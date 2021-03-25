Немецкое СМИ рассказало о разочаровании Германии в Байдене
06:34 25.03.2021 (обновлено: 15:52 25.03.2021)
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Надежды правительства Германии на улучшение взаимоотношений при новой американской администрации не оправдались, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.
Как отмечает издание, после победы Джо Байдена на президентских выборах в Европе и Германии предвкушали возвращение к "партнерскому сотрудничеству" с Соединенными Штатами, хотя в Берлине вряд ли кто-то питал иллюзии насчет того, что удастся решить все конфликтные вопросы.
Однако эти расчеты федерального правительства не подтвердились, пишет автор материала, приводя в пример ситуацию со строительством газопровода "Северный поток — 2" и переговорами по мирному урегулированию в Афганистане.
По его словам, первая личная встреча госсекретаря США Энтони Блинкена со своим немецким коллегой Хайко Маасом на конференции министров иностранных дел НАТО в Брюсселе "не стала хорошим предзнаменованием", так как перед мероприятием американская администрация удивила своих союзников несогласованным предложением о будущем Афганистана, которое сводит на нет все предыдущие планы.
Кроме того, перед двусторонней встречей с главой МИД Германии Блинкен потребовал от Берлина окончательно остановить строительство "Северного потока — 2", не исключив при этом введения новых санкций.
"Активный" и жесткий акцент госсекретаря Соединенных Штатов на теме газопровода помешал планам немецкого правительства "тактично" обсудить данный вопрос, указывает Der Tagesspiegel.
"Даже противники трубопровода в Германии категорически против экстерриториальных санкций США", — заключил автор.
Северный поток — 2"
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. Работы в Дании уже начались. В конце марта к "Фортуне" присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".
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