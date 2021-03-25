https://ria.ru/20210325/germaniya-1602742941.html

Немецкое СМИ рассказало о разочаровании Германии в Байдене

Немецкое СМИ рассказало о разочаровании Германии в Байдене

Надежды правительства Германии на улучшение взаимоотношений при новой американской администрации не оправдались, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T06:34

2021-03-25T06:34

2021-03-25T15:52

северный поток — 2

энтони блинкен

хайко маас

нато

джо байден

афганистан

германия

сша

в мире

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Надежды правительства Германии на улучшение взаимоотношений при новой американской администрации не оправдались, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.Как отмечает издание, после победы Джо Байдена на президентских выборах в Европе и Германии предвкушали возвращение к "партнерскому сотрудничеству" с Соединенными Штатами, хотя в Берлине вряд ли кто-то питал иллюзии насчет того, что удастся решить все конфликтные вопросы.Однако эти расчеты федерального правительства не подтвердились, пишет автор материала, приводя в пример ситуацию со строительством газопровода "Северный поток — 2" и переговорами по мирному урегулированию в Афганистане.По его словам, первая личная встреча госсекретаря США Энтони Блинкена со своим немецким коллегой Хайко Маасом на конференции министров иностранных дел НАТО в Брюсселе "не стала хорошим предзнаменованием", так как перед мероприятием американская администрация удивила своих союзников несогласованным предложением о будущем Афганистана, которое сводит на нет все предыдущие планы.Кроме того, перед двусторонней встречей с главой МИД Германии Блинкен потребовал от Берлина окончательно остановить строительство "Северного потока — 2", не исключив при этом введения новых санкций."Активный" и жесткий акцент госсекретаря Соединенных Штатов на теме газопровода помешал планам немецкого правительства "тактично" обсудить данный вопрос, указывает Der Tagesspiegel."Даже противники трубопровода в Германии категорически против экстерриториальных санкций США", — заключил автор.Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. Работы в Дании уже начались. В конце марта к "Фортуне" присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".

https://ria.ru/20210324/potok-1602568075.html

https://ria.ru/20210325/potok-1602763040.html

https://ria.ru/20210324/potok-1602587812.html

афганистан

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, энтони блинкен, хайко маас, нато, джо байден, афганистан, германия, сша, в мире