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Наука
https://ria.ru/20210326/apple-1603009961.html
Apple изобрела выдвижную подставку для ноутбука
Apple изобрела выдвижную подставку для ноутбука
Компания Apple хочет улучшить охлаждение своих ноутбуков, применив интегрированную в корпус компьютера подставку. О патенте на разработку сообщает Patently... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:41
2021-03-26T16:41
наука
компьютерные технологии
macbook
apple
технологии
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Компания Apple хочет улучшить охлаждение своих ноутбуков, применив интегрированную в корпус компьютера подставку. О патенте на разработку сообщает Patently Apple. По задумке создателей, выдвижная опора прячется в шасси MacBook. При необходимости ее можно привести в рабочее положение, причем привод может быть не только ручным, но и автоматическим способом.Подставка в корпусе должна помочь системе охлаждения ноутбука или при работе с клавиатурой. В зависимости от версии, в платформе могут скрываться даже разъемы дополнительных портов.Пока разработка остается лишь патентом и неизвестно будет ли выдвижная опора реализована в серийной продукции Apple.
https://ria.ru/20210319/apple-1602005156.html
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компьютерные технологии, macbook, apple, технологии

Apple изобрела выдвижную подставку для ноутбука

16:41 26.03.2021
 
© AppleApple MacBook Air
Apple MacBook Air - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Компания Apple хочет улучшить охлаждение своих ноутбуков, применив интегрированную в корпус компьютера подставку. О патенте на разработку сообщает Patently Apple.
По задумке создателей, выдвижная опора прячется в шасси MacBook. При необходимости ее можно привести в рабочее положение, причем привод может быть не только ручным, но и автоматическим способом.
Подставка в корпусе должна помочь системе охлаждения ноутбука или при работе с клавиатурой. В зависимости от версии, в платформе могут скрываться даже разъемы дополнительных портов.
Пока разработка остается лишь патентом и неизвестно будет ли выдвижная опора реализована в серийной продукции Apple.
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