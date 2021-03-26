СМИ уличили Байдена в использовании шпаргалок на пресс-конференции
10:21 26.03.2021 (обновлено: 11:09 26.03.2021)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции использовал "шпаргалки", содержавшие ключевые тезисы по затрагиваемым темам и данные о присутствовавших журналистах, сообщил телеканал Fox News.
На одной из фотографий в руках Байдена запечатлена карточка с надписью "Инфраструктура". На ней записано, что США сейчас занимают 13-е место в мире по качеству объектов, тогда как в 2002 году страна была на пятом месте. Далее в памятке указано, что Китай тратит на инфраструктуру в три раза больше американцев.
На другом фотоснимке видно, как Байден рассматривает лист бумаги с информацией о журналистах, причем возле некоторых имен видны сделанные от руки пометки в виде обведенных цифр.
По данным телеканала, в ходе пресс-конференции, на которую попали в общей сложности 25 репортеров, Байден ответил на ограниченное количество вопросов от заранее отобранных представителей СМИ.
Президентов США уже уличали в использовании "шпаргалок". Так, к такой хитрости прибегнул на пресс-конференции в 2019 году Дональд Трамп. Однако критики Байдена не преминули осудить его: в частности, политическая активистка и публицистка Кэндис Оуэнс написала в твиттере, что этот брифинг был "спектаклем, разыгранным недобросовестными актерами", а Байден точно знал, какие вопросы ему будут заданы.