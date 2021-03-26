https://ria.ru/20210326/bayden-1603017180.html

Захарова назвала пресс-конференцию Байдена постановкой

Захарова назвала пресс-конференцию Байдена постановкой

Первая пресс-конференция Джо Байдена после его избрания президентом США представляет собой полностью постановочное мероприятие и является примером... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T17:13

2021-03-26T17:13

2021-03-26T17:13

мария захарова

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Первая пресс-конференция Джо Байдена после его избрания президентом США представляет собой полностью постановочное мероприятие и является примером неестественного общения с журналистами, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Первая публичная пресс-конференция Байдена после избрания главой государства состоялась 25 марта и продолжалась 1 час и 2 минуты. Ссылаясь на меры противодействия коронавирусной инфекции, Белый дом аккредитовал лишь около 30 журналистов президентского пула.Захарова отметила, что от пресс-конференции ждали чего угодно: что она будет организована в смешанном формате с подключением журналистов онлайн, что будет посвящена борьбе с COVID-19, что ее будут проводить с модерацией или переводить на иностранные языки."Ну (ожидали - ред.) какую угодно, но не то, что мы видели вчера. Мы увидели абсолютно постановочную историю. То есть по-разному можно называть - отрежиссированную или постановочную. Но в любом случае это история неестественного общения спикера с журналистами", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".По ее словам, вопросы к пресс-конференции могли быть подготовлены задолго до ее начала, особенно судя по тому, что Байден зачитывал их."Речь идет о президенте государства, который вот-вот завершил предвыборную кампанию... Он говорит о том, как его предвыборные обещания укладываются в формирование руководящего состава страны, подбор кадров, первые наметки по предстоящим шагам. Здесь же (на пресс-конференции) речь идет не об отчете о проделанных шагах, (где) обязательно нужна опора на текст", - заметила Захарова.По ее словам, все ждали, что на первой пресс-конференции 46-го президента США будет продемонстрировано восстановление связей между Белым домом и журналистами, о которых Демократическая партия США ранее говорила как об утраченных. Ранее Захарова говорила, что методы общения с прессой нынешних представителей американских властей "вызывают опасения".

https://ria.ru/20210326/biden-1602984496.html

https://ria.ru/20210325/pereizbranie-1602901224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, джо байден, сша, в мире