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https://ria.ru/20210326/bayden-1602926960.html
СМИ уличили Байдена в использовании шпаргалок на пресс-конференции
СМИ уличили Байдена в использовании шпаргалок на пресс-конференции
Президент США Джо Байден на пресс-конференции использовал "шпаргалки", содержавшие ключевые тезисы по затрагиваемым темам и данные о присутствовавших... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T10:21
2021-03-26T11:09
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции использовал "шпаргалки", содержавшие ключевые тезисы по затрагиваемым темам и данные о присутствовавших журналистах, сообщил телеканал Fox News.На одной из фотографий в руках Байдена запечатлена карточка с надписью "Инфраструктура". На ней записано, что США сейчас занимают 13-е место в мире по качеству объектов, тогда как в 2002 году страна была на пятом месте. Далее в памятке указано, что Китай тратит на инфраструктуру в три раза больше американцев.На другом фотоснимке видно, как Байден рассматривает лист бумаги с информацией о журналистах, причем возле некоторых имен видны сделанные от руки пометки в виде обведенных цифр.По данным телеканала, в ходе пресс-конференции, на которую попали в общей сложности 25 репортеров, Байден ответил на ограниченное количество вопросов от заранее отобранных представителей СМИ.Президентов США уже уличали в использовании "шпаргалок". Так, к такой хитрости прибегнул на пресс-конференции в 2019 году Дональд Трамп. Однако критики Байдена не преминули осудить его: в частности, политическая активистка и публицистка Кэндис Оуэнс написала в твиттере, что этот брифинг был "спектаклем, разыгранным недобросовестными актерами", а Байден точно знал, какие вопросы ему будут заданы.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

СМИ уличили Байдена в использовании шпаргалок на пресс-конференции

10:21 26.03.2021 (обновлено: 11:09 26.03.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции использовал "шпаргалки", содержавшие ключевые тезисы по затрагиваемым темам и данные о присутствовавших журналистах, сообщил телеканал Fox News.
На одной из фотографий в руках Байдена запечатлена карточка с надписью "Инфраструктура". На ней записано, что США сейчас занимают 13-е место в мире по качеству объектов, тогда как в 2002 году страна была на пятом месте. Далее в памятке указано, что Китай тратит на инфраструктуру в три раза больше американцев.
На другом фотоснимке видно, как Байден рассматривает лист бумаги с информацией о журналистах, причем возле некоторых имен видны сделанные от руки пометки в виде обведенных цифр.
По данным телеканала, в ходе пресс-конференции, на которую попали в общей сложности 25 репортеров, Байден ответил на ограниченное количество вопросов от заранее отобранных представителей СМИ.
Президентов США уже уличали в использовании "шпаргалок". Так, к такой хитрости прибегнул на пресс-конференции в 2019 году Дональд Трамп. Однако критики Байдена не преминули осудить его: в частности, политическая активистка и публицистка Кэндис Оуэнс написала в твиттере, что этот брифинг был "спектаклем, разыгранным недобросовестными актерами", а Байден точно знал, какие вопросы ему будут заданы.
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