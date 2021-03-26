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Путин попросил поддержать идею об участии школьников в акции "Сад памяти"
Путин попросил поддержать идею об участии школьников в акции "Сад памяти"
Президент РФ Владимир Путин попросит свою администрацию внимательно отнестись и поддержать предложение всем школьникам участвовать в акции "Сад памяти". РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:00
2021-03-26T16:00
владимир путин
образование - общество
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросит свою администрацию внимательно отнестись и поддержать предложение всем школьникам участвовать в акции "Сад памяти".Глава государства в пятницу принял участие в заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". На связь с президентом по видеосвязи вышел волонтер и экоблогер, учащийся 5 класса школы №2 села Иглино в Башкирии Матвей Анискин."Здравствуйте, меня зовут Анискин Матвей Алексеевич, мне 11 лет, я ученик 5 класса, живу в селе Иглино Республики Башкортостан", - обратился он к президенту. Он рассказал, что давно занимается экологической тематикой и рад, что современные дети неравнодушно относятся к загрязнению планеты."Матвей Алексеевич, предложение ваше в чем заключается?" - спросил президент."Мое предложение заключается в том, чтобы высаживать деревья, чтобы все дети-школьники начали участвовать в акции "Сад памяти", это очень прекрасная акция, где все дети узнают, какой подвиг совершили их предки в освобождении земли от немецких захватчиков", - объяснил Матвей."Супер. Смотрите, у нас есть уже в рамках экологических программ примерно такие же проекты, есть и предложения мемориального характера, совсем недавно только мы обсуждали. Вы попали в точку на самом деле, вот так и надо делать. Очень хорошее предложение. Можно все это соединить. Я попрошу администрацию президента России внимательно к этому отнестись и безусловно поддержать. Мы это безусловно поддержим. Спасибо", - ответил президент.
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60
владимир путин, образование - общество, общество

Путин попросил поддержать идею об участии школьников в акции "Сад памяти"

16:00 26.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтарт акции "Сад памяти"
Старт акции Сад памяти - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросит свою администрацию внимательно отнестись и поддержать предложение всем школьникам участвовать в акции "Сад памяти".
Глава государства в пятницу принял участие в заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". На связь с президентом по видеосвязи вышел волонтер и экоблогер, учащийся 5 класса школы №2 села Иглино в Башкирии Матвей Анискин.
"Здравствуйте, меня зовут Анискин Матвей Алексеевич, мне 11 лет, я ученик 5 класса, живу в селе Иглино Республики Башкортостан", - обратился он к президенту. Он рассказал, что давно занимается экологической тематикой и рад, что современные дети неравнодушно относятся к загрязнению планеты.
"Матвей Алексеевич, предложение ваше в чем заключается?" - спросил президент.
Участники акции Сад памяти достигли цели и высадили 27 млн деревьев - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля 2020, 16:4075 лет Великой Победы
Участники акции "Сад памяти" достигли цели и высадили 27 млн деревьев
"Мое предложение заключается в том, чтобы высаживать деревья, чтобы все дети-школьники начали участвовать в акции "Сад памяти", это очень прекрасная акция, где все дети узнают, какой подвиг совершили их предки в освобождении земли от немецких захватчиков", - объяснил Матвей.
"Супер. Смотрите, у нас есть уже в рамках экологических программ примерно такие же проекты, есть и предложения мемориального характера, совсем недавно только мы обсуждали. Вы попали в точку на самом деле, вот так и надо делать. Очень хорошее предложение. Можно все это соединить. Я попрошу администрацию президента России внимательно к этому отнестись и безусловно поддержать. Мы это безусловно поддержим. Спасибо", - ответил президент.
 
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