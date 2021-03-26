https://ria.ru/20210326/alkogol-1602924832.html

В России предложили запретить продавать алкоголь покупателям с детьми

В России предложили запретить продавать алкоголь покупателям с детьми

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли в магазин с РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T10:05

2021-03-26T10:05

2021-03-26T12:54

ирина волынец

султан хамзаев

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

республика татарстан (татарстан)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596464542_0:294:3117:2047_1920x0_80_0_0_1d08dc87cee11b3e42815dde67e0cf4e.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли в магазин с детьми. Об этом сообщил RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.Омбудсмен отметила, что покупка алкоголя и табачных изделий при ребенке может вызвать у него ранний интерес к этой продукции, который впоследствии перерастает во вредные привычки.Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил убрать из продуктовых магазинов алкоголь крепостью более 15 процентов. По его мнению, свободно торговать можно только слабоалкогольными напитками, а продажу более крепких нужно перенести "исключительно в специализированные магазины алкогольной продукции".

https://ria.ru/20210114/alkogol-1592959166.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волынец, султан хамзаев, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), республика татарстан (татарстан), общество