https://ria.ru/20210325/vystrel-1602874812.html

Москвич случайно выстрелил в сына из травматического пистолета

Москвич случайно выстрелил в сына из травматического пистолета

Прокуратура Москвы организовала проверку после того, как мужчина случайно выстрелил в сына из травматического пистолета, ребёнка доставили в больницу, сообщает... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T19:25

2021-03-25T19:25

2021-03-25T19:31

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Прокуратура Москвы организовала проверку после того, как мужчина случайно выстрелил в сына из травматического пистолета, ребёнка доставили в больницу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По предварительной информации, 25 марта 12-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение с повреждениями, полученными в результате выстрелов из травматического пистолета. Телесные повреждения причинены по неосторожности отцом ребенка в квартире по ул. Перовская", - говорится в сообщении.В ходе проверки, проведение которой поручено Перовской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.По итогам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.Кроме того, по решению Перовского межрайонного прокурора материалы процессуальной проверки изъяты из органов полиции и переданы в территориальный орган столичного Следственного комитета, в связи с необходимостью дачи процессуальной оценки по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Результаты контролируются.

https://ria.ru/20210118/rasstrel-1593502532.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/strelba-1595521350.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия