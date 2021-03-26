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Путин поручил защитить минимальный доход от списания по долгам
Путин поручил защитить минимальный доход от списания по долгам
Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить совместно с правительством меры по защите от списания со счетов минимального дохода граждан за долги. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T09:40
2021-03-26T10:34
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить совместно с правительством меры по защите от списания со счетов минимального дохода граждан за долги.Поручения опубликованы на сайте Кремля. Срок выполнения — 24 июня 2021 года. Ответственными назначены председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин.Законодатели уже поднимали этот вопрос. Год назад депутаты "Единой России" предлагали соответствующий проект. "У человека всегда, каким бы должником он ни был по кредитам, должны оставаться средства к существованию", — говорил один его авторов, первый зампред фракции Андрей Исаев.Это должно стать следующим шагом по защите прав должников. Ранее — летом 2020-го — в России вступил в силу закон, запрещающий принудительное списание соцвыплат за долги. Теперь такие средства на счету маркируются и приставы не могут забрать их. Это касается пенсий по потере кормильца, пособий пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и других пособий.
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михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин

Путин поручил защитить минимальный доход от списания по долгам

09:40 26.03.2021 (обновлено: 10:34 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить совместно с правительством меры по защите от списания со счетов минимального дохода граждан за долги.
Поручения опубликованы на сайте Кремля. Срок выполнения — 24 июня 2021 года. Ответственными назначены председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин.
Законодатели уже поднимали этот вопрос. Год назад депутаты "Единой России" предлагали соответствующий проект. "У человека всегда, каким бы должником он ни был по кредитам, должны оставаться средства к существованию", — говорил один его авторов, первый зампред фракции Андрей Исаев.
Это должно стать следующим шагом по защите прав должников. Ранее — летом 2020-го — в России вступил в силу закон, запрещающий принудительное списание соцвыплат за долги. Теперь такие средства на счету маркируются и приставы не могут забрать их. Это касается пенсий по потере кормильца, пособий пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и других пособий.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 01:12
Эксперт разъяснил, почему не стоит радоваться списанию долга по кредиту
 
Михаил МишустинГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир Путин
 
 
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