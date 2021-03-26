Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210326/astrazeneca-1602947373.html
Индия приостановила поставки вакцины AstraZeneca на Украину
Индия приостановила поставки вакцины AstraZeneca на Украину
Экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлен, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:00
2021-03-26T12:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
индия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600979356_0:27:2928:1674_1920x0_80_0_0_6cc5c63195f3a43ef5dc7611531764d6.jpg
КИЕВ, 26 мар - РИА Новости. Экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлен, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.Ранее украинский министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о проблеме с получением разрешения на импорт вакцины от коронавируса из Индии. По его словам, Украина использует все возможности для получения от индийского правительства такого разрешения."Мы уже должны были бы получить и следующие партии. Но сейчас экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии поставлен на паузу. Я не буду вдаваться в причины такого решения. Некоторые из них публичные, некоторые - непубличные", - заявил Кулеба в на брифинге в пятницу.Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. С начала прививочной кампании привиты 174 325 человек. В четверг в страну прибыл самолет с первой партией китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.Ранее издание Hindustan Times со ссылкой на источники сообщило, что Индия в связи с ростом числа зараженных коронавирусом в стране сосредоточится на вакцинации населения и не будет расширять программу экспорта вакцин. По данным собеседников издания, запрет на экспорт вакцин вводиться не будет, хотя поставки в другие страны будут происходить после удовлетворения внутренних потребностей.
индия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600979356_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_4bb719815df99ec9a83f97d84b1868d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, astrazeneca , индия, украина, в мире

Индия приостановила поставки вакцины AstraZeneca на Украину

12:00 26.03.2021 (обновлено: 12:06 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 26 мар - РИА Новости. Экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлен, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Ранее украинский министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о проблеме с получением разрешения на импорт вакцины от коронавируса из Индии. По его словам, Украина использует все возможности для получения от индийского правительства такого разрешения.
"Мы уже должны были бы получить и следующие партии. Но сейчас экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии поставлен на паузу. Я не буду вдаваться в причины такого решения. Некоторые из них публичные, некоторые - непубличные", - заявил Кулеба в на брифинге в пятницу.
Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. С начала прививочной кампании привиты 174 325 человек. В четверг в страну прибыл самолет с первой партией китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.
Ранее издание Hindustan Times со ссылкой на источники сообщило, что Индия в связи с ростом числа зараженных коронавирусом в стране сосредоточится на вакцинации населения и не будет расширять программу экспорта вакцин. По данным собеседников издания, запрет на экспорт вакцин вводиться не будет, хотя поставки в другие страны будут происходить после удовлетворения внутренних потребностей.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaИндияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:55МИД пообещал адекватный ответ на усиление присутствия НАТО в Черном море
12:55В Кремле прокомментировали жалобы на систему здравоохранения ФСИН
12:53В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса
12:50Лукашенко призвал белорусских ученых создать лучшую вакцину от COVID-19
12:49В МИД назвали заявление Борреля о России оскорбительным
12:48ПФР обозначил сроки оформления свидетельства пенсионера
12:46В Минфине назвали основную ошибку неопытных игроков на финансовом рынке
12:42В Польше впервые выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки
12:31МИД назвал слова Блинкена о вакцинах нелепыми
12:30В Совфеде оценили заявление Макрона о "мировой войне нового типа"
12:30В МИД прокомментировали действия Болгарии против российских дипломатов
12:25Адвокат жительницы Дагестана прокомментировал решение о возврате ей детей
12:25Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина
12:23В Подмосковье нашли тело подростка с ножевыми ранениями
12:23Жительницу Дзержинска будут судить по делу о "лошадином концлагере"
12:07В Калининградской области нашли черный ящик разбившегося вертолета
12:05Премьер России Мишустин находится на Афоне с частным визитом
12:04На реке у Великого Новгорода обнаружили разлив нефтепродуктов
12:04Казахстан опроверг сообщения о смерти врача от прививки "Спутником V"
12:03Названа цена Xiaomi Redmi Note 10 Pro для России
Лента новостейМолния