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Москвич случайно выстрелил в сына из травматического пистолета
Москвич случайно выстрелил в сына из травматического пистолета
Прокуратура Москвы организовала проверку после того, как мужчина случайно выстрелил в сына из травматического пистолета, ребёнка доставили в больницу, сообщает... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T19:25
2021-03-25T19:31
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Прокуратура Москвы организовала проверку после того, как мужчина случайно выстрелил в сына из травматического пистолета, ребёнка доставили в больницу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По предварительной информации, 25 марта 12-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение с повреждениями, полученными в результате выстрелов из травматического пистолета. Телесные повреждения причинены по неосторожности отцом ребенка в квартире по ул. Перовская", - говорится в сообщении.В ходе проверки, проведение которой поручено Перовской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.По итогам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.Кроме того, по решению Перовского межрайонного прокурора материалы процессуальной проверки изъяты из органов полиции и переданы в территориальный орган столичного Следственного комитета, в связи с необходимостью дачи процессуальной оценки по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Результаты контролируются.
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москва, происшествия

Москвич случайно выстрелил в сына из травматического пистолета

19:25 25.03.2021 (обновлено: 19:31 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Прокуратура Москвы организовала проверку после того, как мужчина случайно выстрелил в сына из травматического пистолета, ребёнка доставили в больницу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По предварительной информации, 25 марта 12-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение с повреждениями, полученными в результате выстрелов из травматического пистолета. Телесные повреждения причинены по неосторожности отцом ребенка в квартире по ул. Перовская", - говорится в сообщении.
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Источник: бизнесмен расстрелял из "травмата" мужчину в московском кафе
В ходе проверки, проведение которой поручено Перовской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.
По итогам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Кроме того, по решению Перовского межрайонного прокурора материалы процессуальной проверки изъяты из органов полиции и переданы в территориальный орган столичного Следственного комитета, в связи с необходимостью дачи процессуальной оценки по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Результаты контролируются.
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