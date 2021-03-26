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Россиянка узнала о своем замужестве спустя 21 год
Россиянка узнала о своем замужестве спустя 21 год
Жительница Оренбургской области узнала, что состоит в браке, спустя 21 год и потребовала через суд признать его недействительным, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T18:24
2021-03-26T20:33
россия
оренбургская область
общество
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Жительница Оренбургской области узнала, что состоит в браке, спустя 21 год и потребовала через суд признать его недействительным, сообщается на сайте Сорочинского районного суда.О семейном положении женщине стало известно в 2020-м. Тогда выяснилось, что 21 год назад в книгу регистрации актов внесли запись о заключении брака между ней и ее знакомым. При этом жительница не подавала и не подписывала заявление, не присутствовала на церемонии бракосочетания, а также не оставляла подписи в книге регистрации."Муж" россиянки учился с ней в одном университете. Он предлагал заключить с ней фиктивный брак, но она отказалась. Женщина обратилась в суд с заявлением о нарушении ее права на добровольное вступление в брак и подделке подписи. Слова истицы подтвердила почерковедческая экспертиза, суд удовлетворил иск.
https://realty.ria.ru/20210217/moshennichestvo-1597643041.html
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россия, оренбургская область, общество

Россиянка узнала о своем замужестве спустя 21 год

18:24 26.03.2021 (обновлено: 20:33 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКольца новобрачных, свидетельство о браке и паспорта молодоженов. Архивное фото
Кольца новобрачных, свидетельство о браке и паспорта молодоженов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Жительница Оренбургской области узнала, что состоит в браке, спустя 21 год и потребовала через суд признать его недействительным, сообщается на сайте Сорочинского районного суда.
О семейном положении женщине стало известно в 2020-м. Тогда выяснилось, что 21 год назад в книгу регистрации актов внесли запись о заключении брака между ней и ее знакомым. При этом жительница не подавала и не подписывала заявление, не присутствовала на церемонии бракосочетания, а также не оставляла подписи в книге регистрации.
"Муж" россиянки учился с ней в одном университете. Он предлагал заключить с ней фиктивный брак, но она отказалась. Женщина обратилась в суд с заявлением о нарушении ее права на добровольное вступление в брак и подделке подписи. Слова истицы подтвердила почерковедческая экспертиза, суд удовлетворил иск.
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