https://ria.ru/20210326/diplomatiya-1602839251.html
Революционная ситуация для Запада: США не могут, Европа не хочет
Революционная ситуация для Запада: США не могут, Европа не хочет
Первый визит госсекретаря Энтони Блинкена в Европу спустя два месяца после начала его работы в должности состоялся приблизительно по тем же причинам, что и... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T08:00
2021-03-26T08:00
2021-03-26T07:56
энтони блинкен
нато
европа
сша
авторы
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Первый визит госсекретаря Энтони Блинкена в Европу спустя два месяца после начала его работы в должности состоялся приблизительно по тем же причинам, что и прошедшая вчера первая пресс-конференция Джо Байдена: заранее понятно, что ничего хорошего не получится, но дальше откладывать просто невозможно.Реальность подтвердила худшие опасения. Единственным успехом поездки Блинкена, в рамках которой главным событием стало его участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран — членов НАТО, можно считать соблюдение формальных приличий и подчеркнутого внешнего дружелюбия между трансатлантическими партнерами. Однако как только дело переходило от общих риторических шаблонов (Россия — плохая, Китай — опасен, Иран необходимо держать в узде и так далее) к конкретике, немедленно вылезали принципиальные разногласия.Причем таковые проявились далеко за пределами привычного, хорошо известного перечня противоречий. В частности, им оказался и вопрос афганского мирного урегулирования.Суть в том, что по соглашению между США и талибами, заключенному в феврале прошлого года, американские войска должны покинуть территорию Афганистана до 1 мая 2021 года. В результате Вашингтон ныне находится в положении "уйти нельзя остаться", где он зажат в тиски конфликтующих между собой обстоятельств.Данный договор — детище Трампа, и понятно, что у вернувшихся к власти демократов есть огромный соблазн похоронить документ просто из принципа. Но в то же время афганская история действительно уже давным-давно зашла в тупик — уходить Штатам оттуда надо, и соглашение предоставляет для этого вполне удобный повод.В то же время, в отличие от бывшего президента, который ни в грош не ставил сверхдержавный имидж США, администрация Байдена не может себе позволить репутационные потери, которые неизбежны, если после ухода американцев под ударами "Талибана" рухнет национальное правительство в Кабуле. А вероятность такого развития событий немаленькая — талибы, практически не скрываясь, готовятся к возобновлению боевых действий.Плюс имеют место чисто логистические проблемы, которые делают невозможным вывод за оставшийся месяц с небольшим сохраняющегося в Афганистане более чем десятитысячного натовского контингента. Об этом прямо заявляют высокопоставленные представители Вашингтона.А у тех оказалась целая гроздь претензий.Европа активно поддерживает переговоры между афганскими властями и талибами, идущие в Дохе, столице Катара. Причем в ЕС не верят в возможность молниеносного достижения соглашения и считают необходимым продлить военную миссию НАТО в Афганистане, чтобы добиться стабильного политического результата.Посмотрев на то, как новая администрация в Вашингтоне бодро действует в разрушении внешнеполитического наследия Трампа, союзники по НАТО "увидели в этом знак" (именно так формулируют произошедшее германские СМИ), что вывода войск из Афганистана это тоже коснется. Так что Германия запустила процесс продления мандата бундесвера для операции еще почти на год — соответствующее решение было вынесено на утверждение бундестага вчера.И тут внезапно Штаты выступили с инициативой проведения другой мирной конференции — в Турции в апреле. Причем прозрачно намекается, что там может быть достигнуто и подписано некое соглашение, что позволит быстро вывести иностранные войска.Европа узнала об этом предложении из СМИ — и, разумеется, пришла в крайнее раздражение.Ладно Трамп демонстративно унижал союзников игнорированием и оскорбительными выпадами. Но новая демократическая администрация фактически действует в том же русле: коммуникация нормально не работает, Вашингтон не считает нужным не только консультироваться с партнерами, но хотя бы заранее ставить их в известность о планируемых шагах. Те же, в свою очередь, вынуждены гадать на кофейной гуще в попытках предсказать действия США.Тут можно было бы иронично отметить, что странно по этому поводу возмущаться, поскольку подобный образ действий является вполне обычным для Соединенных Штатов. Просто за последние годы с них слетел флер избранности и недосягаемости, что до сих пор смягчало неприглядность картинки.Однако есть фактор, который заставляет посмотреть на происходящее с иного угла. Тонкость в том, что среди упомянутых выше десяти тысяч военных НАТО, находящихся сейчас в Афганистане, американцы составляют всего три с половиной тысячи. Остальные семь тысяч — это представители других стран НАТО, в том числе более тысячи служащих германского бундесвера.В результате нервная реакция Европы на последние инициативы Штатов связана также с банальными опасениями, чтобы ее военные не оказались брошены американцами на произвол судьбы в нестабильной, в очередной раз балансирующей на грани войны стране. Именно поэтому тема "вместе зашли — вместе ушли" столь отчетливо звучала в переговорах с Блинкеном в Брюсселе.Но дело не только в этом. Для сравнения: на 6 июня 2011 года численность контингента НАТО в Афганистане составляла более 132 тысяч военнослужащих, из которых американцев было 90 тысяч. То есть вклад США человеческими ресурсами в операцию тогда в два раза превышал участие остальных 47 стран, вместе взятых. Теперь же ситуация изменилась на обратную — и подобную трансформацию за последние годы претерпели самые разные области внутризападного сотрудничества.Сверхдержавное могущество Соединенных Штатов стояло на факте их реальных возможностей, которые в разы превышали совокупный потенциал остальных. Теперь же американское преимущество носит явно относительный характер — и нет сомнений, что данная математика прекрасно осознается не только в Москве или Пекине, но также в Берлине, Анкаре и многих других столицах планеты.Так что за рамками гладко-дружественных заявлений госсекретарь США получил ровно тот результат своей поездки в Европу, что и ожидалось. Горячо осуждая недемократические Москву и Пекин, Германия тем не менее не готова отступиться от "Северного потока — 2", а Европа не намерена отказываться от заключенного с Китаем соглашения о торговом партнерстве. Ну а Турция в который раз на призыв Энтони Блинкена "не держать" российские С-400 заявила, что данный вопрос закрыт для обсуждения.Перед администрацией Байдена в полный рост встает вопрос поиска инструментов, которыми можно было бы принудить к послушанию младших партнеров, осознавших свою возросшую силу. Правда, далеко не факт, что такие вообще существуют в условиях существенно изменившегося расклада сил внутри коллективного Запада.
https://ria.ru/20210325/germaniya-1602742941.html
https://ria.ru/20210321/ssha-1602167818.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210317/taliby--1601730784.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210317/afganistan-1601667332.html
https://ria.ru/20210325/nato-1602697806.html
https://ria.ru/20210324/potok-1602568075.html
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Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
энтони блинкен, нато, европа, сша, авторы
Первый визит госсекретаря Энтони Блинкена
в Европу спустя два месяца после начала его работы в должности состоялся приблизительно по тем же причинам, что и прошедшая вчера первая пресс-конференция Джо Байдена
: заранее понятно, что ничего хорошего не получится, но дальше откладывать просто невозможно.
Реальность подтвердила худшие опасения. Единственным успехом поездки Блинкена, в рамках которой главным событием стало его участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран — членов НАТО
, можно считать соблюдение формальных приличий и подчеркнутого внешнего дружелюбия между трансатлантическими партнерами. Однако как только дело переходило от общих риторических шаблонов (Россия — плохая, Китай — опасен, Иран необходимо держать в узде и так далее) к конкретике, немедленно вылезали принципиальные разногласия.
Причем таковые проявились
далеко за пределами привычного, хорошо известного перечня противоречий. В частности, им оказался и вопрос афганского мирного урегулирования.
Суть в том, что по соглашению между США и талибами, заключенному в феврале прошлого года, американские войска должны покинуть территорию Афганистана до 1 мая 2021 года. В результате Вашингтон ныне находится в положении "уйти нельзя остаться", где он зажат в тиски конфликтующих между собой обстоятельств.
Данный договор — детище Трампа
, и понятно, что у вернувшихся к власти демократов есть огромный соблазн похоронить документ просто из принципа. Но в то же время афганская история действительно уже давным-давно зашла в тупик — уходить Штатам оттуда надо, и соглашение предоставляет для этого вполне удобный повод.
В то же время, в отличие от бывшего президента, который ни в грош не ставил сверхдержавный имидж США, администрация Байдена не может себе позволить репутационные потери, которые неизбежны, если после ухода американцев под ударами "Талибана" рухнет национальное правительство в Кабуле. А вероятность такого развития событий немаленькая — талибы, практически не скрываясь, готовятся к возобновлению боевых действий.
Плюс имеют место чисто логистические проблемы, которые делают невозможным вывод за оставшийся месяц с небольшим сохраняющегося в Афганистане более чем десятитысячного натовского контингента. Об этом прямо заявляют
высокопоставленные представители Вашингтона.
В данной сложной ситуации Штаты крутятся как уж на сковородке, пытаясь найти приемлемое для себя решение с наименьшими издержками. Однако в ходе поездки Блинкена в Европу выяснилось, что в пасьянсе есть еще один важный фактор, который американцы не учли, — позиция собственных союзников, в первую очередь Германии.
А у тех оказалась целая гроздь претензий.
Европа активно поддерживает переговоры между афганскими властями и талибами, идущие в Дохе, столице Катара. Причем в ЕС не верят в возможность молниеносного достижения соглашения и считают необходимым продлить военную миссию НАТО в Афганистане, чтобы добиться стабильного политического результата.
Посмотрев на то, как новая администрация в Вашингтоне бодро действует в разрушении внешнеполитического наследия Трампа, союзники по НАТО "увидели в этом знак" (именно так формулируют произошедшее германские СМИ
), что вывода войск из Афганистана это тоже коснется. Так что Германия запустила процесс продления мандата бундесвера для операции еще почти на год — соответствующее решение было вынесено на утверждение бундестага вчера.
И тут внезапно Штаты выступили с инициативой проведения другой мирной конференции — в Турции в апреле. Причем прозрачно намекается, что там может быть достигнуто и подписано некое соглашение, что позволит быстро вывести иностранные войска.
Европа узнала об этом предложении из СМИ — и, разумеется, пришла в крайнее раздражение.
Ладно Трамп демонстративно унижал союзников игнорированием и оскорбительными выпадами. Но новая демократическая администрация фактически действует в том же русле: коммуникация нормально не работает, Вашингтон не считает нужным не только консультироваться с партнерами, но хотя бы заранее ставить их в известность о планируемых шагах. Те же, в свою очередь, вынуждены гадать на кофейной гуще в попытках предсказать действия США.
Тут можно было бы иронично отметить, что странно по этому поводу возмущаться, поскольку подобный образ действий является вполне обычным для Соединенных Штатов. Просто за последние годы с них слетел флер избранности и недосягаемости, что до сих пор смягчало неприглядность картинки.
Однако есть фактор, который заставляет посмотреть на происходящее с иного угла. Тонкость в том, что среди упомянутых выше десяти тысяч военных НАТО, находящихся сейчас в Афганистане, американцы составляют всего три с половиной тысячи. Остальные семь тысяч — это представители других стран НАТО, в том числе более тысячи служащих германского бундесвера.
В результате нервная реакция Европы на последние инициативы Штатов связана также с банальными опасениями, чтобы ее военные не оказались брошены американцами на произвол судьбы в нестабильной, в очередной раз балансирующей на грани войны стране. Именно поэтому тема "вместе зашли — вместе ушли" столь отчетливо звучала в переговорах с Блинкеном в Брюсселе.
Но дело не только в этом. Для сравнения: на 6 июня 2011 года численность контингента НАТО в Афганистане составляла более 132 тысяч военнослужащих, из которых американцев было 90 тысяч. То есть вклад США человеческими ресурсами в операцию тогда в два раза превышал участие остальных 47 стран, вместе взятых. Теперь же ситуация изменилась на обратную — и подобную трансформацию за последние годы претерпели самые разные области внутризападного сотрудничества.
Сверхдержавное могущество Соединенных Штатов стояло на факте их реальных возможностей, которые в разы превышали совокупный потенциал остальных. Теперь же американское преимущество носит явно относительный характер — и нет сомнений, что данная математика прекрасно осознается не только в Москве или Пекине, но также в Берлине, Анкаре и многих других столицах планеты.
Так что за рамками гладко-дружественных заявлений госсекретарь США получил ровно тот результат своей поездки в Европу, что и ожидалось. Горячо осуждая недемократические Москву и Пекин, Германия тем не менее не готова отступиться от "Северного потока — 2
", а Европа не намерена отказываться от заключенного с Китаем соглашения о торговом партнерстве. Ну а Турция в который раз на призыв Энтони Блинкена "не держать" российские С-400 заявила, что данный вопрос закрыт для обсуждения.
Перед администрацией Байдена в полный рост встает вопрос поиска инструментов, которыми можно было бы принудить к послушанию младших партнеров, осознавших свою возросшую силу. Правда, далеко не факт, что такие вообще существуют в условиях существенно изменившегося расклада сил внутри коллективного Запада.