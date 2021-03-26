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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210326/afon-1602979366.html
В РПЦ прокомментировали поездку Мишустина на Афон
В РПЦ прокомментировали поездку Мишустина на Афон
Визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Грецию и, в частности, на Афон свидетельствует о непреходящем значении духовных и исторических связей между... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T14:34
2021-03-26T14:56
религия
религия и мировоззрение
московский патриархат
кириакос мицотакис
афон (гора)
отдел внешних церковных связей московского патриархата
михаил мишустин
русская православная церковь
греция
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Грецию и, в частности, на Афон свидетельствует о непреходящем значении духовных и исторических связей между Россией и греческим миром, а также о нынешней взаимосвязи и взаимозависимости двух стран, заявил в пятницу РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.Мишустин представлял Россию на двухдневных торжествах 24 и 25 марта в Афинах по случаю 200-летия начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов. Агентство церковных новостей Ромфея ранее также сообщило, что российский премьер начал посещение Афона с частным визитом. Мишустин, по данным агентства, прибыл в "русский" Свято-Пантелеимонов монастырь и, возможно, также посетит монастырь Филофей."Очень радует, что российское государство на столь высоком уровне было представлено на праздничных мероприятиях, прошедших в Греции. Ведь без весьма значительного русского участия освобождение Эллады невозможно и представить", - сказал Балашов.Он выразил удовлетворение, что визит премьер-министра России "имеет также дополнительное, хотя и частное, духовное измерение". "Как православный христианин, Михаил Владимирович воспользовался этой возможностью, чтобы вновь побывать на Афоне, помолиться у его святынь. Это еще одно напоминание о непреходящем значении духовных связей между Россией и греческим миром, об исторической и нынешней взаимосвязи и взаимозависимости наших стран. Ведь на Святой горе издревле подвизаются бок о бок и греки, и славяне, и представители других народов", - сказал священнослужитель.По словам Балашова, большой печалью для всего православного мира является то, что антиканонические действия Константинопольского патриарха Варфоломея на Украине привели к появлению разделения и на Афоне: "Одни монастыри и монахи за послушание принимают деяния патриарха Варфоломея, от которого они канонически зависят, другие – не признают провозглашенную константинопольским томосом раскольническую "ПЦУ" и отказываются сослужить с ее "епископами", как, кстати, сделал и игумен монастыря Филофей архимандрит Никодим".Собеседник агентства напомнил, что все эти события привели к невозможности для архиереев и духовенства Русской православной церкви принимать участие в богослужениях, совершаемых на Афоне, поскольку за ними возносится имя патриарха Варфоломея."Однако игнорировать значение Святой горы Афон для нашей страны невозможно. Как и значение православной России для Афона и его монастырей: ведь традиции русской помощи Афону насчитывают много веков", - подчеркнул замглавы ОВЦС.По его словам, Русская церковь считает важным событием нынешнее празднование 200-летия начала освободительного восстания в Греции. Так, значению этого юбилея было посвящено послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла президенту Греции.Кроме того, в четверг в Москве по случаю праздника состоялись торжественный молебен и заупокойная лития у греческих могил в Донском монастыре. Богослужения возглавил председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион при участии еще двух архиереев Русской церкви, послов Греции и Кипра.Греция широко отмечает 200-летие начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов. Тогда греки избавились от 400-летнего ига Оттоманской империи и создали независимое государство. По этому поводу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пригласил на торжества лидеров и представителей стран, которые сыграли ключевую роль в поддержке борьбы греков за национальную независимость: России, Франции и Великобритании.
https://ria.ru/20210324/afon-1602606194.html
https://ria.ru/20210325/gretsiya-1602836041.html
https://ria.ru/20210325/mishustin-1602782364.html
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религия, московский патриархат, кириакос мицотакис, афон (гора), отдел внешних церковных связей московского патриархата, михаил мишустин, русская православная церковь, греция

В РПЦ прокомментировали поездку Мишустина на Афон

14:34 26.03.2021 (обновлено: 14:56 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГреция. Святая Гора Афон
Греция. Святая Гора Афон - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Грецию и, в частности, на Афон свидетельствует о непреходящем значении духовных и исторических связей между Россией и греческим миром, а также о нынешней взаимосвязи и взаимозависимости двух стран, заявил в пятницу РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Мишустин представлял Россию на двухдневных торжествах 24 и 25 марта в Афинах по случаю 200-летия начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов. Агентство церковных новостей Ромфея ранее также сообщило, что российский премьер начал посещение Афона с частным визитом. Мишустин, по данным агентства, прибыл в "русский" Свято-Пантелеимонов монастырь и, возможно, также посетит монастырь Филофей.
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"Очень радует, что российское государство на столь высоком уровне было представлено на праздничных мероприятиях, прошедших в Греции. Ведь без весьма значительного русского участия освобождение Эллады невозможно и представить", - сказал Балашов.
Он выразил удовлетворение, что визит премьер-министра России "имеет также дополнительное, хотя и частное, духовное измерение". "Как православный христианин, Михаил Владимирович воспользовался этой возможностью, чтобы вновь побывать на Афоне, помолиться у его святынь. Это еще одно напоминание о непреходящем значении духовных связей между Россией и греческим миром, об исторической и нынешней взаимосвязи и взаимозависимости наших стран. Ведь на Святой горе издревле подвизаются бок о бок и греки, и славяне, и представители других народов", - сказал священнослужитель.
По словам Балашова, большой печалью для всего православного мира является то, что антиканонические действия Константинопольского патриарха Варфоломея на Украине привели к появлению разделения и на Афоне: "Одни монастыри и монахи за послушание принимают деяния патриарха Варфоломея, от которого они канонически зависят, другие – не признают провозглашенную константинопольским томосом раскольническую "ПЦУ" и отказываются сослужить с ее "епископами", как, кстати, сделал и игумен монастыря Филофей архимандрит Никодим".
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Собеседник агентства напомнил, что все эти события привели к невозможности для архиереев и духовенства Русской православной церкви принимать участие в богослужениях, совершаемых на Афоне, поскольку за ними возносится имя патриарха Варфоломея.
"Однако игнорировать значение Святой горы Афон для нашей страны невозможно. Как и значение православной России для Афона и его монастырей: ведь традиции русской помощи Афону насчитывают много веков", - подчеркнул замглавы ОВЦС.
По его словам, Русская церковь считает важным событием нынешнее празднование 200-летия начала освободительного восстания в Греции. Так, значению этого юбилея было посвящено послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла президенту Греции.
Кроме того, в четверг в Москве по случаю праздника состоялись торжественный молебен и заупокойная лития у греческих могил в Донском монастыре. Богослужения возглавил председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион при участии еще двух архиереев Русской церкви, послов Греции и Кипра.
Греция широко отмечает 200-летие начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов. Тогда греки избавились от 400-летнего ига Оттоманской империи и создали независимое государство. По этому поводу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пригласил на торжества лидеров и представителей стран, которые сыграли ключевую роль в поддержке борьбы греков за национальную независимость: России, Франции и Великобритании.
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