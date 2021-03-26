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Супруги получили три года колонии за истязание приемных детей
Супруги получили три года колонии за истязание приемных детей
Онежский суд Архангельской области приговорил к трем годам колонии супругов, которые восемь лет истязали двух приемных детей, сообщила пресс-служба региональной РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T09:37
2021-03-26T09:37
архангельская область
онежский район
онега
происшествия
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МУРМАНСК, 26 мар – РИА Новости. Онежский суд Архангельской области приговорил к трем годам колонии супругов, которые восемь лет истязали двух приемных детей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Как установили следователи, супруги в Онеге с февраля 2011 года по январь 2019 года избивали двух приемных малолетних детей, запрещали им брать продукты, лишали пищи на несколько дней, не разрешали приходить в квартиру по окончании занятий в школе, дети вынуждены были ждать возвращения родителей с работы на улице. Супруги запирали детей на замок в комнатах и держали там до двух суток, выводили зимой раздетыми на неотапливаемую веранду."Приговором Онежского городского суда подсудимым назначено наказание в виде трех лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он взяты под стражу в зале суда", - говорится в сообщении. По просьбе государственного обвинения в пользу детей с осужденных взыскано 2 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.Как сообщила прокуратура, уголовное дело по факту неисполнения и ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ), было прекращено из-за истечения сроков давности."Прекращение настоящего уголовного дела и несвоевременное выявление преступления… стало возможным в результате бездействия органов и учреждений системы профилактики Онежского района, которые в результате ненадлежащего исполнения возложенных на них должностных обязанностей своевременно не отреагировали на имеющиеся сигналы о социальном неблагополучии в семье и имеющиеся у детей признаки жестокого обращения с ними", - отметили в ведомстве. Должностным лицам отдела опеки и попечительства администрации Онежского района назначен штраф за халатность.
https://ria.ru/20210322/sud-1602365551.html
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архангельская область, онежский район, онега, происшествия

Супруги получили три года колонии за истязание приемных детей

09:37 26.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МУРМАНСК, 26 мар – РИА Новости. Онежский суд Архангельской области приговорил к трем годам колонии супругов, которые восемь лет истязали двух приемных детей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Как установили следователи, супруги в Онеге с февраля 2011 года по январь 2019 года избивали двух приемных малолетних детей, запрещали им брать продукты, лишали пищи на несколько дней, не разрешали приходить в квартиру по окончании занятий в школе, дети вынуждены были ждать возвращения родителей с работы на улице. Супруги запирали детей на замок в комнатах и держали там до двух суток, выводили зимой раздетыми на неотапливаемую веранду.
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"Приговором Онежского городского суда подсудимым назначено наказание в виде трех лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он взяты под стражу в зале суда", - говорится в сообщении. По просьбе государственного обвинения в пользу детей с осужденных взыскано 2 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщила прокуратура, уголовное дело по факту неисполнения и ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ), было прекращено из-за истечения сроков давности.
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"Прекращение настоящего уголовного дела и несвоевременное выявление преступления… стало возможным в результате бездействия органов и учреждений системы профилактики Онежского района, которые в результате ненадлежащего исполнения возложенных на них должностных обязанностей своевременно не отреагировали на имеющиеся сигналы о социальном неблагополучии в семье и имеющиеся у детей признаки жестокого обращения с ними", - отметили в ведомстве. Должностным лицам отдела опеки и попечительства администрации Онежского района назначен штраф за халатность.
 
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