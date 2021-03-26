https://ria.ru/20210326/bayden-1602905209.html

Социолог: Байден на пресс-конференции показал, что он в нормальной форме

Социолог: Байден на пресс-конференции показал, что он в нормальной форме

Президент США Джо Байден на своей первой пресс-конференции показал, что он, возможно, не так быстро реагирует, как раньше, но достаточно знает и имеет... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T01:03

2021-03-26T01:03

2021-03-26T01:03

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Джо Байден на своей первой пресс-конференции показал, что он, возможно, не так быстро реагирует, как раньше, но достаточно знает и имеет достаточно энергии, чтобы быть президентом, сказал РИА Новости известный американский социолог Джон Зогби, партнер фирмы John Zogby Strategies.Байден провел первую пресс-конференцию на посту президента в четверг. В течение часа 78-летний президент не показывал признаков усталости или физического недомогания после недавнего падения на трапе самолета. Байдену также удалось избежать "фирменных" оговорок и ляпов в речи, слабость к которым он сам за собой признает."Мы увидели, насколько полезен опыт. И, хотя он, возможно, не так быстр, как был раньше, он достаточно много знает и имеет достаточно энергии, чтобы быть президентом", - сказал Зогби. По его словам, Байден показал, что он контролирует свою администрацию и хорошо знает факты, отвечал на вопросы честно.На вопрос о том, были ли вопросы острыми, Зогби ответил, что вполне - например, по иммиграции и Афганистану. Тот факт, что его не спросили ни о коронавирусе, ни о недавних вызвавших критику высказываниях о российском президенте Владимире Путине, Зогби объяснил недостатком времени и журналистов - Белый дом допустил на пресс-конференцию лишь около 30 постоянных членов журналистского пула."Его не спросили о России и президенте Путине, но я думаю, что мы можем согласиться, что на данный момент есть столько кризисных вопросов, что было бы сложно вместить все в одну сессию", - сказал Зогби.По его словам, на данный момент проблема Байдена скорее в завышенных ожиданиях.

https://ria.ru/20210325/pereizbranie-1602901224.html

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джо байден, сша, в мире