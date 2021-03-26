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"Полнейший конфуз": американцы оценили пресс-конференцию Байдена
"Полнейший конфуз": американцы оценили пресс-конференцию Байдена
Читатели Fox News высказались о содержании прошедшей накануне первой полноформатной пресс-конференции президента США Джо Байдена. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T14:54
2021-03-26T17:04
джилл байден
дональд трамп
китай
джо байден
сша
в мире
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«Жестокое обращение со стариками»: американцы оценили пресс-конференцию Байдена
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Читатели Fox News высказались о содержании прошедшей накануне первой полноформатной пресс-конференции президента США Джо Байдена.В публикации издания отмечается, что глава государства ответил на вопросы всего десяти журналистов, причем многие актуальные темы остались без внимания. Так, основными предметами обсуждения на мероприятии стали миграционный кризис и затягивание работы сената. При этом проблемы, связанные с борьбой против коронавируса, вакцинацией, открытием школ, повышением налогов и созданием рабочих мест, никак не затронули.В блоке вопросов о внешней политике президент США уделил внимание Китаю и Северной Корее, но никак не упомянул Россию."Несмотря на постоянное внимание, которое демократы уделяют Кремлю и российскому президенту Владимиру Путину", — подчеркивается в статье. Читатели Fox News выразили недовольство таким содержанием пресс-конференции: они сравнивали американского лидера с экс-президентом Дональдом Трампом, а также отметили срежиссированность мероприятия."Полнейший конфуз. Обайден (намек на близость нынешнего президента с Бараком Обамой. — Прим. ред.) не смог толком ответить даже на элементарные вопросы", — возмутился DemocratNationalCorruption.IamADreamerToo заявил, что разочаровался не только в главе США, но и в "сочувствующей" ему прессе."Жаль, что никто его не спросил о том, примет ли он вызов Путина, который над ним насмехался", — выразил недовольство Laughing_At_Democrats.Johnp54 отметил, что Байден проигнорировал репортера Fox News, и добавил, что не помнит, чтобы предшественники нынешнего американского лидера использовали при ответах шпаргалки."Похоже, вопросы он знал заранее. Вопросов на засыпку, как Трампу, ему не задавали. В общем, он справился лучше, чем я ожидал, но все равно не ахти", — заключил он."Все было срежиссировано. &lt;…&gt; Все время спотыкался, терял нить и явно силился что-то вспомнить или собраться с мыслями", — написала Indianamom. Автор комментария призналась, что выдержала только 15 минут трансляции, и выразила надежду, что у некоторых людей после пресс-конференции "откроются глаза" на Байдена. Похожего мнения придерживается Dembs, сравнив мероприятие с рекламным роликом демократов с предварительно отобранными вопросами. На них кураторы президента, по мнению читателя, подготовили письменные ответы.TimothyBrooks назвал мероприятие показухой, отметив, что главе государства не задали ни одного острого вопроса."Он отвечал только на те вопросы, что отобрали его поводыри. &lt;…&gt; И сравните с Трампом — он отвечал всем, пока не уймутся", — написал читатель.Читатель под ником Seaden призвал привлечь к ответственности за "жестокое обращение с пожилыми" Джилл Байден и других людей, кто "ворочает" американским лидером.Однако нашлись и те, кому понравились ответы президента США."Он отлично справляется и уже выполнил многие из своих обещаний", — написал Clifftom.Nedwards72756519 посчитал записи Байдена в блокноте тщательной подготовкой президента для того, чтобы предоставить реальные данные."Что тут может не понравиться?" — заключил он.В четверг 25 марта президент США Джо Байден провел первую полноформатную пресс-конференцию с момента вступления в должность. Как отметили американские СМИ, он стал первым за 100 лет главой государства, отсрочившим полноценное общение с прессой на девять недель с момента инаугурации.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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джилл байден, дональд трамп, китай, джо байден, сша, в мире

"Полнейший конфуз": американцы оценили пресс-конференцию Байдена

14:54 26.03.2021 (обновлено: 17:04 26.03.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Читатели Fox News высказались о содержании прошедшей накануне первой полноформатной пресс-конференции президента США Джо Байдена.
В публикации издания отмечается, что глава государства ответил на вопросы всего десяти журналистов, причем многие актуальные темы остались без внимания. Так, основными предметами обсуждения на мероприятии стали миграционный кризис и затягивание работы сената. При этом проблемы, связанные с борьбой против коронавируса, вакцинацией, открытием школ, повышением налогов и созданием рабочих мест, никак не затронули.
В блоке вопросов о внешней политике президент США уделил внимание Китаю и Северной Корее, но никак не упомянул Россию.
"Несмотря на постоянное внимание, которое демократы уделяют Кремлю и российскому президенту Владимиру Путину", — подчеркивается в статье.
Президент США Джо Байден перед началом первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 01:03
Социолог: Байден на пресс-конференции показал, что он в нормальной форме
Читатели Fox News выразили недовольство таким содержанием пресс-конференции: они сравнивали американского лидера с экс-президентом Дональдом Трампом, а также отметили срежиссированность мероприятия.

"Скорее всего, все вопросы отправлены заранее и одобрены лично Байденом. <…> Если кто-то задаст неожиданный вопрос не по сценарию, это будет не ответ, а отмазка", — написал col06009, добавив, что выступление нынешнего президента не было похоже на аналогичные мероприятия Трампа.

"Полнейший конфуз. Обайден (намек на близость нынешнего президента с Бараком Обамой. — Прим. ред.) не смог толком ответить даже на элементарные вопросы", — возмутился DemocratNationalCorruption.
IamADreamerToo заявил, что разочаровался не только в главе США, но и в "сочувствующей" ему прессе.
"Жаль, что никто его не спросил о том, примет ли он вызов Путина, который над ним насмехался", — выразил недовольство Laughing_At_Democrats.
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 23:59
В Госдуме прокомментировали слова Байдена про переизбрание
Johnp54 отметил, что Байден проигнорировал репортера Fox News, и добавил, что не помнит, чтобы предшественники нынешнего американского лидера использовали при ответах шпаргалки.
"Похоже, вопросы он знал заранее. Вопросов на засыпку, как Трампу, ему не задавали. В общем, он справился лучше, чем я ожидал, но все равно не ахти", — заключил он.
"Все было срежиссировано. <…> Все время спотыкался, терял нить и явно силился что-то вспомнить или собраться с мыслями", — написала Indianamom. Автор комментария призналась, что выдержала только 15 минут трансляции, и выразила надежду, что у некоторых людей после пресс-конференции "откроются глаза" на Байдена. Похожего мнения придерживается Dembs, сравнив мероприятие с рекламным роликом демократов с предварительно отобранными вопросами. На них кураторы президента, по мнению читателя, подготовили письменные ответы.

"Чем больше нам его показывают, тем меньше он нам нравится. Это как Трамп наоборот", — прокомментировал Jimmychonga432, посчитав, что лидер США не намерен сделать для страны что-либо хорошее.

TimothyBrooks назвал мероприятие показухой, отметив, что главе государства не задали ни одного острого вопроса.
"Он отвечал только на те вопросы, что отобрали его поводыри. <…> И сравните с Трампом — он отвечал всем, пока не уймутся", — написал читатель.
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 10:21
СМИ уличили Байдена в использовании шпаргалок на пресс-конференции
"С каждым днем при Джо Байдене я все больше благодарен за те четыре замечательных и мощных года при Трампе", — признался 85051, назвав экс-президента невероятным главнокомандующим и героем.
Читатель под ником Seaden призвал привлечь к ответственности за "жестокое обращение с пожилыми" Джилл Байден и других людей, кто "ворочает" американским лидером.
Однако нашлись и те, кому понравились ответы президента США.
"Он отлично справляется и уже выполнил многие из своих обещаний", — написал Clifftom.
Nedwards72756519 посчитал записи Байдена в блокноте тщательной подготовкой президента для того, чтобы предоставить реальные данные.
"Что тут может не понравиться?" — заключил он.
В четверг 25 марта президент США Джо Байден провел первую полноформатную пресс-конференцию с момента вступления в должность. Как отметили американские СМИ, он стал первым за 100 лет главой государства, отсрочившим полноценное общение с прессой на девять недель с момента инаугурации.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 23:37
Эксперт предположил, почему журналисты не спросили Байдена о Путине
 
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