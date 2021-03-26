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В МИД назвали первую пресс-конференцию Байдена срежиссированной
В МИД назвали первую пресс-конференцию Байдена срежиссированной
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала первую пресс-конференцию президента США Джо Байдена "смонтированной информационной акцией". РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T13:23
2021-03-26T15:49
мария захарова
джо байден
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала первую пресс-конференцию президента США Джо Байдена "смонтированной информационной акцией"."Нас столько учили тому, как нужно уважать свободу слова, как нужно избегать любых проявлений нечистоплотности в работе со средствами массовой информации, что странно видеть все вышеперечисленное со стороны Вашингтона", — сказала дипломат на брифинге в Москве.По ее словам, еще не так давно в США были традиции прямого общения высшего руководства страны с прессой, однако впоследствии Белый дом стал подвергать цензуре российских и даже местных журналистов."Честно говоря, страшновато: к каким методам прибегают нынешние представители власти", — добавила Захарова.Накануне президент Соединенных Штатов провел первую большую пресс-конференцию. Журналисты уличили его в использовании "шпаргалок" с ключевыми тезисами по затрагиваемым темам и информацией о присутствовавших на мероприятии репортерах. Как отметил телеканал Fox News, Байден ответил на ограниченное количество вопросов от заранее отобранных представителей СМИ.
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"Конференция была срежиссированна" – Захарова о выступлении Байдена
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала первую пресс-конференцию президента США Джо Байдена "смонтированной информационной акцией".
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мария захарова, джо байден, москва, сша, в мире

В МИД назвали первую пресс-конференцию Байдена срежиссированной

13:23 26.03.2021 (обновлено: 15:49 26.03.2021)
 
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала первую пресс-конференцию президента США Джо Байдена "смонтированной информационной акцией".
"Нас столько учили тому, как нужно уважать свободу слова, как нужно избегать любых проявлений нечистоплотности в работе со средствами массовой информации, что странно видеть все вышеперечисленное со стороны Вашингтона", — сказала дипломат на брифинге в Москве.
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 10:21
СМИ уличили Байдена в использовании шпаргалок на пресс-конференции
По ее словам, еще не так давно в США были традиции прямого общения высшего руководства страны с прессой, однако впоследствии Белый дом стал подвергать цензуре российских и даже местных журналистов.
"Честно говоря, страшновато: к каким методам прибегают нынешние представители власти", — добавила Захарова.
Накануне президент Соединенных Штатов провел первую большую пресс-конференцию. Журналисты уличили его в использовании "шпаргалок" с ключевыми тезисами по затрагиваемым темам и информацией о присутствовавших на мероприятии репортерах. Как отметил телеканал Fox News, Байден ответил на ограниченное количество вопросов от заранее отобранных представителей СМИ.
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 23:37
Эксперт предположил, почему журналисты не спросили Байдена о Путине
 
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