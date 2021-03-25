https://ria.ru/20210325/zhurnalist-1602897167.html

Задержанного в Минске журналиста "Коммерсанта" отпустили

Задержанного в Минске журналиста "Коммерсанта" отпустили

Журналист газеты "Коммерсант" Кирилл Кривошеев, задержанный милицией в Минске, сообщил РИА Новости, что его отпустили. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T22:50

2021-03-25T22:50

2021-03-25T22:55

тимур шафир

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587922000_0:234:3047:1948_1920x0_80_0_0_ef6fd43e81e851fa9993d87a724cf723.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Журналист газеты "Коммерсант" Кирилл Кривошеев, задержанный милицией в Минске, сообщил РИА Новости, что его отпустили."Да, спасибо", - ответил он, отвечая на соответствующий вопрос. На вопрос, будут ли его депортировать из Белоруссии, Кривошеев ответил, что нет.Ранее в газете "Коммерсант" сообщили РИА Новости, что корреспондента издания Кирилла Кривошеева задержали в Минске, где белорусская оппозиция намеревалась провести акцию протеста. В Белорусской ассоциации журналистов сообщили, что в Минске задержан также фотограф газеты "Известия". Секретарь СЖР Тимур Шафир сообщил РИА Новости, что журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации.Главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин сообщил РИА Новости, что газета обратится в силовые структуры и МИД по факту задержания журналиста в Минске.

https://ria.ru/20210325/fotograf-1602897464.html

https://ria.ru/20210325/minsk-1602825205.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимур шафир, минск, белоруссия