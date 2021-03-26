Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210326/bayden-1602986828.html
Вперед, в прошлое — Байден поставил перед Америкой нерешаемые задачи
Вперед, в прошлое — Байден поставил перед Америкой нерешаемые задачи
"Невозможно работать! Вы даете нереальные планы!" — так, по примеру героев советской комедии, могла бы отреагировать Америка на заявления Джо Байдена, сделанные РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:28
2021-03-26T15:47
джо байден
сша
авторы
мнение - авторы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602985995_0:234:3078:1965_1920x0_80_0_0_7f4198306e4d64b71343d4a49bb6a373.jpg
"Невозможно работать! Вы даете нереальные планы!" — так, по примеру героев советской комедии, могла бы отреагировать Америка на заявления Джо Байдена, сделанные им на первой пресс-конференции. Мешает подобной реакции не незнание фильмов Гайдая, а непонимание серьезности ситуации, в которой оказались США. Причем это непонимание свойственно не только Байдену — большая часть американского истеблишмента плохо осознает, в каком мире она уже живет. И думает, что ей удастся предотвратить то, что уже произошло или неотвратимо наступает.Нет, речь не о внутренних делах Штатов — это отдельная и еще более болезненная для американцев тема. Нас больше интересуют их международные предпочтения — по крайней мере, по ним можно судить о степени адекватности Вашингтона. Пресс-конференция Байдена в этом смысле дала неутешительный результат, потому что показала, что новая администрация не просто живет вчерашним днем. Она еще и выдает его за планы на будущее.О чем сказал Байден? О том, что главное в мире — это борьба демократий и автократий, что он не допустит, чтобы Китай стал ведущей страной в мире. А своим сегодняшним главным приоритетом во внешней политике он назвал ответ на северокорейскую ракетно-ядерную программу. Байден пообещал, что вместе с "демократиями-союзниками" будет привлекать Китай к ответственности и вообще не допустит, что бы он стал первым:А северокорейцам, в ответ на последние пуски баллистических ракет, он пообещал "ответить соответствующим образом", особенно если они решатся на эскалацию. Но при этом Байден заметил, что готов и "к некоторой форме дипломатии, но здесь должно быть условие — конечным результатом должна стать денуклеаризация".То есть Байден обещает не допустить китайского лидерства и добиться ликвидации северокорейского ядерного оружия. Даже неловко напоминать, что практически это же обещал и Трамп, проблема в том, что Байден не может остановить время и повернуть его вспять. А никаким другим способом названные им "проблемы" не решить. Потому что все уже произошло.Китай по целому ряду параметров уже стал ведущей страной в мире — еще десять лет назад он обогнал Штаты по объему промышленного производства, семь лет назад обошел по ВВП (рассчитанному по паритету покупательной способности), а в ближайшие годы (теперь ставят на 2028-й) обгонит и по формальному ВВП. Китайский кусок мировой торговли уже давно куда больше американского — но дело не просто в объемах, а в тенденциях: Штаты — падающая держава, с претензиями на глобальное господство, которая успела досадить практически всему миру. Ее глобальный проект рушится, проблемы в самом американском обществе растут — нет ни одного благоприятного для нее сценария, позволяющего Америке удержать свои позиции. А Китай — растущая держава, не претендующая на глобальное доминирование и не занимающаяся экспортом своих "ценностей" в качестве обязательных к внедрению, страна с достаточно патриотически настроенным и единым обществом. И огромным потенциалом, причем даже внутренним (китайский рынок вчетверо больше американского — и он, в отличие от американского, очень далек от насыщения). То есть Штаты уже проиграли Китаю — вопрос только в том, с какими потерями они сумеют спуститься с горы. Но Байден уверен, что ничего не проиграно и он вместе с мифическими "мировыми демократиями" будет наказывать Китай. Покажите хоть одну серьезную державу, которая готова всерьез ссориться с Пекином ради американских интересов. Даже зависимую от Штатов в военном плане Европу невозможно заставить включиться в антикитайскую игру.При этом на словах многие западные страны будут поддерживать Байдена — особенно если он соберет "саммит демократий", выстраиваемый для сдерживания "мировых автократий", то есть Китая и России. Но эта поддержка сродни убаюкиванию больного человека — да, все хорошо, спи, все пройдет. В случае с США и Китаем уже прошло — все понимают, кто победит, а кто проиграет.Еще более смешны планы Байдена по разоружению Северной Кореи или, точнее, переговоров об этом. Тут все всё понимают, но делают вид, что есть о чем говорить. На самом деле нет ни одного шанса на то, что Пхеньян откажется от ядерного оружия и ракет. Просто потому, что его наличие — главная гарантия для северокорейцев сохранить полный суверенитет их страны (самой закрытой и автономной страны в мире, если кто забыл). И никто — не только враги, но и друзья вроде Китая и России — не убедит их в том, что это не так. А заставить КНДР разоружиться невозможно — даже американцы абсолютно не готовы развязать полноценную войну на Корейском полуострове. То есть проблемы денуклеаризации КНДР просто не существует. Последняя теоретическая возможность отказа Пхеньяна от ядерного оружия была утрачена еще в начале века (когда, кстати, к ее решению подключился Путин) — но тогда Штаты не считались не то что с КНДР, но и с Россией. Сейчас же все изменилось, причем уже давно. Америка живет в мире, в котором она не является самой сильной экономической и торговой державой, оставаясь пока что еще самой сильной в военном плане, но эта военная ноша ей уже не по плечу. Америка живет в мире, в котором всегда будет ядерная КНДР, а работать с Китаем куда привлекательнее и выгоднее, чем зависеть от Штатов. Америка живет в мире, в котором Россия не просто вернулась в большую игру, но и ведет ее вдолгую, сделав ставку на падение влияния Запада и закат атлантической эпохи. Америка живет в мире, в котором нет никакого спора между автократиями и демократиями — потому что пустыми словами о "власти народа" уже не удается обмануть даже собственных жителей, а уж в геополитической борьбе демагогия насчет передовых цивилизаций и вовсе не работает. И самое главное, у коллективного Байдена нет ни одной конструктивной, работающей идеи насчет того, как можно было бы переломить негативные для США внутренние и глобальные тенденции. Поэтому им остается только выдавать уже решенные вопросы и нерешаемые проблемы за актуальную повестку. Подменять будущее безвозвратно ушедшим прошлым, приближая тем самым свое поражение.
https://ria.ru/20210326/biden-1602984496.html
https://ria.ru/20210326/bayden-1602971540.html
https://ria.ru/20210326/bayden-1602966663.html
https://ria.ru/20210326/bayden-1602926960.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Петр Акопов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602985995_328:230:2752:2048_1920x0_80_0_0_f2bba348752fbbc4418ea161bfa1432b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джо байден, сша, авторы, мнение - авторы, в мире

Вперед, в прошлое — Байден поставил перед Америкой нерешаемые задачи

15:28 26.03.2021 (обновлено: 15:47 26.03.2021)
 
© AFP 2021 / Jim Watson Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© AFP 2021 / Jim Watson
Читать ria.ru в
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
"Невозможно работать! Вы даете нереальные планы!" — так, по примеру героев советской комедии, могла бы отреагировать Америка на заявления Джо Байдена, сделанные им на первой пресс-конференции. Мешает подобной реакции не незнание фильмов Гайдая, а непонимание серьезности ситуации, в которой оказались США. Причем это непонимание свойственно не только Байдену — большая часть американского истеблишмента плохо осознает, в каком мире она уже живет. И думает, что ей удастся предотвратить то, что уже произошло или неотвратимо наступает.
Нет, речь не о внутренних делах Штатов — это отдельная и еще более болезненная для американцев тема. Нас больше интересуют их международные предпочтения — по крайней мере, по ним можно судить о степени адекватности Вашингтона. Пресс-конференция Байдена в этом смысле дала неутешительный результат, потому что показала, что новая администрация не просто живет вчерашним днем. Она еще и выдает его за планы на будущее.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 14:54
"Полнейший конфуз": американцы оценили пресс-конференцию Байдена
О чем сказал Байден? О том, что главное в мире — это борьба демократий и автократий, что он не допустит, чтобы Китай стал ведущей страной в мире. А своим сегодняшним главным приоритетом во внешней политике он назвал ответ на северокорейскую ракетно-ядерную программу. Байден пообещал, что вместе с "демократиями-союзниками" будет привлекать Китай к ответственности и вообще не допустит, что бы он стал первым:

"У них есть цель стать ведущей страной в мире, самой богатой страной в мире и самой могущественной страной в мире. При мне этого не произойдет. Потому что Соединенные Штаты продолжат расти и расширяться".

А северокорейцам, в ответ на последние пуски баллистических ракет, он пообещал "ответить соответствующим образом", особенно если они решатся на эскалацию. Но при этом Байден заметил, что готов и "к некоторой форме дипломатии, но здесь должно быть условие — конечным результатом должна стать денуклеаризация".
То есть Байден обещает не допустить китайского лидерства и добиться ликвидации северокорейского ядерного оружия. Даже неловко напоминать, что практически это же обещал и Трамп, проблема в том, что Байден не может остановить время и повернуть его вспять. А никаким другим способом названные им "проблемы" не решить. Потому что все уже произошло.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 13:46
В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине и Си Цзиньпине
Китай по целому ряду параметров уже стал ведущей страной в мире — еще десять лет назад он обогнал Штаты по объему промышленного производства, семь лет назад обошел по ВВП (рассчитанному по паритету покупательной способности), а в ближайшие годы (теперь ставят на 2028-й) обгонит и по формальному ВВП. Китайский кусок мировой торговли уже давно куда больше американского — но дело не просто в объемах, а в тенденциях: Штаты — падающая держава, с претензиями на глобальное господство, которая успела досадить практически всему миру. Ее глобальный проект рушится, проблемы в самом американском обществе растут — нет ни одного благоприятного для нее сценария, позволяющего Америке удержать свои позиции.
А Китай — растущая держава, не претендующая на глобальное доминирование и не занимающаяся экспортом своих "ценностей" в качестве обязательных к внедрению, страна с достаточно патриотически настроенным и единым обществом. И огромным потенциалом, причем даже внутренним (китайский рынок вчетверо больше американского — и он, в отличие от американского, очень далек от насыщения). То есть Штаты уже проиграли Китаю — вопрос только в том, с какими потерями они сумеют спуститься с горы.
Но Байден уверен, что ничего не проиграно и он вместе с мифическими "мировыми демократиями" будет наказывать Китай. Покажите хоть одну серьезную державу, которая готова всерьез ссориться с Пекином ради американских интересов. Даже зависимую от Штатов в военном плане Европу невозможно заставить включиться в антикитайскую игру.
При этом на словах многие западные страны будут поддерживать Байдена — особенно если он соберет "саммит демократий", выстраиваемый для сдерживания "мировых автократий", то есть Китая и России. Но эта поддержка сродни убаюкиванию больного человека — да, все хорошо, спи, все пройдет. В случае с США и Китаем уже прошло — все понимают, кто победит, а кто проиграет.
Конференция была срежиссированна – Захарова о выступлении Байдена - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 13:23
В МИД назвали первую пресс-конференцию Байдена срежиссированной
Еще более смешны планы Байдена по разоружению Северной Кореи или, точнее, переговоров об этом. Тут все всё понимают, но делают вид, что есть о чем говорить. На самом деле нет ни одного шанса на то, что Пхеньян откажется от ядерного оружия и ракет. Просто потому, что его наличие — главная гарантия для северокорейцев сохранить полный суверенитет их страны (самой закрытой и автономной страны в мире, если кто забыл). И никто — не только враги, но и друзья вроде Китая и России — не убедит их в том, что это не так. А заставить КНДР разоружиться невозможно — даже американцы абсолютно не готовы развязать полноценную войну на Корейском полуострове.
То есть проблемы денуклеаризации КНДР просто не существует. Последняя теоретическая возможность отказа Пхеньяна от ядерного оружия была утрачена еще в начале века (когда, кстати, к ее решению подключился Путин) — но тогда Штаты не считались не то что с КНДР, но и с Россией. Сейчас же все изменилось, причем уже давно.
Америка живет в мире, в котором она не является самой сильной экономической и торговой державой, оставаясь пока что еще самой сильной в военном плане, но эта военная ноша ей уже не по плечу. Америка живет в мире, в котором всегда будет ядерная КНДР, а работать с Китаем куда привлекательнее и выгоднее, чем зависеть от Штатов. Америка живет в мире, в котором Россия не просто вернулась в большую игру, но и ведет ее вдолгую, сделав ставку на падение влияния Запада и закат атлантической эпохи.
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 10:21
СМИ уличили Байдена в использовании шпаргалок на пресс-конференции
Америка живет в мире, в котором нет никакого спора между автократиями и демократиями — потому что пустыми словами о "власти народа" уже не удается обмануть даже собственных жителей, а уж в геополитической борьбе демагогия насчет передовых цивилизаций и вовсе не работает.
И самое главное, у коллективного Байдена нет ни одной конструктивной, работающей идеи насчет того, как можно было бы переломить негативные для США внутренние и глобальные тенденции. Поэтому им остается только выдавать уже решенные вопросы и нерешаемые проблемы за актуальную повестку. Подменять будущее безвозвратно ушедшим прошлым, приближая тем самым свое поражение.
 
Джо БайденСШААвторыМнение - АвторыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Экс-глава CDC считает, что COVID-19 появился в китайской лаборатории
04:11Психотерапевт рассказал, как весна влияет на психику
03:55Немецкий журналист назвал три причины, почему нужно закупить "Спутник V"
03:32Экс-переводчица Пентагона призналась в попытке шпионажа для "Хезболлах"
03:19WSJ: заблокировавшее Суэцкий канал судно могут снять с мели в субботу
03:10Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля
03:04Адаптацию корабля "Орел" к ракете "Ангара" отложили на пять месяцев
02:36В Испании "отчаявшийся" мужчина сбил на автомобиле семь человек
02:34Украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
02:28Байден заявил, что у него есть теории насчет происхождения COVID-19
02:17Финансист перечислил активы, в которых нет риска потерять все
02:09Россиян предупредили о мошенниках на сайтах знакомств
02:04В КНДР объяснили пуск ракет правом государства на самооборону
01:54Экс-депутат Рады предрек сокращение населения Украины на 20 миллионов
01:32Онищенко дал совет планирующим летний отдых россиянам
01:16Эксперт объяснил, кому полагается повышенная пенсия
01:10NYT: Талибы могут захватить власть в Афганистане после вывода войск США
01:08В России создают робота для работы в открытом космосе
00:57При взрыве в частном доме в Новой Москве пострадали пять человек
00:51Депутат Рады: противостояние РФ и США может привести к войне на Украине
Лента новостейМолния