https://ria.ru/20210326/debosh-1603011526.html

В Барнауле пьяный мужчина устроил дебош в аэропорту

В Барнауле пьяный мужчина устроил дебош в аэропорту

Нетрезвый житель Свердловской области нецензурно ругался и провоцировал конфликт в аэропорту Барнаула, мужчину арестовали и оштрафовали, сообщило управление МВД РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T16:45

2021-03-26T16:45

2021-03-26T17:03

россия

свердловская область

барнаул

происшествия

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БАРНАУЛ, 26 мар - РИА Новости. Нетрезвый житель Свердловской области нецензурно ругался и провоцировал конфликт в аэропорту Барнаула, мужчину арестовали и оштрафовали, сообщило управление МВД на транспорте по СФО.По данным ведомства, в аэропорту Барнаула в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров у стойки регистрации представителям авиакомпании, выполнявшей рейс до Екатеринбурга, потребовалась помощь сотрудников транспортной полиции. Прибывшие на место транспортные полицейские установили, что мужчина при оформлении документов провоцировал конфликт и нецензурно ругался. На видео, которое предоставляет транспортная полиция, видно, что мужчина угрожает присутствующим своим "батей", который приедет и застрелит обидчиков. Нарушителя общественного порядка - 40-летнего жителя Свердловской области - задержали и доставили в комнату полиции."Медицинское освидетельствование показало состояние легкого алкогольного опьянения пассажира. Суд признал задержанного виновным в правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (появление в общественных местах в состоянии опьянения), и назначил ему наказание в виде административного ареста на одни сутки. За правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), гражданину назначен административный штраф", - уточняют в полиции.Кроме того, представитель авиакомпании отказал гражданину в перелете.

https://ria.ru/20210316/debosh-1601509443.html

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"Ты знаешь кто у меня батя?" – в аэропорту Барнаула арестовали пьяного дебошира В Барнауле арестовали и оштрафовали дебошира, который настойчиво спрашивал силовиков, знают ли они, "кто его батя". 2021-03-26T16:45 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, свердловская область, барнаул, происшествия