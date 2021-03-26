https://ria.ru/20210326/afon-1602948532.html

Премьер России Мишустин находится на Афоне с частным визитом

Премьер России Мишустин находится на Афоне с частным визитом

Премьер-министр России Михаил Мишустин посещает Афон с частным визитом, сообщило агентство церковных новостей Ромфея. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T12:05

2021-03-26T12:05

2021-03-26T12:05

религия и мировоззрение

религия

афон (гора)

михаил мишустин

греция

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АФИНЫ, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин посещает Афон с частным визитом, сообщило агентство церковных новостей Ромфея.Мишустин представлял Россию на двухдневных торжествах 24 и 25 марта в Афинах по случаю 200-летия начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов. Согласно официальной программе, опубликованной пресс-службой премьер-министра Греции, Мишустин после военного парада днем вылетел из Афинского аэропорта в Салоники."Мишустин перед отъездом в Россию посещает с частным визитом Сад Девы Марии (одно из названий Святой Горы). Он недавно прибыл в "русский" Свято-Пантелеимонов монастырь, где проведет ночь. Премьер-министр России, возможно, посетит монастырь Филофей и протоэпистата Святой Горы Афон - старца Павлоса Лавриотиса", - сообщает агентство.

https://ria.ru/20210324/afon-1602606194.html

афон (гора)

греция

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религия, афон (гора), михаил мишустин, греция