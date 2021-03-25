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Радикалы вновь разрушили памятный знак дружбы РФ и Украины под Харьковом
Радикалы вновь разрушили памятный знак дружбы РФ и Украины под Харьковом
Радикалы вновь разрушили восстановленный памятный знак дружбы украинского и русского народов в Харьковской области, сообщает пресс-служба украинской партии... РИА Новости, 25.03.2021
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Радикалы вновь разрушили восстановленный памятный знак дружбы украинского и русского народов в Харьковской области, сообщает пресс-служба украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".По информации партии, их депутаты и члены организации "Патриоты за жизнь" в среду восстановили разрушенный вандалами памятный знак дружбы украинского и русского народов, установленный в честь единения двух народов на Переяславской Раде 1654 года.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, харьковская область, украина, в мире

Радикалы вновь разрушили памятный знак дружбы РФ и Украины под Харьковом

00:10 25.03.2021
 
© РИА Новости / Захар ВиноградовМонумент Переяславской раде
Монумент Переяславской раде - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Захар Виноградов
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Радикалы вновь разрушили восстановленный памятный знак дружбы украинского и русского народов в Харьковской области, сообщает пресс-служба украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
По информации партии, их депутаты и члены организации "Патриоты за жизнь" в среду восстановили разрушенный вандалами памятный знак дружбы украинского и русского народов, установленный в честь единения двух народов на Переяславской Раде 1654 года.
"Однако уже через несколько часов представители национал-радикальных организаций, чувствуя свою полную безнаказанность, а зачастую и поддержку власти, под покровом темноты трусливо уничтожили восстановленный памятный знак", - говорится в заявлении на сайте партии.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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