https://ria.ru/20210326/bronza-1602821551.html

Великобритания вернет Нигерии часть разграбленной Бенинской бронзы

Великобритания вернет Нигерии часть разграбленной Бенинской бронзы

Представители Университета Абердина (Великобритания) пообещали вернуть свою коллекцию Бенинской бронзы в Нигерию в течение нескольких недель, сообщает Artnret. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T04:38

2021-03-26T04:38

2021-03-26T04:38

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Представители Университета Абердина (Великобритания) пообещали вернуть свою коллекцию Бенинской бронзы в Нигерию в течение нескольких недель, сообщает Artnret. Речь о старинной скульптуре с изображением Оба Бенина — короля Бенина (город в Нигерии. — Прим. ред.). Нейл Кертис, глава музеев университета, заявил, что после недавнего исследования артефакта специалисты выявили, что он был приобретен "крайне аморальным" способом.В 1897-м году британские солдаты в ходе карательной колониальной миссии беспощадно разграбили город Бенин-Сити, забрав с собой тысячи культурных ценностей, включая скульптуры, резные фигурки из металла и слоновой кости. Сейчас все они хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру. Университет купил бронзовую скульптуру в 1957-м году, и до сих пор называет ее "великолепным образцом бенинского искусства позднего периода". Министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед тоже похвалил руководство университета за то, что оно протянуло руку и решило вернуть ценный предмет. Политик назвал это "шагом в правильном направлении". По информации The Guardian, ранее стало известно, что и Германия ведет переговоры о возвращении 440 бронзовых изделий, хранящихся в Берлине, в Этнологическом музее.

https://ria.ru/20190629/1556045195.html

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бенин, берлин (город), новости культуры, великобритания, нигерия