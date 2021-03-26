https://ria.ru/20210326/apple-1603009961.html

Apple изобрела выдвижную подставку для ноутбука

Apple изобрела выдвижную подставку для ноутбука

Компания Apple хочет улучшить охлаждение своих ноутбуков, применив интегрированную в корпус компьютера подставку. О патенте на разработку сообщает Patently... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T16:41

2021-03-26T16:41

2021-03-26T16:41

наука

компьютерные технологии

macbook

apple

технологии

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Компания Apple хочет улучшить охлаждение своих ноутбуков, применив интегрированную в корпус компьютера подставку. О патенте на разработку сообщает Patently Apple. По задумке создателей, выдвижная опора прячется в шасси MacBook. При необходимости ее можно привести в рабочее положение, причем привод может быть не только ручным, но и автоматическим способом.Подставка в корпусе должна помочь системе охлаждения ноутбука или при работе с клавиатурой. В зависимости от версии, в платформе могут скрываться даже разъемы дополнительных портов.Пока разработка остается лишь патентом и неизвестно будет ли выдвижная опора реализована в серийной продукции Apple.

https://ria.ru/20210319/apple-1602005156.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютерные технологии, macbook, apple, технологии