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Московского следователя арестовали по делу о краже вещдоков
Московского следователя арестовали по делу о краже вещдоков
Пресненский суд Москвы арестовал до 25 мая замначальника отдела МВД по Ярославскому району столицы Михаила Белявского, которого обвиняют в краже вещдоков на 25... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T18:39
2021-03-26T18:39
2021-03-26T18:39
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал до 25 мая замначальника отдела МВД по Ярославскому району столицы Михаила Белявского, которого обвиняют в краже вещдоков на 25 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белявского Михаила", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что срок ареста установлен до 25 мая.Белявского обвиняют в краже в особо крупном размере. В суде он передвигался на костылях.По версии следствия, Белявский похитил более 25 миллионов рублей, которые были изъяты в рамках уголовного дела и находились на хранении в сейфе его кабинета. Белявский занимает должность заместителя начальника ОМВД России по Ярославскому району - начальника следственного отдела.
https://ria.ru/20210318/politsiya--1601514197.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Пресненский суд Москвы
арестовал до 25 мая замначальника отдела МВД по Ярославскому району
столицы Михаила Белявского, которого обвиняют в краже вещдоков на 25 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белявского Михаила", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что срок ареста установлен до 25 мая.
Белявского обвиняют в краже в особо крупном размере. В суде он передвигался на костылях.
По версии следствия, Белявский похитил более 25 миллионов рублей, которые были изъяты в рамках уголовного дела и находились на хранении в сейфе его кабинета. Белявский занимает должность заместителя начальника ОМВД России по Ярославскому району - начальника следственного отдела.