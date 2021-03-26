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В ДНР жертвами обстрелов за неделю стали три человека
В ДНР жертвами обстрелов за неделю стали три человека
Три человека погибли на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за последнюю неделю из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины,... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T17:27
2021-03-26T17:27
2021-03-26T19:14
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Три человека погибли на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за последнюю неделю из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины, сообщил журналистам в пятницу представитель аппарата омбудсмена ДНР."В период с 20 марта по 26 марта 2021 года погибли двое военнослужащих республики и один гражданский мужчина", - сказал представитель ведомства, добавив, что раненных за этот период в результате обстрелов нет.Он напомнил, что с начала года ранения различной степени тяжести из-за обстрелов со стороны украинских силовиков на территории ДНР получили девять человек, погибли 20 человек, 19 из которых - ополченцы. С начала вооруженного конфликта в ДНР погиб 4981 человек, в том числе 90 детей.В Донбассе летом прошлого года Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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