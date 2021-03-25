https://ria.ru/20210325/zakhvatchik-1602899237.html

Родные рассказали, что у захватчика самолета в Мавритании была депрессия

Родные рассказали, что у захватчика самолета в Мавритании была депрессия

Семья захватчика самолета в международном аэропорту мавританской столицы Нуакшот заявила, что молодой человек страдал от депрессии из-за невозможности попасть в РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T23:13

2021-03-25T23:13

2021-03-25T23:13

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Семья захватчика самолета в международном аэропорту мавританской столицы Нуакшот заявила, что молодой человек страдал от депрессии из-за невозможности попасть в США, передает агентство Франс Пресс.Как ранее сообщалось, неизвестный захватил самолет без пассажиров в международном аэропорту Мавритании в четверг, он угрожал взорвать самолет, если силы безопасности попытаются его захватить. Источники сообщили РИА Новости, что захватчик требовал предоставить ему возможность улететь на самолете. Его удалось задержать.Согласно семье, речь идет о молодом мавританце по имени Сулиман Ульд Сиди Баба. "После блестящих успехов в изучении английского языка в Мавритании он хотел совершенствовать свои знания и отправиться в США. Его планы поездок постоянно срывались, и это вызвало в нем определенную депрессию", - говорится в коммюнике.Родные молодого человек также подтвердили, что ничего не слышали о нем в течение двух дней, пока в четверг не стало известно об инциденте в аэропорту. По их словам, он никогда не имел оружия.Заявление семьи противоречит словам источника в аэропорту, сообщившего об американском гражданстве захватчика.

https://ria.ru/20210106/ssha-1592094936.html

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мавритания, сша, в мире