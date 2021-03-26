https://ria.ru/20210326/deputat-1603040624.html

В Госдуме прокомментировали сообщения о дебоше с участием депутата Гетты

В Госдуме прокомментировали сообщения о дебоше с участием депутата Гетты

Комиссия Госдумы по этике рассмотрит инцидент с депутатом Антоном Геттой, который якобы устроил дебош в ходе авиарейса Москва – Казань, если правоохранители... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T19:01

2021-03-26T19:01

2021-03-26T19:01

антон гетта

отари аршба

аэрофлот

госдума рф

единая россия

москва

казань

происшествия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Комиссия Госдумы по этике рассмотрит инцидент с депутатом Антоном Геттой, который якобы устроил дебош в ходе авиарейса Москва – Казань, если правоохранители подтвердят этот факт, заявил РИА Новости глава комиссии Отари Аршба.Ранее в СМИ появилась информация о письме "Аэрофлота" с жалобой на депутата Госдумы от "Единой России" Антона Гетту, который якобы устроил дебош во время рейса Москва – Казань. Согласно письму, Гетта вместе с другим пассажиром бизнес-класса ходили по салону самолета, громко разговаривали, требовали "новых порций алкоголя". Отмечается, что после вручения Гетте письменного предупреждения командира судна он якобы начал угрожать экипажу административным наказанием, проблемами на работе и неприятностями."Если правоохранители занялись этим вопросом, от них должен быть какой-то сигнал, информация, заявление, что административное дело возбуждено. Конечно, если факты подтвердятся, это станет предметом рассмотрения комиссии. Пока это только заявление и пресса", - сказал Аршба.

https://ria.ru/20210310/peterburg-1600593504.html

москва

казань

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антон гетта, отари аршба, аэрофлот, госдума рф, единая россия, москва, казань, происшествия