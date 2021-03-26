https://ria.ru/20210326/dokhod-1602921571.html
Путин поручил защитить минимальный доход от списания по долгам
Путин поручил защитить минимальный доход от списания по долгам
Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить совместно с правительством меры по защите от списания со счетов минимального дохода граждан за долги. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T09:40
2021-03-26T09:40
2021-03-26T10:34
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить совместно с правительством меры по защите от списания со счетов минимального дохода граждан за долги.Поручения опубликованы на сайте Кремля. Срок выполнения — 24 июня 2021 года. Ответственными назначены председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин.Законодатели уже поднимали этот вопрос. Год назад депутаты "Единой России" предлагали соответствующий проект. "У человека всегда, каким бы должником он ни был по кредитам, должны оставаться средства к существованию", — говорил один его авторов, первый зампред фракции Андрей Исаев.Это должно стать следующим шагом по защите прав должников. Ранее — летом 2020-го — в России вступил в силу закон, запрещающий принудительное списание соцвыплат за долги. Теперь такие средства на счету маркируются и приставы не могут забрать их. Это касается пенсий по потере кормильца, пособий пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и других пособий.
https://ria.ru/20210315/radost-1601040321.html
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михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин