https://ria.ru/20210326/dokhod-1602921571.html

Путин поручил защитить минимальный доход от списания по долгам

Путин поручил защитить минимальный доход от списания по долгам

Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить совместно с правительством меры по защите от списания со счетов минимального дохода граждан за долги. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T09:40

2021-03-26T09:40

2021-03-26T10:34

михаил мишустин

госдума рф

вячеслав володин

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить совместно с правительством меры по защите от списания со счетов минимального дохода граждан за долги.Поручения опубликованы на сайте Кремля. Срок выполнения — 24 июня 2021 года. Ответственными назначены председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин.Законодатели уже поднимали этот вопрос. Год назад депутаты "Единой России" предлагали соответствующий проект. "У человека всегда, каким бы должником он ни был по кредитам, должны оставаться средства к существованию", — говорил один его авторов, первый зампред фракции Андрей Исаев.Это должно стать следующим шагом по защите прав должников. Ранее — летом 2020-го — в России вступил в силу закон, запрещающий принудительное списание соцвыплат за долги. Теперь такие средства на счету маркируются и приставы не могут забрать их. Это касается пенсий по потере кормильца, пособий пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и других пособий.

https://ria.ru/20210315/radost-1601040321.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин