украинские силовики заявили о четырех погибших при обстреле в Донбассе
Украинские силовики заявили, что четверо их военнослужащих погибли и двое получили ранения при обстреле у населенного пункта Шумы в Донбассе. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T21:13
2021-03-26T21:13
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
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КИЕВ, 26 мар – РИА Новости. Украинские силовики заявили, что четверо их военнослужащих погибли и двое получили ранения при обстреле у населенного пункта Шумы в Донбассе.Ранее министерство обороны Украины заявляло об отсутствии обстрелов позиций силовиков в Донбассе в первой половине дня в пятницу.Как заявили в пресс-центре штаба операции объединенных сил, в пятницу ополченцы обстреляли позиции украинских силовиков из "запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметра, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов недалеко от населенного пункта Шумы"."В результате обстрела четверо военнослужащих из состава объединенных сил погибли, двое получили ранения", - говорится в сообщении.Пострадавших военнослужащих доставили в больницу. Об обстреле нарушения Киев уведомил представителей ОБСЕ. "Украинские защитники открыли ответный огонь", - добавили в пресс-центре.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210324/donbass-1602585448.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210323/vsu-1602549099.html
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обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны украины, минск, оон, в мире

Украинские силовики заявили о четырех погибших при обстреле в Донбассе

21:13 26.03.2021
 
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Фото : Министерство обороны Украины
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КИЕВ, 26 мар – РИА Новости. Украинские силовики заявили, что четверо их военнослужащих погибли и двое получили ранения при обстреле у населенного пункта Шумы в Донбассе.
Ранее министерство обороны Украины заявляло об отсутствии обстрелов позиций силовиков в Донбассе в первой половине дня в пятницу.
Как заявили в пресс-центре штаба операции объединенных сил, в пятницу ополченцы обстреляли позиции украинских силовиков из "запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметра, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов недалеко от населенного пункта Шумы".
"В результате обстрела четверо военнослужащих из состава объединенных сил погибли, двое получили ранения", - говорится в сообщении.
Ополченцы Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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В ДНР объяснили обострение ситуации в Донбассе
Пострадавших военнослужащих доставили в больницу. Об обстреле нарушения Киев уведомил представителей ОБСЕ. "Украинские защитники открыли ответный огонь", - добавили в пресс-центре.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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