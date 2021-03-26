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Apple планирует выпустить более прочные "умные" часы
Apple планирует выпустить более прочные "умные" часы
Американская компания Apple рассматривает возможность создания моделей "умных" часов Apple Watch с более прочным корпусом, предназначенных для спортсменов,... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:06
2021-03-26T15:06
2021-03-26T15:06
apple iphone
apple
технологии
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Американская компания Apple рассматривает возможность создания моделей "умных" часов Apple Watch с более прочным корпусом, предназначенных для спортсменов, туристов и других категорий людей, которые используют устройство в экстремальных условиях, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Новая модель будет обладать тем же функционалом, что и стандартные Apple Watch, отличает ее повышенная ударопрочность и резиновый корпус. Она станет дополнением главной линейки "умных" часов, наравне с более дешевыми Apple SE или совместно разработанным с Nike и Hermes International версиями."Последние модели Apple Watch уже обладают водонепроницаемостью до 50 метров - это самый высокий показатель для большинства "умных" часов. Но Apple могла бы сделать новое устройство более прочным, сделав его корпус резиновым, что будет полезно в средах, где нынешний корпус из алюминия, титана и нержавеющей стали может повредиться", - отмечает агентство.Собеседники агентства сообщают, что компания планирует выпустить новые модели в конце 2021 года или начале 2022 года. При этом разработка упрочненных Apple Watch может быть отложена или отменена.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения. В октябре компания представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
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apple iphone, apple, технологии
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Американская компания Apple
рассматривает возможность создания моделей "умных" часов Apple Watch с более прочным корпусом, предназначенных для спортсменов, туристов и других категорий людей, которые используют устройство в экстремальных условиях, сообщает агентство Блумберг
со ссылкой на источники.
Новая модель будет обладать тем же функционалом, что и стандартные Apple Watch, отличает ее повышенная ударопрочность и резиновый корпус. Она станет дополнением главной линейки "умных" часов, наравне с более дешевыми Apple SE или совместно разработанным с Nike и Hermes International версиями.
"Последние модели Apple Watch уже обладают водонепроницаемостью до 50 метров - это самый высокий показатель для большинства "умных" часов. Но Apple могла бы сделать новое устройство более прочным, сделав его корпус резиновым, что будет полезно в средах, где нынешний корпус из алюминия, титана и нержавеющей стали может повредиться", - отмечает агентство.
Собеседники агентства сообщают, что компания планирует выпустить новые модели в конце 2021 года или начале 2022 года. При этом разработка упрочненных Apple Watch может быть отложена или отменена.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения. В октябре компания представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone
12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.