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На мать истощенной девочки из Талдома завели дело о возбуждении ненависти
На мать истощенной девочки из Талдома завели дело о возбуждении ненависти
Следователи завели новое уголовное дело о "возбуждении ненависти либо вражды" на мать девочки, которую нашли в Талдоме в Подмосковье раздетой и истощенной,... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T10:19
2021-03-26T10:22
ольга ярославская
анна кузнецова
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
москва
талдом
происшествия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Следователи завели новое уголовное дело о "возбуждении ненависти либо вражды" на мать девочки, которую нашли в Талдоме в Подмосковье раздетой и истощенной, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.Так, по словам Врадий, в соцсетях обвиняемой следователи нашли фото и видео, пропагандирующие нацизм."По данному факту следователем следственного отдела по г. Талдому ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п."а" ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - сказала Врадий.Она добавила, что все три уголовных дела соединены в одно производство.Кроме этого, дома у женщины прошли обыски, при которых были изъяты предметы, имеющие дальнейшее значение для расследования уголовного дела.Также женщине назначены судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы, планируется назначение лингвистической.Следствием установлено, что 6-летняя девочка проживала со знакомым матери. Женщина навещала дочь несколько раз в неделю. Кроме 6-летней, у женщины есть и 12-летняя дочь. Сейчас обе девочки находятся в больнице.Ранее полицейские в Талдоме, погнавшись за подозрительным 65-летним мужчиной, обнаружили в его доме истощенного ребенка 3-4 лет без одежды. В помещении, по данным полиции, "отсутствовали средства гигиены", "была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего". В соцсетях и СМИ писали, что в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Ее госпитализировали. Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что мать девочки еще в 2018 году оставила младшую дочь знакомому мужчине на своей даче и раз в неделю навещала ее, старшая девочка жила с ней в Москве. У малышки небольшой недобор веса, она не говорит, но идет на контакт с людьми. СК сообщил, что матери в том доме не было, но она уже найдена. Старшая сестра девочки тоже в больнице.В среду уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская посетили девочек в больнице в Талдоме.Как позднее сообщила РИА Новости Ярославская, девочки пока остаются в больнице, когда появится возможность, их перевезут в Москву в больницу или учреждение соцзащиты, в зависимости от состояния здоровья. По ее словам, если будут найдены родственники девочек, будет решаться вопрос о родственной опеке.
https://ria.ru/20210324/devochka-1602697058.html
москва
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ольга ярославская, анна кузнецова, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), москва, талдом, происшествия

На мать истощенной девочки из Талдома завели дело о возбуждении ненависти

10:19 26.03.2021 (обновлено: 10:22 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МВД РФ / Перейти в фотобанкЧастный дом в Талдоме, где нашли истощенную девочку без одежды. Скриншот видео
Частный дом в Талдоме, где нашли истощенную девочку без одежды. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МВД РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Следователи завели новое уголовное дело о "возбуждении ненависти либо вражды" на мать девочки, которую нашли в Талдоме в Подмосковье раздетой и истощенной, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Так, по словам Врадий, в соцсетях обвиняемой следователи нашли фото и видео, пропагандирующие нацизм.
"По данному факту следователем следственного отдела по г. Талдому ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п."а" ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - сказала Врадий.
Она добавила, что все три уголовных дела соединены в одно производство.
Кроме этого, дома у женщины прошли обыски, при которых были изъяты предметы, имеющие дальнейшее значение для расследования уголовного дела.
Также женщине назначены судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы, планируется назначение лингвистической.
Следствием установлено, что 6-летняя девочка проживала со знакомым матери. Женщина навещала дочь несколько раз в неделю. Кроме 6-летней, у женщины есть и 12-летняя дочь. Сейчас обе девочки находятся в больнице.
Обстановка частного дома в Талдоме, где нашли истощенную девочку без одежды. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 18:29
Детский омбудсмен рассказала о матери истощенной девочки из Талдома
Ранее полицейские в Талдоме, погнавшись за подозрительным 65-летним мужчиной, обнаружили в его доме истощенного ребенка 3-4 лет без одежды. В помещении, по данным полиции, "отсутствовали средства гигиены", "была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего". В соцсетях и СМИ писали, что в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Ее госпитализировали. Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что мать девочки еще в 2018 году оставила младшую дочь знакомому мужчине на своей даче и раз в неделю навещала ее, старшая девочка жила с ней в Москве. У малышки небольшой недобор веса, она не говорит, но идет на контакт с людьми. СК сообщил, что матери в том доме не было, но она уже найдена. Старшая сестра девочки тоже в больнице.
В среду уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская посетили девочек в больнице в Талдоме.
Как позднее сообщила РИА Новости Ярославская, девочки пока остаются в больнице, когда появится возможность, их перевезут в Москву в больницу или учреждение соцзащиты, в зависимости от состояния здоровья. По ее словам, если будут найдены родственники девочек, будет решаться вопрос о родственной опеке.
 
Ольга ЯрославскаяАнна КузнецоваОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)МоскваТалдомПроисшествия
 
 
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