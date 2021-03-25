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Немецкое СМИ рассказало о разочаровании Германии в Байдене
Немецкое СМИ рассказало о разочаровании Германии в Байдене
Надежды правительства Германии на улучшение взаимоотношений при новой американской администрации не оправдались, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T06:34
2021-03-25T15:52
северный поток — 2
энтони блинкен
хайко маас
нато
джо байден
афганистан
германия
сша
в мире
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Надежды правительства Германии на улучшение взаимоотношений при новой американской администрации не оправдались, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.Как отмечает издание, после победы Джо Байдена на президентских выборах в Европе и Германии предвкушали возвращение к "партнерскому сотрудничеству" с Соединенными Штатами, хотя в Берлине вряд ли кто-то питал иллюзии насчет того, что удастся решить все конфликтные вопросы.Однако эти расчеты федерального правительства не подтвердились, пишет автор материала, приводя в пример ситуацию со строительством газопровода "Северный поток — 2" и переговорами по мирному урегулированию в Афганистане.По его словам, первая личная встреча госсекретаря США Энтони Блинкена со своим немецким коллегой Хайко Маасом на конференции министров иностранных дел НАТО в Брюсселе "не стала хорошим предзнаменованием", так как перед мероприятием американская администрация удивила своих союзников несогласованным предложением о будущем Афганистана, которое сводит на нет все предыдущие планы.Кроме того, перед двусторонней встречей с главой МИД Германии Блинкен потребовал от Берлина окончательно остановить строительство "Северного потока — 2", не исключив при этом введения новых санкций."Активный" и жесткий акцент госсекретаря Соединенных Штатов на теме газопровода помешал планам немецкого правительства "тактично" обсудить данный вопрос, указывает Der Tagesspiegel."Даже противники трубопровода в Германии категорически против экстерриториальных санкций США", — заключил автор.Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. Работы в Дании уже начались. В конце марта к "Фортуне" присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".
https://ria.ru/20210324/potok-1602568075.html
https://ria.ru/20210325/potok-1602763040.html
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северный поток — 2, энтони блинкен, хайко маас, нато, джо байден, афганистан, германия, сша, в мире

Немецкое СМИ рассказало о разочаровании Германии в Байдене

06:34 25.03.2021 (обновлено: 15:52 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг над зданием Рейхстага в Берлине
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Надежды правительства Германии на улучшение взаимоотношений при новой американской администрации не оправдались, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.
Как отмечает издание, после победы Джо Байдена на президентских выборах в Европе и Германии предвкушали возвращение к "партнерскому сотрудничеству" с Соединенными Штатами, хотя в Берлине вряд ли кто-то питал иллюзии насчет того, что удастся решить все конфликтные вопросы.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 01:12
США сообщили Германии о возражениях по поводу "Северного потока — 2"
Однако эти расчеты федерального правительства не подтвердились, пишет автор материала, приводя в пример ситуацию со строительством газопровода "Северный поток — 2" и переговорами по мирному урегулированию в Афганистане.
По его словам, первая личная встреча госсекретаря США Энтони Блинкена со своим немецким коллегой Хайко Маасом на конференции министров иностранных дел НАТО в Брюсселе "не стала хорошим предзнаменованием", так как перед мероприятием американская администрация удивила своих союзников несогласованным предложением о будущем Афганистана, которое сводит на нет все предыдущие планы.
Кроме того, перед двусторонней встречей с главой МИД Германии Блинкен потребовал от Берлина окончательно остановить строительство "Северного потока — 2", не исключив при этом введения новых санкций.
"Активный" и жесткий акцент госсекретаря Соединенных Штатов на теме газопровода помешал планам немецкого правительства "тактично" обсудить данный вопрос, указывает Der Tagesspiegel.
"Даже противники трубопровода в Германии категорически против экстерриториальных санкций США", — заключил автор.
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 10:46
В ЕП призвали бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"

Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. Работы в Дании уже начались. В конце марта к "Фортуне" присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 10:14
Эксперт оценил политику США по "Северному потоку — 2"
 
Северный поток — 2Энтони БлинкенХайко МаасНАТОДжо БайденАфганистанГерманияСШАВ мире
 
 
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