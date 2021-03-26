https://ria.ru/20210326/aktsiya-1603001702.html

Путин попросил поддержать идею об участии школьников в акции "Сад памяти"

Путин попросил поддержать идею об участии школьников в акции "Сад памяти"

Президент РФ Владимир Путин попросит свою администрацию внимательно отнестись и поддержать предложение всем школьникам участвовать в акции "Сад памяти". РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T16:00

2021-03-26T16:00

2021-03-26T16:00

владимир путин

образование - общество

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросит свою администрацию внимательно отнестись и поддержать предложение всем школьникам участвовать в акции "Сад памяти".Глава государства в пятницу принял участие в заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". На связь с президентом по видеосвязи вышел волонтер и экоблогер, учащийся 5 класса школы №2 села Иглино в Башкирии Матвей Анискин."Здравствуйте, меня зовут Анискин Матвей Алексеевич, мне 11 лет, я ученик 5 класса, живу в селе Иглино Республики Башкортостан", - обратился он к президенту. Он рассказал, что давно занимается экологической тематикой и рад, что современные дети неравнодушно относятся к загрязнению планеты."Матвей Алексеевич, предложение ваше в чем заключается?" - спросил президент."Мое предложение заключается в том, чтобы высаживать деревья, чтобы все дети-школьники начали участвовать в акции "Сад памяти", это очень прекрасная акция, где все дети узнают, какой подвиг совершили их предки в освобождении земли от немецких захватчиков", - объяснил Матвей."Супер. Смотрите, у нас есть уже в рамках экологических программ примерно такие же проекты, есть и предложения мемориального характера, совсем недавно только мы обсуждали. Вы попали в точку на самом деле, вот так и надо делать. Очень хорошее предложение. Можно все это соединить. Я попрошу администрацию президента России внимательно к этому отнестись и безусловно поддержать. Мы это безусловно поддержим. Спасибо", - ответил президент.

https://ria.ru/20200720/1574606272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, образование - общество, общество