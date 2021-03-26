https://ria.ru/20210326/bank-1602928720.html

МСП Банк начнет программу поддержки предпринимателей "ФОТ 3.0" в апреле

МСП Банк начнет программу поддержки предпринимателей "ФОТ 3.0" в апреле

МСП Банк начнет выдавать льготные кредиты для малого и среднего бизнеса в рамках госпрограммы "ФОТ 3.0" уже с начала апреля, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T10:33

2021-03-26T10:33

2021-03-26T10:33

россия

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. МСП Банк начнет выдавать льготные кредиты для малого и среднего бизнеса в рамках госпрограммы "ФОТ 3.0" уже с начала апреля, сообщил заместитель председателя правления МСП Банка Кирилл Семенов.Он выступил на пленарном заседании съезда общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России"."Мы будем участвовать в программе поддержки "ФОТ 3.0 ". Мы сейчас настраиваем наши системы. Я думаю, что в ближайшую неделю, максимум две мы уже ее запустим", - пояснил Семенов.Министр экономического развития Максим Решетников в ходе своего выступления на съезде отметил, что правительство продолжает реализацию широкого комплекса мер по поддержке предпринимателей, запрос у бизнеса пока еще превышает предложение."Портфель субсидированных кредитов достиг 1 триллиона рублей. То есть мы вышли на те параметры, которые предполагали. Хотя спрос существенно выше. Далее мы планируем списать почти 460 миллиардов рублей по программе "ФОТ 2.0 ". До 1 апреля банки должны принять решение о списании", - сказал Решетников.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новую льготную кредитную программу на 7,7 миллиарда рублей для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей "ФОТ 3.0", на которую будет направлено около 7,7 миллиарда рублей. "ФОТ 3.0" пришла на смену программе "ФОТ 2.0", действие которой закачивается 1 апреля. Согласно постановлению правительства РФ от 27 февраля 2021 г. № 279, в новом формате ставка кредита составит 3%.

https://ria.ru/20210310/bank-1600570301.html

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россия, мсп банк, новости компаний - экономика