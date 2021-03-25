https://ria.ru/20210325/znak-1602732514.html

Радикалы вновь разрушили памятный знак дружбы РФ и Украины под Харьковом

Радикалы вновь разрушили памятный знак дружбы РФ и Украины под Харьковом

Радикалы вновь разрушили восстановленный памятный знак дружбы украинского и русского народов в Харьковской области, сообщает пресс-служба украинской партии... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T00:10

2021-03-25T00:10

2021-03-25T00:10

россия

харьковская область

украина

в мире

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Радикалы вновь разрушили восстановленный памятный знак дружбы украинского и русского народов в Харьковской области, сообщает пресс-служба украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".По информации партии, их депутаты и члены организации "Патриоты за жизнь" в среду восстановили разрушенный вандалами памятный знак дружбы украинского и русского народов, установленный в честь единения двух народов на Переяславской Раде 1654 года.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/sanktsii-1602710131.html

россия

харьковская область

украина

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россия, харьковская область, украина, в мире