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Социолог: Байден на пресс-конференции показал, что он в нормальной форме
Социолог: Байден на пресс-конференции показал, что он в нормальной форме
Президент США Джо Байден на своей первой пресс-конференции показал, что он, возможно, не так быстро реагирует, как раньше, но достаточно знает и имеет... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T01:03
2021-03-26T01:03
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Джо Байден на своей первой пресс-конференции показал, что он, возможно, не так быстро реагирует, как раньше, но достаточно знает и имеет достаточно энергии, чтобы быть президентом, сказал РИА Новости известный американский социолог Джон Зогби, партнер фирмы John Zogby Strategies.Байден провел первую пресс-конференцию на посту президента в четверг. В течение часа 78-летний президент не показывал признаков усталости или физического недомогания после недавнего падения на трапе самолета. Байдену также удалось избежать "фирменных" оговорок и ляпов в речи, слабость к которым он сам за собой признает."Мы увидели, насколько полезен опыт. И, хотя он, возможно, не так быстр, как был раньше, он достаточно много знает и имеет достаточно энергии, чтобы быть президентом", - сказал Зогби. По его словам, Байден показал, что он контролирует свою администрацию и хорошо знает факты, отвечал на вопросы честно.На вопрос о том, были ли вопросы острыми, Зогби ответил, что вполне - например, по иммиграции и Афганистану. Тот факт, что его не спросили ни о коронавирусе, ни о недавних вызвавших критику высказываниях о российском президенте Владимире Путине, Зогби объяснил недостатком времени и журналистов - Белый дом допустил на пресс-конференцию лишь около 30 постоянных членов журналистского пула."Его не спросили о России и президенте Путине, но я думаю, что мы можем согласиться, что на данный момент есть столько кризисных вопросов, что было бы сложно вместить все в одну сессию", - сказал Зогби.По его словам, на данный момент проблема Байдена скорее в завышенных ожиданиях.
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джо байден, сша, в мире

Социолог: Байден на пресс-конференции показал, что он в нормальной форме

01:03 26.03.2021
 
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден перед началом первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден перед началом первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© REUTERS / Leah Millis
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Джо Байден на своей первой пресс-конференции показал, что он, возможно, не так быстро реагирует, как раньше, но достаточно знает и имеет достаточно энергии, чтобы быть президентом, сказал РИА Новости известный американский социолог Джон Зогби, партнер фирмы John Zogby Strategies.
Байден провел первую пресс-конференцию на посту президента в четверг. В течение часа 78-летний президент не показывал признаков усталости или физического недомогания после недавнего падения на трапе самолета. Байдену также удалось избежать "фирменных" оговорок и ляпов в речи, слабость к которым он сам за собой признает.
"Мы увидели, насколько полезен опыт. И, хотя он, возможно, не так быстр, как был раньше, он достаточно много знает и имеет достаточно энергии, чтобы быть президентом", - сказал Зогби. По его словам, Байден показал, что он контролирует свою администрацию и хорошо знает факты, отвечал на вопросы честно.
На вопрос о том, были ли вопросы острыми, Зогби ответил, что вполне - например, по иммиграции и Афганистану. Тот факт, что его не спросили ни о коронавирусе, ни о недавних вызвавших критику высказываниях о российском президенте Владимире Путине, Зогби объяснил недостатком времени и журналистов - Белый дом допустил на пресс-конференцию лишь около 30 постоянных членов журналистского пула.
"Его не спросили о России и президенте Путине, но я думаю, что мы можем согласиться, что на данный момент есть столько кризисных вопросов, что было бы сложно вместить все в одну сессию", - сказал Зогби.
По его словам, на данный момент проблема Байдена скорее в завышенных ожиданиях.
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
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