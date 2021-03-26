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РЖД сделали скидку на билеты на день рождения во всех дальних поездах
РЖД сделали скидку на билеты на день рождения во всех дальних поездах
Холдинг РЖД сделал во всех поездах дальнего следования скидку на билеты на день рождения пассажира, сообщила компания. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T18:47
2021-03-26T18:47
федеральная пассажирская компания
ржд
москва
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Холдинг РЖД сделал во всех поездах дальнего следования скидку на билеты на день рождения пассажира, сообщила компания.Ранее тариф "День рождения" действовал для пассажиров высокоскоростных поездов "Сапсан" и поездов "Ласточка" формирования дирекции скоростного сообщения РЖД, а также на ретропоезд "Рускеальский экспресс" и беспересадочные вагоны Москва – Рускеала. В частности, в "Сапсане" и "Ласточке" скидка составляет 30%."По многочисленным просьбам пассажиров, а также для повышения доступности перевозок холдинг РЖД расширяет действие тарифного плана "День рождения". Так, с 26 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года для пассажиров всех поездов дальнего следования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") будет действовать специальная тарифная акция "В День рождения лучше поездом!", - говорится в сообщении.Скидка 10% даётся в вагон любого типа ("люкс", СВ, купе, плацкарт и вагоны с местами для сидения) любого поезда, отправляющегося за неделю до или после дня рождения пассажира, а также непосредственно в праздничную для него дату. Пассажир-именинник может купить такие билеты для себя и трех попутчиков при единовременном оформлении проездных документов в тот же вагон.РЖД отмечают, что скидка не применяется одновременно с рядом других специальных тарифов. Также она не действует при покупке билетов организованным группам пассажиров, организованным группам детей, по детскому тарифу, при оформлении льготных проездных документов."Приобрести билеты по акции пока можно только в билетных кассах, при предъявлении паспорта именинника", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601431619.html
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федеральная пассажирская компания, ржд, москва, общество

РЖД сделали скидку на билеты на день рождения во всех дальних поездах

18:47 26.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажирский поезд дальнего следования на Транссибирской железнодорожной магистрали
Пассажирский поезд дальнего следования на Транссибирской железнодорожной магистрали - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Холдинг РЖД сделал во всех поездах дальнего следования скидку на билеты на день рождения пассажира, сообщила компания.
Ранее тариф "День рождения" действовал для пассажиров высокоскоростных поездов "Сапсан" и поездов "Ласточка" формирования дирекции скоростного сообщения РЖД, а также на ретропоезд "Рускеальский экспресс" и беспересадочные вагоны Москва – Рускеала. В частности, в "Сапсане" и "Ласточке" скидка составляет 30%.
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"По многочисленным просьбам пассажиров, а также для повышения доступности перевозок холдинг РЖД расширяет действие тарифного плана "День рождения". Так, с 26 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года для пассажиров всех поездов дальнего следования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") будет действовать специальная тарифная акция "В День рождения лучше поездом!", - говорится в сообщении.
Скидка 10% даётся в вагон любого типа ("люкс", СВ, купе, плацкарт и вагоны с местами для сидения) любого поезда, отправляющегося за неделю до или после дня рождения пассажира, а также непосредственно в праздничную для него дату. Пассажир-именинник может купить такие билеты для себя и трех попутчиков при единовременном оформлении проездных документов в тот же вагон.
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РЖД отмечают, что скидка не применяется одновременно с рядом других специальных тарифов. Также она не действует при покупке билетов организованным группам пассажиров, организованным группам детей, по детскому тарифу, при оформлении льготных проездных документов.
"Приобрести билеты по акции пока можно только в билетных кассах, при предъявлении паспорта именинника", - добавляется в сообщении.
 
Федеральная пассажирская компанияРЖДМоскваОбщество
 
 
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