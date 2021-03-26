https://ria.ru/20210326/bayden-1602966663.html
В МИД назвали первую пресс-конференцию Байдена срежиссированной
В МИД назвали первую пресс-конференцию Байдена срежиссированной
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала первую пресс-конференцию президента США Джо Байдена "смонтированной информационной акцией". РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T13:23
2021-03-26T13:23
2021-03-26T15:49
мария захарова
джо байден
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602977650_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4a5c28318cf49dabc4fdc76eb6a3c9dc.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала первую пресс-конференцию президента США Джо Байдена "смонтированной информационной акцией"."Нас столько учили тому, как нужно уважать свободу слова, как нужно избегать любых проявлений нечистоплотности в работе со средствами массовой информации, что странно видеть все вышеперечисленное со стороны Вашингтона", — сказала дипломат на брифинге в Москве.По ее словам, еще не так давно в США были традиции прямого общения высшего руководства страны с прессой, однако впоследствии Белый дом стал подвергать цензуре российских и даже местных журналистов."Честно говоря, страшновато: к каким методам прибегают нынешние представители власти", — добавила Захарова.Накануне президент Соединенных Штатов провел первую большую пресс-конференцию. Журналисты уличили его в использовании "шпаргалок" с ключевыми тезисами по затрагиваемым темам и информацией о присутствовавших на мероприятии репортерах. Как отметил телеканал Fox News, Байден ответил на ограниченное количество вопросов от заранее отобранных представителей СМИ.
https://ria.ru/20210326/bayden-1602926960.html
https://ria.ru/20210325/bayden-1602899920.html
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602977650_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_95588ab944b4a7b49af77a3055fef2ff.jpg
"Конференция была срежиссированна" – Захарова о выступлении Байдена
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала первую пресс-конференцию президента США Джо Байдена "смонтированной информационной акцией".
2021-03-26T13:23
true
PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, джо байден, москва, сша, в мире