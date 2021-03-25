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Кравчук не видит смысла обсуждать дату встречи в "нормандском формате"
Кравчук не видит смысла обсуждать дату встречи в "нормандском формате"
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что нет смысла говорить о дате встречи лидеров "нормандский четверки" (Германия,... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T18:52
2021-03-25T18:52
россия
"нормандская четверка"
леонид кравчук
франция
германия
украина
в мире
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КИЕВ, 25 мар - РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что нет смысла говорить о дате встречи лидеров "нормандский четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) до согласования нового плана по урегулированию в Донбассе.Глава офиса украинского президента Андрей Ермак ранее заявил, что Киев доработал план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией о существовании доработанного плана урегулирования ситуации в Донбассе."Пока не будет согласован этот вопрос и другие на уровне политических советников, пока они не договорятся между собой о совместных шагах и о плане, который предложен Францией, Германией и Украиной, пока РФ молчит, то говорить о встрече на самом высоком уровне нет такой возможности, тем более нельзя говорить о дате такой встречи ", - сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20210325/ukraina-1602848711.html
https://ria.ru/20210324/donbass-1602671536.html
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россия, "нормандская четверка", леонид кравчук, франция, германия, украина, в мире

Кравчук не видит смысла обсуждать дату встречи в "нормандском формате"

18:52 25.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 мар - РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что нет смысла говорить о дате встречи лидеров "нормандский четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) до согласования нового плана по урегулированию в Донбассе.
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак ранее заявил, что Киев доработал план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией о существовании доработанного плана урегулирования ситуации в Донбассе.
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"Пока не будет согласован этот вопрос и другие на уровне политических советников, пока они не договорятся между собой о совместных шагах и о плане, который предложен Францией, Германией и Украиной, пока РФ молчит, то говорить о встрече на самом высоком уровне нет такой возможности, тем более нельзя говорить о дате такой встречи ", - сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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