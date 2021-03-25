https://ria.ru/20210325/vystrel-1602874812.html
Москвич случайно выстрелил в сына из травматического пистолета
Москвич случайно выстрелил в сына из травматического пистолета
Прокуратура Москвы организовала проверку после того, как мужчина случайно выстрелил в сына из травматического пистолета, ребёнка доставили в больницу, сообщает... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T19:25
2021-03-25T19:25
2021-03-25T19:31
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Прокуратура Москвы организовала проверку после того, как мужчина случайно выстрелил в сына из травматического пистолета, ребёнка доставили в больницу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По предварительной информации, 25 марта 12-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение с повреждениями, полученными в результате выстрелов из травматического пистолета. Телесные повреждения причинены по неосторожности отцом ребенка в квартире по ул. Перовская", - говорится в сообщении.В ходе проверки, проведение которой поручено Перовской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.По итогам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.Кроме того, по решению Перовского межрайонного прокурора материалы процессуальной проверки изъяты из органов полиции и переданы в территориальный орган столичного Следственного комитета, в связи с необходимостью дачи процессуальной оценки по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Результаты контролируются.
https://ria.ru/20210118/rasstrel-1593502532.html
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москва, происшествия
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости.
Прокуратура Москвы
организовала проверку после того, как мужчина случайно выстрелил в сына из травматического пистолета, ребёнка доставили в больницу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По предварительной информации, 25 марта 12-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение с повреждениями, полученными в результате выстрелов из травматического пистолета. Телесные повреждения причинены по неосторожности отцом ребенка в квартире по ул. Перовская", - говорится в сообщении.
В ходе проверки, проведение которой поручено Перовской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.
По итогам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Кроме того, по решению Перовского межрайонного прокурора материалы процессуальной проверки изъяты из органов полиции и переданы в территориальный орган столичного Следственного комитета, в связи с необходимостью дачи процессуальной оценки по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Результаты контролируются.