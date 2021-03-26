Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210326/bronza-1602821551.html
Великобритания вернет Нигерии часть разграбленной Бенинской бронзы
Великобритания вернет Нигерии часть разграбленной Бенинской бронзы
Представители Университета Абердина (Великобритания) пообещали вернуть свою коллекцию Бенинской бронзы в Нигерию в течение нескольких недель, сообщает Artnret. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T04:38
2021-03-26T04:38
бенин
берлин (город)
культура
новости культуры
великобритания
нигерия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602825876_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a40672988a37ea41887fdfa85589cf9e.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Представители Университета Абердина (Великобритания) пообещали вернуть свою коллекцию Бенинской бронзы в Нигерию в течение нескольких недель, сообщает Artnret. Речь о старинной скульптуре с изображением Оба Бенина — короля Бенина (город в Нигерии. — Прим. ред.). Нейл Кертис, глава музеев университета, заявил, что после недавнего исследования артефакта специалисты выявили, что он был приобретен "крайне аморальным" способом.В 1897-м году британские солдаты в ходе карательной колониальной миссии беспощадно разграбили город Бенин-Сити, забрав с собой тысячи культурных ценностей, включая скульптуры, резные фигурки из металла и слоновой кости. Сейчас все они хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру. Университет купил бронзовую скульптуру в 1957-м году, и до сих пор называет ее "великолепным образцом бенинского искусства позднего периода". Министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед тоже похвалил руководство университета за то, что оно протянуло руку и решило вернуть ценный предмет. Политик назвал это "шагом в правильном направлении". По информации The Guardian, ранее стало известно, что и Германия ведет переговоры о возвращении 440 бронзовых изделий, хранящихся в Берлине, в Этнологическом музее.
https://ria.ru/20190629/1556045195.html
бенин
берлин (город)
великобритания
нигерия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602825876_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7059586b4decac87425a5431678ac2eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бенин, берлин (город), новости культуры, великобритания, нигерия

Великобритания вернет Нигерии часть разграбленной Бенинской бронзы

04:38 26.03.2021
 
© AFP 2021 / University of Aberdeen/Kalyan VeeraБронзовая скульптура "Оба" (короля) Бенина
Бронзовая скульптура Оба (короля) Бенина - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© AFP 2021 / University of Aberdeen/Kalyan Veera
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Представители Университета Абердина (Великобритания) пообещали вернуть свою коллекцию Бенинской бронзы в Нигерию в течение нескольких недель, сообщает Artnret.
Речь о старинной скульптуре с изображением Оба Бенина — короля Бенина (город в Нигерии. — Прим. ред.). Нейл Кертис, глава музеев университета, заявил, что после недавнего исследования артефакта специалисты выявили, что он был приобретен "крайне аморальным" способом.
В 1897-м году британские солдаты в ходе карательной колониальной миссии беспощадно разграбили город Бенин-Сити, забрав с собой тысячи культурных ценностей, включая скульптуры, резные фигурки из металла и слоновой кости. Сейчас все они хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.
Университет купил бронзовую скульптуру в 1957-м году, и до сих пор называет ее "великолепным образцом бенинского искусства позднего периода".

"Было бы неправильно хранить предмет, представляющий такое огромное культурное значение, когда он был приобретен при обстоятельствах, достойных осуждения", — прокомментировал Джордж Бойн, директор и вице-канцлер Университета Абердина.

Министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед тоже похвалил руководство университета за то, что оно протянуло руку и решило вернуть ценный предмет. Политик назвал это "шагом в правильном направлении".
По информации The Guardian, ранее стало известно, что и Германия ведет переговоры о возвращении 440 бронзовых изделий, хранящихся в Берлине, в Этнологическом музее.
Репродукция картины Ваза с цветами нидерландского художника Яна ван Хёйсума - РИА Новости, 1920, 29.06.2019
29 июня 2019, 15:59Культура
Германия вернет Италии украденную картину голландского художника
 
КультураБенинБерлин (город)Новости культурыВеликобританияНигерия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:55МИД пообещал адекватный ответ на усиление присутствия НАТО в Черном море
12:55В Кремле прокомментировали жалобы на систему здравоохранения ФСИН
12:53В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса
12:50Лукашенко призвал белорусских ученых создать лучшую вакцину от COVID-19
12:49В МИД назвали заявление Борреля о России оскорбительным
12:48ПФР обозначил сроки оформления свидетельства пенсионера
12:46В Минфине назвали основную ошибку неопытных игроков на финансовом рынке
12:42В Польше впервые выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки
12:31МИД назвал слова Блинкена о вакцинах нелепыми
12:30В Совфеде оценили заявление Макрона о "мировой войне нового типа"
12:30В МИД прокомментировали действия Болгарии против российских дипломатов
12:25Адвокат жительницы Дагестана прокомментировал решение о возврате ей детей
12:25Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина
12:23В Подмосковье нашли тело подростка с ножевыми ранениями
12:23Жительницу Дзержинска будут судить по делу о "лошадином концлагере"
12:07В Калининградской области нашли черный ящик разбившегося вертолета
12:05Премьер России Мишустин находится на Афоне с частным визитом
12:04На реке у Великого Новгорода обнаружили разлив нефтепродуктов
12:04Казахстан опроверг сообщения о смерти врача от прививки "Спутником V"
12:03Названа цена Xiaomi Redmi Note 10 Pro для России
Лента новостейМолния