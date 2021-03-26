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В России предложили запретить продавать алкоголь покупателям с детьми
В России предложили запретить продавать алкоголь покупателям с детьми
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли в магазин с РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T10:05
2021-03-26T12:54
ирина волынец
султан хамзаев
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
республика татарстан (татарстан)
общество
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли в магазин с детьми. Об этом сообщил RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.Омбудсмен отметила, что покупка алкоголя и табачных изделий при ребенке может вызвать у него ранний интерес к этой продукции, который впоследствии перерастает во вредные привычки.Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил убрать из продуктовых магазинов алкоголь крепостью более 15 процентов. По его мнению, свободно торговать можно только слабоалкогольными напитками, а продажу более крепких нужно перенести "исключительно в специализированные магазины алкогольной продукции".
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ирина волынец, султан хамзаев, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), республика татарстан (татарстан), общество

В России предложили запретить продавать алкоголь покупателям с детьми

10:05 26.03.2021 (обновлено: 12:54 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтдел алкогольной продукции
Отдел алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли в магазин с детьми. Об этом сообщил RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.
Омбудсмен отметила, что покупка алкоголя и табачных изделий при ребенке может вызвать у него ранний интерес к этой продукции, который впоследствии перерастает во вредные привычки.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми", — говорится в обращении.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил убрать из продуктовых магазинов алкоголь крепостью более 15 процентов. По его мнению, свободно торговать можно только слабоалкогольными напитками, а продажу более крепких нужно перенести "исключительно в специализированные магазины алкогольной продукции".
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Ирина ВолынецСултан ХамзаевДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Республика Татарстан (Татарстан)Общество
 
 
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