https://ria.ru/20210326/bayden-1602966663.html

В МИД назвали первую пресс-конференцию Байдена срежиссированной

В МИД назвали первую пресс-конференцию Байдена срежиссированной

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала первую пресс-конференцию президента США Джо Байдена "смонтированной информационной акцией". РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T13:23

2021-03-26T13:23

2021-03-26T15:49

мария захарова

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала первую пресс-конференцию президента США Джо Байдена "смонтированной информационной акцией"."Нас столько учили тому, как нужно уважать свободу слова, как нужно избегать любых проявлений нечистоплотности в работе со средствами массовой информации, что странно видеть все вышеперечисленное со стороны Вашингтона", — сказала дипломат на брифинге в Москве.По ее словам, еще не так давно в США были традиции прямого общения высшего руководства страны с прессой, однако впоследствии Белый дом стал подвергать цензуре российских и даже местных журналистов."Честно говоря, страшновато: к каким методам прибегают нынешние представители власти", — добавила Захарова.Накануне президент Соединенных Штатов провел первую большую пресс-конференцию. Журналисты уличили его в использовании "шпаргалок" с ключевыми тезисами по затрагиваемым темам и информацией о присутствовавших на мероприятии репортерах. Как отметил телеканал Fox News, Байден ответил на ограниченное количество вопросов от заранее отобранных представителей СМИ.

https://ria.ru/20210326/bayden-1602926960.html

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"Конференция была срежиссированна" – Захарова о выступлении Байдена Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала первую пресс-конференцию президента США Джо Байдена "смонтированной информационной акцией". 2021-03-26T13:23 true PT0M58S

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мария захарова, джо байден, москва, сша, в мире