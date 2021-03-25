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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210325/zhurnalist-1602897167.html
Задержанного в Минске журналиста "Коммерсанта" отпустили
Задержанного в Минске журналиста "Коммерсанта" отпустили
Журналист газеты "Коммерсант" Кирилл Кривошеев, задержанный милицией в Минске, сообщил РИА Новости, что его отпустили. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T22:50
2021-03-25T22:55
тимур шафир
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Журналист газеты "Коммерсант" Кирилл Кривошеев, задержанный милицией в Минске, сообщил РИА Новости, что его отпустили."Да, спасибо", - ответил он, отвечая на соответствующий вопрос. На вопрос, будут ли его депортировать из Белоруссии, Кривошеев ответил, что нет.Ранее в газете "Коммерсант" сообщили РИА Новости, что корреспондента издания Кирилла Кривошеева задержали в Минске, где белорусская оппозиция намеревалась провести акцию протеста. В Белорусской ассоциации журналистов сообщили, что в Минске задержан также фотограф газеты "Известия". Секретарь СЖР Тимур Шафир сообщил РИА Новости, что журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации.Главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин сообщил РИА Новости, что газета обратится в силовые структуры и МИД по факту задержания журналиста в Минске.
https://ria.ru/20210325/fotograf-1602897464.html
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тимур шафир, минск, белоруссия

Задержанного в Минске журналиста "Коммерсанта" отпустили

22:50 25.03.2021 (обновлено: 22:55 25.03.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время задержания людей, подозреваемых в участии в акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания людей, подозреваемых в участии в акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Журналист газеты "Коммерсант" Кирилл Кривошеев, задержанный милицией в Минске, сообщил РИА Новости, что его отпустили.
"Да, спасибо", - ответил он, отвечая на соответствующий вопрос. На вопрос, будут ли его депортировать из Белоруссии, Кривошеев ответил, что нет.
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 22:54Протесты в Белоруссии
Задержанного в Минске фотографа "Известий" отпустили
Ранее в газете "Коммерсант" сообщили РИА Новости, что корреспондента издания Кирилла Кривошеева задержали в Минске, где белорусская оппозиция намеревалась провести акцию протеста. В Белорусской ассоциации журналистов сообщили, что в Минске задержан также фотограф газеты "Известия". Секретарь СЖР Тимур Шафир сообщил РИА Новости, что журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации.
Главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин сообщил РИА Новости, что газета обратится в силовые структуры и МИД по факту задержания журналиста в Минске.

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