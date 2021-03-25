https://ria.ru/20210325/vulkan-1602765555.html

Вулкан Эбеко на северных Курилах выбросил двухкилометровый столб пепла

Вулкан Эбеко на северных Курилах выбросил двухкилометровый столб пепла

Вулкан Эбеко на северных Курилах в четверг выбросил столб пепла на высоту в 2 километра, сообщает ГУМЧС РФ по Сахалинской области. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T11:01

2021-03-25T11:01

2021-03-25T11:01

парамушир

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

северо-курильск

сахалинская область

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар – РИА Новости. Вулкан Эбеко на северных Курилах в четверг выбросил столб пепла на высоту в 2 километра, сообщает ГУМЧС РФ по Сахалинской области."Днём 25 марта в Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2 километра. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние до 5 километров", - говорится в сообщении.В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, отмечают в МЧС. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту 6 километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.Вулкан Эбеко высотой 1 156 метров расположен на острове Парамушир в 7 километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.

https://ria.ru/20210318/kamchatka-1601765547.html

парамушир

северо-курильск

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парамушир, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-курильск, сахалинская область, происшествия