https://ria.ru/20210326/bayden-1602926960.html

СМИ уличили Байдена в использовании шпаргалок на пресс-конференции

СМИ уличили Байдена в использовании шпаргалок на пресс-конференции

Президент США Джо Байден на пресс-конференции использовал "шпаргалки", содержавшие ключевые тезисы по затрагиваемым темам и данные о присутствовавших... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T10:21

2021-03-26T10:21

2021-03-26T11:09

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джо байден

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции использовал "шпаргалки", содержавшие ключевые тезисы по затрагиваемым темам и данные о присутствовавших журналистах, сообщил телеканал Fox News.На одной из фотографий в руках Байдена запечатлена карточка с надписью "Инфраструктура". На ней записано, что США сейчас занимают 13-е место в мире по качеству объектов, тогда как в 2002 году страна была на пятом месте. Далее в памятке указано, что Китай тратит на инфраструктуру в три раза больше американцев.На другом фотоснимке видно, как Байден рассматривает лист бумаги с информацией о журналистах, причем возле некоторых имен видны сделанные от руки пометки в виде обведенных цифр.По данным телеканала, в ходе пресс-конференции, на которую попали в общей сложности 25 репортеров, Байден ответил на ограниченное количество вопросов от заранее отобранных представителей СМИ.Президентов США уже уличали в использовании "шпаргалок". Так, к такой хитрости прибегнул на пресс-конференции в 2019 году Дональд Трамп. Однако критики Байдена не преминули осудить его: в частности, политическая активистка и публицистка Кэндис Оуэнс написала в твиттере, что этот брифинг был "спектаклем, разыгранным недобросовестными актерами", а Байден точно знал, какие вопросы ему будут заданы.

https://ria.ru/20210326/granitsa-1602912056.html

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире