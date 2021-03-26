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Ученые оценили риск столкновения астероида Апофис с Землей
Ученые оценили риск столкновения астероида Апофис с Землей
Вероятность столкновения астероида Апофис с Землей в ближайшие 100 лет минимальна, свидетельствуют данные анализа, проведенного радиообсерваториями Голдстоун и... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T20:27
2021-03-26T20:27
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вероятность столкновения астероида Апофис с Землей в ближайшие 100 лет минимальна, свидетельствуют данные анализа, проведенного радиообсерваториями Голдстоун и Грин-Бэнк в США."Вероятность столкновения в 2068 году сводится к минимуму. Наши расчеты показывают, что никакого риска столкновения нет, по крайней мере в ближайшие 100 лет", - заявил представитель центра изучения околоземных объектов NASA Давид Фарноккиа.Астероид Апофис размером в 325 метров был открыт в 2004 году. Открытие вызвало ажиотаж: расчеты показали, что существует 2,7-процентная вероятность, что Апофис, получивший имя в честь древнеегипетского бога зла и разрушения, столкнется с Землей в 2029 году. Затем ученые исключили эту угрозу, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли.Согласно исследованию, 5 марта астероид совершил очередной полет на расстоянии 17 миллионов километров от Земли (что в 44 раза больше, чем расстояние до Луны). Ученые воспользовались этой возможностью, чтобы изучить орбиту космического тела, что позволило им исключить любой риск столкновения с Землей в ближайшие 100 лет."Благодаря недавним оптическим наблюдениям и дополнительным радиолокационным наблюдениям, неопределенность орбиты Апофиса снизилась с сотен километров до нескольких километров по прогнозам на 2029 год. Это дало нам в значительно больше информации о его местоположения в 2029 году, что позволяет определить его будущее направление движения с большей точностью, так что теперь мы можем удалить Апофис из списка рисков", - отметил Фарноккиа.На основании данных анализа, Европейское космическое агентство удалило астероид Апофиз из списка рисков, где космическое тело значилось на протяжении 17 лет.
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земля, луна, космос - риа наука, европейское космическое агентство, сша

Ученые оценили риск столкновения астероида Апофис с Землей

20:27 26.03.2021
 
© Fotolia / 3000adАстероид над Землей
Астероид над Землей - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Fotolia / 3000ad
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вероятность столкновения астероида Апофис с Землей в ближайшие 100 лет минимальна, свидетельствуют данные анализа, проведенного радиообсерваториями Голдстоун и Грин-Бэнк в США.
"Вероятность столкновения в 2068 году сводится к минимуму. Наши расчеты показывают, что никакого риска столкновения нет, по крайней мере в ближайшие 100 лет", - заявил представитель центра изучения околоземных объектов NASA Давид Фарноккиа.
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Астероид Апофис размером в 325 метров был открыт в 2004 году. Открытие вызвало ажиотаж: расчеты показали, что существует 2,7-процентная вероятность, что Апофис, получивший имя в честь древнеегипетского бога зла и разрушения, столкнется с Землей в 2029 году. Затем ученые исключили эту угрозу, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли.
Согласно исследованию, 5 марта астероид совершил очередной полет на расстоянии 17 миллионов километров от Земли (что в 44 раза больше, чем расстояние до Луны). Ученые воспользовались этой возможностью, чтобы изучить орбиту космического тела, что позволило им исключить любой риск столкновения с Землей в ближайшие 100 лет.
"Благодаря недавним оптическим наблюдениям и дополнительным радиолокационным наблюдениям, неопределенность орбиты Апофиса снизилась с сотен километров до нескольких километров по прогнозам на 2029 год. Это дало нам в значительно больше информации о его местоположения в 2029 году, что позволяет определить его будущее направление движения с большей точностью, так что теперь мы можем удалить Апофис из списка рисков", - отметил Фарноккиа.
На основании данных анализа, Европейское космическое агентство удалило астероид Апофиз из списка рисков, где космическое тело значилось на протяжении 17 лет.
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