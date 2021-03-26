Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210326/apple-1602988012.html
Apple планирует выпустить более прочные "умные" часы
Apple планирует выпустить более прочные "умные" часы
Американская компания Apple рассматривает возможность создания моделей "умных" часов Apple Watch с более прочным корпусом, предназначенных для спортсменов,... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:06
2021-03-26T15:06
apple iphone
apple
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/102348/13/1023481309_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9fa6e58c2b6f5cfbf482dea855ecb805.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Американская компания Apple рассматривает возможность создания моделей "умных" часов Apple Watch с более прочным корпусом, предназначенных для спортсменов, туристов и других категорий людей, которые используют устройство в экстремальных условиях, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Новая модель будет обладать тем же функционалом, что и стандартные Apple Watch, отличает ее повышенная ударопрочность и резиновый корпус. Она станет дополнением главной линейки "умных" часов, наравне с более дешевыми Apple SE или совместно разработанным с Nike и Hermes International версиями."Последние модели Apple Watch уже обладают водонепроницаемостью до 50 метров - это самый высокий показатель для большинства "умных" часов. Но Apple могла бы сделать новое устройство более прочным, сделав его корпус резиновым, что будет полезно в средах, где нынешний корпус из алюминия, титана и нержавеющей стали может повредиться", - отмечает агентство.Собеседники агентства сообщают, что компания планирует выпустить новые модели в конце 2021 года или начале 2022 года. При этом разработка упрочненных Apple Watch может быть отложена или отменена.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения. В октябре компания представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
https://ria.ru/20210316/ustanovka-1601556618.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/102348/13/1023481309_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_34a0cfe50dfa0255a823e977a5e1b823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
apple iphone, apple, технологии

Apple планирует выпустить более прочные "умные" часы

15:06 26.03.2021
 
© AP Photo / Mark LennihanЛоготип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© AP Photo / Mark Lennihan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Американская компания Apple рассматривает возможность создания моделей "умных" часов Apple Watch с более прочным корпусом, предназначенных для спортсменов, туристов и других категорий людей, которые используют устройство в экстремальных условиях, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Новая модель будет обладать тем же функционалом, что и стандартные Apple Watch, отличает ее повышенная ударопрочность и резиновый корпус. Она станет дополнением главной линейки "умных" часов, наравне с более дешевыми Apple SE или совместно разработанным с Nike и Hermes International версиями.
"Последние модели Apple Watch уже обладают водонепроницаемостью до 50 метров - это самый высокий показатель для большинства "умных" часов. Но Apple могла бы сделать новое устройство более прочным, сделав его корпус резиновым, что будет полезно в средах, где нынешний корпус из алюминия, титана и нержавеющей стали может повредиться", - отмечает агентство.
Собеседники агентства сообщают, что компания планирует выпустить новые модели в конце 2021 года или начале 2022 года. При этом разработка упрочненных Apple Watch может быть отложена или отменена.
Старт продаж новых iPhone в России - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 21:30
Эксперт предрек рост "серого" рынка при установке российского ПО на Apple
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения. В октябре компания представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
 
Apple iPhoneAppleТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Экс-глава CDC считает, что COVID-19 появился в китайской лаборатории
04:11Психотерапевт рассказал, как весна влияет на психику
03:55Немецкий журналист назвал три причины, почему нужно закупить "Спутник V"
03:32Экс-переводчица Пентагона призналась в попытке шпионажа для "Хезболлах"
03:19WSJ: заблокировавшее Суэцкий канал судно могут снять с мели в субботу
03:10Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля
03:04Адаптацию корабля "Орел" к ракете "Ангара" отложили на пять месяцев
02:36В Испании "отчаявшийся" мужчина сбил на автомобиле семь человек
02:34Украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
02:28Байден заявил, что у него есть теории насчет происхождения COVID-19
02:17Финансист перечислил активы, в которых нет риска потерять все
02:09Россиян предупредили о мошенниках на сайтах знакомств
02:04В КНДР объяснили пуск ракет правом государства на самооборону
01:54Экс-депутат Рады предрек сокращение населения Украины на 20 миллионов
01:32Онищенко дал совет планирующим летний отдых россиянам
01:16Эксперт объяснил, кому полагается повышенная пенсия
01:10NYT: Талибы могут захватить власть в Афганистане после вывода войск США
01:08В России создают робота для работы в открытом космосе
00:57При взрыве в частном доме в Новой Москве пострадали пять человек
00:51Депутат Рады: противостояние РФ и США может привести к войне на Украине
Лента новостейМолния