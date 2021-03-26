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Норвегия отложила принятие решения об использовании вакцины AstraZeneca
Норвегия отложила принятие решения об использовании вакцины AstraZeneca
Норвежский институт общественного здравоохранения посчитал, что необходимо провести дополнительные исследования побочной реакции от применения вакцины... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T14:18
2021-03-26T14:18
2021-03-26T14:25
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МУРМАНСК, 26 мар – РИА Новости. Норвежский институт общественного здравоохранения посчитал, что необходимо провести дополнительные исследования побочной реакции от применения вакцины AstraZeneca, и объявил, что откладывает решение о ее использовании в королевстве до середины апреля, сообщила телерадиокомпания NRK."Мы приняли решение продлить паузу и принять новое решение до 15 апреля", - сказала NRK директор института Камилла Столтенберг в пятницу.Ранее подобное решение приняла Дания, в то время как Швеция, Финляндия и Исландия возобновили вакцинацию для старшего поколения.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , норвегия, в мире