https://ria.ru/20210326/dnr-1603019422.html

В ДНР жертвами обстрелов за неделю стали три человека

В ДНР жертвами обстрелов за неделю стали три человека

Три человека погибли на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за последнюю неделю из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины,... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T17:27

2021-03-26T17:27

2021-03-26T19:14

донбасс

донецкая народная республика

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156180/90/1561809049_0:208:3036:1916_1920x0_80_0_0_cb733e439e30956ba94d3d2e525cb092.jpg

ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Три человека погибли на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за последнюю неделю из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины, сообщил журналистам в пятницу представитель аппарата омбудсмена ДНР."В период с 20 марта по 26 марта 2021 года погибли двое военнослужащих республики и один гражданский мужчина", - сказал представитель ведомства, добавив, что раненных за этот период в результате обстрелов нет.Он напомнил, что с начала года ранения различной степени тяжести из-за обстрелов со стороны украинских силовиков на территории ДНР получили девять человек, погибли 20 человек, 19 из которых - ополченцы. С начала вооруженного конфликта в ДНР погиб 4981 человек, в том числе 90 детей.В Донбассе летом прошлого года Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210325/donbass-1602776245.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире