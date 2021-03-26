Депутат предложил изымать доходы преступников от интервью в пользу жертв
16:26 26.03.2021 (обновлено: 16:47 26.03.2021)
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Член комитета ГД по информполитике Евгений Ревенко предложил запретить маньякам "монетизировать свои воспоминания" и перечислять их доходы, полученные от рассказов о преступлениях, в пользу жертв.
Ранее журналист Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу "скопинским маньяком" Виктором Моховым, который в 2005 году был осужден за похищение двух девушек, которых он несколько лет держал в подвале и насиловал. Высказывания Мохова вызвали возмущение у пользователей социальных сетей, особенно его слова, что он теперь готов "помочь" зачать детей одной из жертв. Депутат Госдумы Оксана Пушкина в связи с этими высказываниями отправила запросы во ФСИН и Генпрокуратуру.
"Чтобы не вводить дополнительные ограничения для работы журналистов, в первую очередь, чтобы не нарушать базовые принципы - мы не можем отбывшему наказание человеку что-то запрещать, поэтому по принципу действующего в Соединенных штатах Америки, кстати, закона... им запрещается монетизировать свои воспоминания, и государство изымает этот доход и перечисляет в пользу жертв этих преступлений" - сказал Ревенко в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Депутат уточнил, что речь идет только о преступлениях "против личности".
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