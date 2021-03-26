https://ria.ru/20210326/dokhody-1603007032.html

Депутат предложил изымать доходы преступников от интервью в пользу жертв

Депутат предложил изымать доходы преступников от интервью в пользу жертв

Член комитета ГД по информполитике Евгений Ревенко предложил запретить маньякам "монетизировать свои воспоминания" и перечислять их доходы, полученные от... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T16:26

2021-03-26T16:26

2021-03-26T16:47

евгений ревенко

госдума рф

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Член комитета ГД по информполитике Евгений Ревенко предложил запретить маньякам "монетизировать свои воспоминания" и перечислять их доходы, полученные от рассказов о преступлениях, в пользу жертв.Ранее журналист Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу "скопинским маньяком" Виктором Моховым, который в 2005 году был осужден за похищение двух девушек, которых он несколько лет держал в подвале и насиловал. Высказывания Мохова вызвали возмущение у пользователей социальных сетей, особенно его слова, что он теперь готов "помочь" зачать детей одной из жертв. Депутат Госдумы Оксана Пушкина в связи с этими высказываниями отправила запросы во ФСИН и Генпрокуратуру.Депутат уточнил, что речь идет только о преступлениях "против личности".

https://ria.ru/20210325/intervyu-1602798163.html

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евгений ревенко, госдума рф, общество