https://ria.ru/20210325/voz-1602803981.html

В МИД рассказали о работе с ВОЗ

В МИД рассказали о работе с ВОЗ

МИД России обнародовал на своем сайте обзор внешнеполитической деятельности за 2020 год, в котором рассказал о том, как работал с ВОЗ по борьбе с коронавирусом... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T14:00

2021-03-25T14:00

2021-03-25T14:00

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

парижский клуб

воз

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. МИД России обнародовал на своем сайте обзор внешнеполитической деятельности за 2020 год, в котором рассказал о том, как работал с ВОЗ по борьбе с коронавирусом и сколько внес в Международный комитет Красного Креста (МККК) на борьбу с пандемией.В объемном многостраничном документе в разделе "Борьба с пандемией коронавируса" указывается, что "с самого начала пандемии новой коронавирусной инфекции Россия активно включилась в борьбу с ней, стала оказывать помощь нуждающимся как по двусторонним каналам, так и через международные организации"."В более чем 30 зарубежных государствах осуществлены поставки разработанных у нас в стране тест-систем для выявления коронавируса, а также средств индивидуальной защиты, медицинских препаратов и оборудования для его эффективного лечения", - говорится в документе.Там указывается, что "после создания и регистрации в России первой в мире вакцины "Спутник V" совместными усилиями МИД России, Минздрава России и Российского фонда прямых инвестиций успешно проведены переговоры с рядом зарубежных стран о поставках им отечественного препарата и организации его производства на их территории"."Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поданы заявки на прохождение процедуры предквалификации "Спутник V" и второй отечественной вакцины "ЭпиВакКорона", - напомнили в МИД РФ."Российские врачи на основании соответствующих запросов реализовали успешные миссии в ряде стран СНГ, Европы и Азии. Россия делилась с партнерами отечественными наработками в борьбе с пандемией. Востребованными оказались российские подходы по организации мер реагирования на пандемию, включая создание национальных и региональных штабов, цифровизацию медицины, развитие сети лабораторной диагностики", - указали в российском министерстве."На площадках организаций системы ООН Россия предпринимала активные шаги по мобилизации международных усилий в целях преодоления социально-экономических последствий пандемии, в том числе путем снижения негативного влияния незаконных односторонних санкций, наносящих серьезный ущерб развитию международной торговли", - отметили в МИД РФ."Последовательно выступали в поддержку ВОЗ и ее главной координирующей роли в системе ООН в борьбе с пандемией. Противодействовали попыткам США и ряда их союзников политизировать ситуацию с коронавирусом и переложить вину за развитие пандемии на ВОЗ", - рассказали в МИД . Российское министерство также оказало ВОЗ "политическое, финансовое и экспертное содействие". Так, "для медицинского персонала ВОЗ был открыт доступ к российским интерактивным образовательным модулям по различным вопросам диагностики, лечения и профилактики коронавируса"."Поддерживали усилия МККК по борьбе с пандемией. На эти цели Россия внесла в бюджет данной организации взнос в размере 500 тысяч швейцарских франков", - сообщили в МИД России."В рамках международных усилий по оказанию финансовой поддержки наиболее уязвимым с экономической точки зрения странам, столкнувшимся с пандемией коронавируса, Россия поддержала инициативу участников "Группы двадцати" и Парижского клуба о временном приостановлении выплат по обслуживанию долга государств с низким уровнем доходов перед официальными двусторонними кредиторами", - заключили в министерстве.

https://ria.ru/20210322/smertnost-1602390633.html

https://ria.ru/20210322/istochnik-1602291239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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