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Депутат предложил изымать доходы преступников от интервью в пользу жертв
Депутат предложил изымать доходы преступников от интервью в пользу жертв
Член комитета ГД по информполитике Евгений Ревенко предложил запретить маньякам "монетизировать свои воспоминания" и перечислять их доходы, полученные от... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:26
2021-03-26T16:47
евгений ревенко
госдума рф
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Член комитета ГД по информполитике Евгений Ревенко предложил запретить маньякам "монетизировать свои воспоминания" и перечислять их доходы, полученные от рассказов о преступлениях, в пользу жертв.Ранее журналист Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу "скопинским маньяком" Виктором Моховым, который в 2005 году был осужден за похищение двух девушек, которых он несколько лет держал в подвале и насиловал. Высказывания Мохова вызвали возмущение у пользователей социальных сетей, особенно его слова, что он теперь готов "помочь" зачать детей одной из жертв. Депутат Госдумы Оксана Пушкина в связи с этими высказываниями отправила запросы во ФСИН и Генпрокуратуру.Депутат уточнил, что речь идет только о преступлениях "против личности".
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евгений ревенко, госдума рф, общество

Депутат предложил изымать доходы преступников от интервью в пользу жертв

16:26 26.03.2021 (обновлено: 16:47 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Член комитета ГД по информполитике Евгений Ревенко предложил запретить маньякам "монетизировать свои воспоминания" и перечислять их доходы, полученные от рассказов о преступлениях, в пользу жертв.
Ранее журналист Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу "скопинским маньяком" Виктором Моховым, который в 2005 году был осужден за похищение двух девушек, которых он несколько лет держал в подвале и насиловал. Высказывания Мохова вызвали возмущение у пользователей социальных сетей, особенно его слова, что он теперь готов "помочь" зачать детей одной из жертв. Депутат Госдумы Оксана Пушкина в связи с этими высказываниями отправила запросы во ФСИН и Генпрокуратуру.

"Чтобы не вводить дополнительные ограничения для работы журналистов, в первую очередь, чтобы не нарушать базовые принципы - мы не можем отбывшему наказание человеку что-то запрещать, поэтому по принципу действующего в Соединенных штатах Америки, кстати, закона... им запрещается монетизировать свои воспоминания, и государство изымает этот доход и перечисляет в пользу жертв этих преступлений" - сказал Ревенко в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Депутат уточнил, что речь идет только о преступлениях "против личности".
Телеведущая Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 13:51
Собчак и маньяк — ах, какая пара!
 
Евгений РевенкоГосдума РФОбщество
 
 
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