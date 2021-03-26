https://ria.ru/20210326/arest-1603035757.html

Московского следователя арестовали по делу о краже вещдоков

Московского следователя арестовали по делу о краже вещдоков

Пресненский суд Москвы арестовал до 25 мая замначальника отдела МВД по Ярославскому району столицы Михаила Белявского, которого обвиняют в краже вещдоков на 25... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T18:39

2021-03-26T18:39

2021-03-26T18:39

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал до 25 мая замначальника отдела МВД по Ярославскому району столицы Михаила Белявского, которого обвиняют в краже вещдоков на 25 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белявского Михаила", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что срок ареста установлен до 25 мая.Белявского обвиняют в краже в особо крупном размере. В суде он передвигался на костылях.По версии следствия, Белявский похитил более 25 миллионов рублей, которые были изъяты в рамках уголовного дела и находились на хранении в сейфе его кабинета. Белявский занимает должность заместителя начальника ОМВД России по Ярославскому району - начальника следственного отдела.

https://ria.ru/20210318/politsiya--1601514197.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия