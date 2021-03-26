https://ria.ru/20210326/astrazeneca-1602977292.html

Норвегия отложила принятие решения об использовании вакцины AstraZeneca

Норвегия отложила принятие решения об использовании вакцины AstraZeneca

Норвежский институт общественного здравоохранения посчитал, что необходимо провести дополнительные исследования побочной реакции от применения вакцины... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T14:18

2021-03-26T14:18

2021-03-26T14:25

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МУРМАНСК, 26 мар – РИА Новости. Норвежский институт общественного здравоохранения посчитал, что необходимо провести дополнительные исследования побочной реакции от применения вакцины AstraZeneca, и объявил, что откладывает решение о ее использовании в королевстве до середины апреля, сообщила телерадиокомпания NRK."Мы приняли решение продлить паузу и принять новое решение до 15 апреля", - сказала NRK директор института Камилла Столтенберг в пятницу.Ранее подобное решение приняла Дания, в то время как Швеция, Финляндия и Исландия возобновили вакцинацию для старшего поколения.

норвегия

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коронавирус covid-19, astrazeneca , норвегия, в мире