https://ria.ru/20210326/afon-1602979366.html

В РПЦ прокомментировали поездку Мишустина на Афон

В РПЦ прокомментировали поездку Мишустина на Афон

Визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Грецию и, в частности, на Афон свидетельствует о непреходящем значении духовных и исторических связей между... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T14:34

2021-03-26T14:34

2021-03-26T14:56

религия

религия и мировоззрение

московский патриархат

кириакос мицотакис

афон (гора)

отдел внешних церковных связей московского патриархата

михаил мишустин

русская православная церковь

греция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/146098/24/1460982402_0:250:2772:1809_1920x0_80_0_0_51758ac51ea71a5562e1bb0c8116f1ff.jpg

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Грецию и, в частности, на Афон свидетельствует о непреходящем значении духовных и исторических связей между Россией и греческим миром, а также о нынешней взаимосвязи и взаимозависимости двух стран, заявил в пятницу РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.Мишустин представлял Россию на двухдневных торжествах 24 и 25 марта в Афинах по случаю 200-летия начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов. Агентство церковных новостей Ромфея ранее также сообщило, что российский премьер начал посещение Афона с частным визитом. Мишустин, по данным агентства, прибыл в "русский" Свято-Пантелеимонов монастырь и, возможно, также посетит монастырь Филофей."Очень радует, что российское государство на столь высоком уровне было представлено на праздничных мероприятиях, прошедших в Греции. Ведь без весьма значительного русского участия освобождение Эллады невозможно и представить", - сказал Балашов.Он выразил удовлетворение, что визит премьер-министра России "имеет также дополнительное, хотя и частное, духовное измерение". "Как православный христианин, Михаил Владимирович воспользовался этой возможностью, чтобы вновь побывать на Афоне, помолиться у его святынь. Это еще одно напоминание о непреходящем значении духовных связей между Россией и греческим миром, об исторической и нынешней взаимосвязи и взаимозависимости наших стран. Ведь на Святой горе издревле подвизаются бок о бок и греки, и славяне, и представители других народов", - сказал священнослужитель.По словам Балашова, большой печалью для всего православного мира является то, что антиканонические действия Константинопольского патриарха Варфоломея на Украине привели к появлению разделения и на Афоне: "Одни монастыри и монахи за послушание принимают деяния патриарха Варфоломея, от которого они канонически зависят, другие – не признают провозглашенную константинопольским томосом раскольническую "ПЦУ" и отказываются сослужить с ее "епископами", как, кстати, сделал и игумен монастыря Филофей архимандрит Никодим".Собеседник агентства напомнил, что все эти события привели к невозможности для архиереев и духовенства Русской православной церкви принимать участие в богослужениях, совершаемых на Афоне, поскольку за ними возносится имя патриарха Варфоломея."Однако игнорировать значение Святой горы Афон для нашей страны невозможно. Как и значение православной России для Афона и его монастырей: ведь традиции русской помощи Афону насчитывают много веков", - подчеркнул замглавы ОВЦС.По его словам, Русская церковь считает важным событием нынешнее празднование 200-летия начала освободительного восстания в Греции. Так, значению этого юбилея было посвящено послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла президенту Греции.Кроме того, в четверг в Москве по случаю праздника состоялись торжественный молебен и заупокойная лития у греческих могил в Донском монастыре. Богослужения возглавил председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион при участии еще двух архиереев Русской церкви, послов Греции и Кипра.Греция широко отмечает 200-летие начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов. Тогда греки избавились от 400-летнего ига Оттоманской империи и создали независимое государство. По этому поводу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пригласил на торжества лидеров и представителей стран, которые сыграли ключевую роль в поддержке борьбы греков за национальную независимость: России, Франции и Великобритании.

https://ria.ru/20210324/afon-1602606194.html

https://ria.ru/20210325/gretsiya-1602836041.html

https://ria.ru/20210325/mishustin-1602782364.html

афон (гора)

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, кириакос мицотакис, афон (гора), отдел внешних церковных связей московского патриархата, михаил мишустин, русская православная церковь, греция