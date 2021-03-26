https://ria.ru/20210326/astrazeneca-1602947373.html

Индия приостановила поставки вакцины AstraZeneca на Украину

Индия приостановила поставки вакцины AstraZeneca на Украину

Экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлен, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T12:00

2021-03-26T12:00

2021-03-26T12:06

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

индия

украина

в мире

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КИЕВ, 26 мар - РИА Новости. Экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлен, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.Ранее украинский министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о проблеме с получением разрешения на импорт вакцины от коронавируса из Индии. По его словам, Украина использует все возможности для получения от индийского правительства такого разрешения."Мы уже должны были бы получить и следующие партии. Но сейчас экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии поставлен на паузу. Я не буду вдаваться в причины такого решения. Некоторые из них публичные, некоторые - непубличные", - заявил Кулеба в на брифинге в пятницу.Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. С начала прививочной кампании привиты 174 325 человек. В четверг в страну прибыл самолет с первой партией китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.Ранее издание Hindustan Times со ссылкой на источники сообщило, что Индия в связи с ростом числа зараженных коронавирусом в стране сосредоточится на вакцинации населения и не будет расширять программу экспорта вакцин. По данным собеседников издания, запрет на экспорт вакцин вводиться не будет, хотя поставки в другие страны будут происходить после удовлетворения внутренних потребностей.

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украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , индия, украина, в мире