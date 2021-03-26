Индия приостановила поставки вакцины AstraZeneca на Украину
12:00 26.03.2021 (обновлено: 12:06 26.03.2021)
КИЕВ, 26 мар - РИА Новости. Экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлен, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Ранее украинский министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о проблеме с получением разрешения на импорт вакцины от коронавируса из Индии. По его словам, Украина использует все возможности для получения от индийского правительства такого разрешения.
"Мы уже должны были бы получить и следующие партии. Но сейчас экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии поставлен на паузу. Я не буду вдаваться в причины такого решения. Некоторые из них публичные, некоторые - непубличные", - заявил Кулеба в на брифинге в пятницу.
Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. С начала прививочной кампании привиты 174 325 человек. В четверг в страну прибыл самолет с первой партией китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.
Ранее издание Hindustan Times со ссылкой на источники сообщило, что Индия в связи с ростом числа зараженных коронавирусом в стране сосредоточится на вакцинации населения и не будет расширять программу экспорта вакцин. По данным собеседников издания, запрет на экспорт вакцин вводиться не будет, хотя поставки в другие страны будут происходить после удовлетворения внутренних потребностей.