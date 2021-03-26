Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210326/bayden-1603017180.html
Захарова назвала пресс-конференцию Байдена постановкой
Захарова назвала пресс-конференцию Байдена постановкой
Первая пресс-конференция Джо Байдена после его избрания президентом США представляет собой полностью постановочное мероприятие и является примером... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T17:13
2021-03-26T17:13
мария захарова
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602917431_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_08a36e712f927011ed36465601cfde83.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Первая пресс-конференция Джо Байдена после его избрания президентом США представляет собой полностью постановочное мероприятие и является примером неестественного общения с журналистами, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Первая публичная пресс-конференция Байдена после избрания главой государства состоялась 25 марта и продолжалась 1 час и 2 минуты. Ссылаясь на меры противодействия коронавирусной инфекции, Белый дом аккредитовал лишь около 30 журналистов президентского пула.Захарова отметила, что от пресс-конференции ждали чего угодно: что она будет организована в смешанном формате с подключением журналистов онлайн, что будет посвящена борьбе с COVID-19, что ее будут проводить с модерацией или переводить на иностранные языки."Ну (ожидали - ред.) какую угодно, но не то, что мы видели вчера. Мы увидели абсолютно постановочную историю. То есть по-разному можно называть - отрежиссированную или постановочную. Но в любом случае это история неестественного общения спикера с журналистами", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".По ее словам, вопросы к пресс-конференции могли быть подготовлены задолго до ее начала, особенно судя по тому, что Байден зачитывал их."Речь идет о президенте государства, который вот-вот завершил предвыборную кампанию... Он говорит о том, как его предвыборные обещания укладываются в формирование руководящего состава страны, подбор кадров, первые наметки по предстоящим шагам. Здесь же (на пресс-конференции) речь идет не об отчете о проделанных шагах, (где) обязательно нужна опора на текст", - заметила Захарова.По ее словам, все ждали, что на первой пресс-конференции 46-го президента США будет продемонстрировано восстановление связей между Белым домом и журналистами, о которых Демократическая партия США ранее говорила как об утраченных. Ранее Захарова говорила, что методы общения с прессой нынешних представителей американских властей "вызывают опасения".
https://ria.ru/20210326/biden-1602984496.html
https://ria.ru/20210325/pereizbranie-1602901224.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602917431_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73d72a82657bbe080a90ca0b2f4f7f0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, джо байден, сша, в мире

Захарова назвала пресс-конференцию Байдена постановкой

17:13 26.03.2021
 
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© REUTERS / Leah Millis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Первая пресс-конференция Джо Байдена после его избрания президентом США представляет собой полностью постановочное мероприятие и является примером неестественного общения с журналистами, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Первая публичная пресс-конференция Байдена после избрания главой государства состоялась 25 марта и продолжалась 1 час и 2 минуты. Ссылаясь на меры противодействия коронавирусной инфекции, Белый дом аккредитовал лишь около 30 журналистов президентского пула.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 14:54
"Полнейший конфуз": американцы оценили пресс-конференцию Байдена
Захарова отметила, что от пресс-конференции ждали чего угодно: что она будет организована в смешанном формате с подключением журналистов онлайн, что будет посвящена борьбе с COVID-19, что ее будут проводить с модерацией или переводить на иностранные языки.
"Ну (ожидали - ред.) какую угодно, но не то, что мы видели вчера. Мы увидели абсолютно постановочную историю. То есть по-разному можно называть - отрежиссированную или постановочную. Но в любом случае это история неестественного общения спикера с журналистами", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
По ее словам, вопросы к пресс-конференции могли быть подготовлены задолго до ее начала, особенно судя по тому, что Байден зачитывал их.
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 23:59
В Госдуме прокомментировали слова Байдена про переизбрание
"Речь идет о президенте государства, который вот-вот завершил предвыборную кампанию... Он говорит о том, как его предвыборные обещания укладываются в формирование руководящего состава страны, подбор кадров, первые наметки по предстоящим шагам. Здесь же (на пресс-конференции) речь идет не об отчете о проделанных шагах, (где) обязательно нужна опора на текст", - заметила Захарова.
По ее словам, все ждали, что на первой пресс-конференции 46-го президента США будет продемонстрировано восстановление связей между Белым домом и журналистами, о которых Демократическая партия США ранее говорила как об утраченных. Ранее Захарова говорила, что методы общения с прессой нынешних представителей американских властей "вызывают опасения".
 
Мария ЗахароваДжо БайденСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Экс-глава CDC считает, что COVID-19 появился в китайской лаборатории
04:11Психотерапевт рассказал, как весна влияет на психику
03:55Немецкий журналист назвал три причины, почему нужно закупить "Спутник V"
03:32Экс-переводчица Пентагона призналась в попытке шпионажа для "Хезболлах"
03:19WSJ: заблокировавшее Суэцкий канал судно могут снять с мели в субботу
03:10Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля
03:04Адаптацию корабля "Орел" к ракете "Ангара" отложили на пять месяцев
02:36В Испании "отчаявшийся" мужчина сбил на автомобиле семь человек
02:34Украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
02:28Байден заявил, что у него есть теории насчет происхождения COVID-19
02:17Финансист перечислил активы, в которых нет риска потерять все
02:09Россиян предупредили о мошенниках на сайтах знакомств
02:04В КНДР объяснили пуск ракет правом государства на самооборону
01:54Экс-депутат Рады предрек сокращение населения Украины на 20 миллионов
01:32Онищенко дал совет планирующим летний отдых россиянам
01:16Эксперт объяснил, кому полагается повышенная пенсия
01:10NYT: Талибы могут захватить власть в Афганистане после вывода войск США
01:08В России создают робота для работы в открытом космосе
00:57При взрыве в частном доме в Новой Москве пострадали пять человек
00:51Депутат Рады: противостояние РФ и США может привести к войне на Украине
Лента новостейМолния