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СК проверит больницу в Кабардино-Балкарии, где умер младенец
СК проверит больницу в Кабардино-Балкарии, где умер младенец
Следователи в Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку по факту смерти 5-месячного ребенка в больнице, сообщает СУ СК РФ по региону. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T20:09
2021-03-26T20:09
кабардино-балкарская республика (кбр)
следственный комитет россии (ск рф)
нальчик
происшествия
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НАЛЬЧИК, 26 мар – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку по факту смерти 5-месячного ребенка в больнице, сообщает СУ СК РФ по региону.Согласно материалам проверки, 6 февраля 2021 года в Центральную больницу Терского района был доставлен ребенок 2020 года рождения с диагнозом "ОРВИ неустановленной этиологии средне-тяжелой формы".На следующий день состояние ребенка значительно ухудшилось и он был перевезен для дальнейшего лечения в республиканскую детскую клиническую больницу в Нальчике, где скончался 10 февраля."В ходе доследственной проверки следователями назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, будут приняты все меры, направленные на установление виновных лиц и привлечение их к ответственности", - говорится в сообщении.Это уже второй за последние несколько дней случай проверки после смерти ребенка в республике. В понедельник региональное СУ СК начало проверку по факту смерти в республиканской детской клинической больнице 10-месячного ребенка, который с момента рождения был подключен к системе искусственной вентиляции легких и самостоятельно не питался. По предварительным данным, это стало следствием ненадлежаще организованных родов.
https://ria.ru/20210118/rebenok-1593450451.html
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кабардино-балкарская республика (кбр), следственный комитет россии (ск рф), нальчик, происшествия

СК проверит больницу в Кабардино-Балкарии, где умер младенец

20:09 26.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 26 мар – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку по факту смерти 5-месячного ребенка в больнице, сообщает СУ СК РФ по региону.
Согласно материалам проверки, 6 февраля 2021 года в Центральную больницу Терского района был доставлен ребенок 2020 года рождения с диагнозом "ОРВИ неустановленной этиологии средне-тяжелой формы".
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Алтайский губернатор поручил проверить больницу, в которой умер ребенок
На следующий день состояние ребенка значительно ухудшилось и он был перевезен для дальнейшего лечения в республиканскую детскую клиническую больницу в Нальчике, где скончался 10 февраля.
"В ходе доследственной проверки следователями назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, будут приняты все меры, направленные на установление виновных лиц и привлечение их к ответственности", - говорится в сообщении.
Это уже второй за последние несколько дней случай проверки после смерти ребенка в республике. В понедельник региональное СУ СК начало проверку по факту смерти в республиканской детской клинической больнице 10-месячного ребенка, который с момента рождения был подключен к системе искусственной вентиляции легких и самостоятельно не питался. По предварительным данным, это стало следствием ненадлежаще организованных родов.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Следственный комитет России (СК РФ)НальчикПроисшествия
 
 
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