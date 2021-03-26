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В Госдуме прокомментировали сообщения о дебоше с участием депутата Гетты
В Госдуме прокомментировали сообщения о дебоше с участием депутата Гетты
Комиссия Госдумы по этике рассмотрит инцидент с депутатом Антоном Геттой, который якобы устроил дебош в ходе авиарейса Москва – Казань, если правоохранители... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T19:01
2021-03-26T19:01
антон гетта
отари аршба
аэрофлот
госдума рф
единая россия
москва
казань
происшествия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Комиссия Госдумы по этике рассмотрит инцидент с депутатом Антоном Геттой, который якобы устроил дебош в ходе авиарейса Москва – Казань, если правоохранители подтвердят этот факт, заявил РИА Новости глава комиссии Отари Аршба.Ранее в СМИ появилась информация о письме "Аэрофлота" с жалобой на депутата Госдумы от "Единой России" Антона Гетту, который якобы устроил дебош во время рейса Москва – Казань. Согласно письму, Гетта вместе с другим пассажиром бизнес-класса ходили по салону самолета, громко разговаривали, требовали "новых порций алкоголя". Отмечается, что после вручения Гетте письменного предупреждения командира судна он якобы начал угрожать экипажу административным наказанием, проблемами на работе и неприятностями."Если правоохранители занялись этим вопросом, от них должен быть какой-то сигнал, информация, заявление, что административное дело возбуждено. Конечно, если факты подтвердятся, это станет предметом рассмотрения комиссии. Пока это только заявление и пресса", - сказал Аршба.
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антон гетта, отари аршба, аэрофлот, госдума рф, единая россия, москва, казань, происшествия

В Госдуме прокомментировали сообщения о дебоше с участием депутата Гетты

19:01 26.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Антон Гетта
Депутат Государственной Думы Антон Гетта - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Комиссия Госдумы по этике рассмотрит инцидент с депутатом Антоном Геттой, который якобы устроил дебош в ходе авиарейса МоскваКазань, если правоохранители подтвердят этот факт, заявил РИА Новости глава комиссии Отари Аршба.
Ранее в СМИ появилась информация о письме "Аэрофлота" с жалобой на депутата Госдумы от "Единой России" Антона Гетту, который якобы устроил дебош во время рейса Москва – Казань. Согласно письму, Гетта вместе с другим пассажиром бизнес-класса ходили по салону самолета, громко разговаривали, требовали "новых порций алкоголя". Отмечается, что после вручения Гетте письменного предупреждения командира судна он якобы начал угрожать экипажу административным наказанием, проблемами на работе и неприятностями.
"Если правоохранители занялись этим вопросом, от них должен быть какой-то сигнал, информация, заявление, что административное дело возбуждено. Конечно, если факты подтвердятся, это станет предметом рассмотрения комиссии. Пока это только заявление и пресса", - сказал Аршба.
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Максим Резник - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 12:53
В Петербурге рассмотрят инцидент с участием депутата Резника
 
Антон ГеттаОтари АршбаАэрофлотГосдума РФЕдиная РоссияМоскваКазаньПроисшествия
 
 
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