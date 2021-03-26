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Арестованный за создание ЧВК экс-депутат Рады Семенченко отрицает вину
Арестованный за создание ЧВК экс-депутат Рады Семенченко отрицает вину
Бывший депутат Верховной рады Семен Семенченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования, заявил, что он ни в чем не виноват, а... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T23:38
2021-03-26T23:38
семен семенченко
служба безопасности украины
верховная рада украины
киевская область
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 26 мар – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Семен Семенченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования, заявил, что он ни в чем не виноват, а найденное при обысках оружие ему не принадлежит.Печерский районный суд в Киеве вечером в пятницу арестовал Семена Семенченко на два месяца без права внесения залога."Суд принял решение отправить меня за решетку. Это провокация спецслужб РФ (…) Она хочет, чтобы мы были оболганы и находились за решеткой. Все оружие, которое якобы было найдено в этом лагере, было откопано в нескольких десятках метров в лесу и к нам не имеет никакого отношения. Я ни в чем не виноват, мои товарищи ни в чем не виновны. Нас просто облили грязью и с помощью подставных свидетелей отправили за решетку", - заявил Семенченко в видеообращении, которое опубликовал в своем Facebook.Ранее Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и прекратила якобы деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". По данным спецслужбы, ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. В СБУ отметили, что в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко.
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семен семенченко, служба безопасности украины, верховная рада украины, киевская область, киев, украина, в мире

Арестованный за создание ЧВК экс-депутат Рады Семенченко отрицает вину

23:38 26.03.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyДепутат Верховной рады Семен Семенченко
Депутат Верховной рады Семен Семенченко - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 26 мар – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Семен Семенченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования, заявил, что он ни в чем не виноват, а найденное при обысках оружие ему не принадлежит.
Печерский районный суд в Киеве вечером в пятницу арестовал Семена Семенченко на два месяца без права внесения залога.
"Суд принял решение отправить меня за решетку. Это провокация спецслужб РФ (…) Она хочет, чтобы мы были оболганы и находились за решеткой. Все оружие, которое якобы было найдено в этом лагере, было откопано в нескольких десятках метров в лесу и к нам не имеет никакого отношения. Я ни в чем не виноват, мои товарищи ни в чем не виновны. Нас просто облили грязью и с помощью подставных свидетелей отправили за решетку", - заявил Семенченко в видеообращении, которое опубликовал в своем Facebook.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и прекратила якобы деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". По данным спецслужбы, ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. В СБУ отметили, что в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 15:46
Саакашвили назвал СБУ главной коррупционной организацией Украины
 
Семен СеменченкоСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныКиевская областьКиевУкраинаВ мире
 
 
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