https://ria.ru/20210326/baget-1602942029.html

Французский багет предложили включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Французский багет предложили включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Франция намерена включить багет в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщила министр культуры страны Розелин Башло газете Parisien. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T11:30

2021-03-26T11:30

2021-03-26T11:36

юнеско

франция

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ПАРИЖ, 26 мар - РИА Новости. Франция намерена включить багет в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщила министр культуры страны Розелин Башло газете Parisien."Багет - живая часть нашего наследия! Живая, но хрупкая, потому что основана на исключительном опыте мастеров и их приверженности этой красивой, но такой сложной работе. Багет - благородный и обманчиво простой продукт... Этот продукт нас объединяет, и поэтому я выбрала его", - заявила Башло.Теперь, по данным газеты, министерство культуры должно до 31 марта подать номинацию в ЮНЕСКО. Решение организация сообщит не ранее осени 2022 года.

https://ria.ru/20210309/yunesko-1600434230.html

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юнеско, франция, в мире