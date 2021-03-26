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Французский багет предложили включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Французский багет предложили включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Франция намерена включить багет в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщила министр культуры страны Розелин Башло газете Parisien. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T11:30
2021-03-26T11:30
2021-03-26T11:36
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ПАРИЖ, 26 мар - РИА Новости. Франция намерена включить багет в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщила министр культуры страны Розелин Башло газете Parisien."Багет - живая часть нашего наследия! Живая, но хрупкая, потому что основана на исключительном опыте мастеров и их приверженности этой красивой, но такой сложной работе. Багет - благородный и обманчиво простой продукт... Этот продукт нас объединяет, и поэтому я выбрала его", - заявила Башло.Теперь, по данным газеты, министерство культуры должно до 31 марта подать номинацию в ЮНЕСКО. Решение организация сообщит не ранее осени 2022 года.
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ПАРИЖ, 26 мар - РИА Новости. Франция
намерена включить багет в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
, сообщила министр культуры страны Розелин Башло газете Parisien
.
"Багет - живая часть нашего наследия! Живая, но хрупкая, потому что основана на исключительном опыте мастеров и их приверженности этой красивой, но такой сложной работе. Багет - благородный и обманчиво простой продукт... Этот продукт нас объединяет, и поэтому я выбрала его", - заявила Башло.
Теперь, по данным газеты, министерство культуры должно до 31 марта подать номинацию в ЮНЕСКО. Решение организация сообщит не ранее осени 2022 года.