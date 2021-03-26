https://ria.ru/20210326/deputat-1603068151.html

Арестованный за создание ЧВК экс-депутат Рады Семенченко отрицает вину

Арестованный за создание ЧВК экс-депутат Рады Семенченко отрицает вину

Бывший депутат Верховной рады Семен Семенченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования, заявил, что он ни в чем не виноват, а... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T23:38

2021-03-26T23:38

2021-03-26T23:38

семен семенченко

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КИЕВ, 26 мар – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Семен Семенченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования, заявил, что он ни в чем не виноват, а найденное при обысках оружие ему не принадлежит.Печерский районный суд в Киеве вечером в пятницу арестовал Семена Семенченко на два месяца без права внесения залога."Суд принял решение отправить меня за решетку. Это провокация спецслужб РФ (…) Она хочет, чтобы мы были оболганы и находились за решеткой. Все оружие, которое якобы было найдено в этом лагере, было откопано в нескольких десятках метров в лесу и к нам не имеет никакого отношения. Я ни в чем не виноват, мои товарищи ни в чем не виновны. Нас просто облили грязью и с помощью подставных свидетелей отправили за решетку", - заявил Семенченко в видеообращении, которое опубликовал в своем Facebook.Ранее Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и прекратила якобы деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". По данным спецслужбы, ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. В СБУ отметили, что в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко.

https://ria.ru/20210325/saakashvili-1602823270.html

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