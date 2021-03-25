В МИД рассказали о работе с ВОЗ
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. МИД России обнародовал на своем сайте обзор внешнеполитической деятельности за 2020 год, в котором рассказал о том, как работал с ВОЗ по борьбе с коронавирусом и сколько внес в Международный комитет Красного Креста (МККК) на борьбу с пандемией.
В объемном многостраничном документе в разделе "Борьба с пандемией коронавируса" указывается, что "с самого начала пандемии новой коронавирусной инфекции Россия активно включилась в борьбу с ней, стала оказывать помощь нуждающимся как по двусторонним каналам, так и через международные организации".
"В более чем 30 зарубежных государствах осуществлены поставки разработанных у нас в стране тест-систем для выявления коронавируса, а также средств индивидуальной защиты, медицинских препаратов и оборудования для его эффективного лечения", - говорится в документе.
Там указывается, что "после создания и регистрации в России первой в мире вакцины "Спутник V" совместными усилиями МИД России, Минздрава России и Российского фонда прямых инвестиций успешно проведены переговоры с рядом зарубежных стран о поставках им отечественного препарата и организации его производства на их территории".
"Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поданы заявки на прохождение процедуры предквалификации "Спутник V" и второй отечественной вакцины "ЭпиВакКорона", - напомнили в МИД РФ.
"Российские врачи на основании соответствующих запросов реализовали успешные миссии в ряде стран СНГ, Европы и Азии. Россия делилась с партнерами отечественными наработками в борьбе с пандемией. Востребованными оказались российские подходы по организации мер реагирования на пандемию, включая создание национальных и региональных штабов, цифровизацию медицины, развитие сети лабораторной диагностики", - указали в российском министерстве.
"На площадках организаций системы ООН Россия предпринимала активные шаги по мобилизации международных усилий в целях преодоления социально-экономических последствий пандемии, в том числе путем снижения негативного влияния незаконных односторонних санкций, наносящих серьезный ущерб развитию международной торговли", - отметили в МИД РФ.
"Последовательно выступали в поддержку ВОЗ и ее главной координирующей роли в системе ООН в борьбе с пандемией. Противодействовали попыткам США и ряда их союзников политизировать ситуацию с коронавирусом и переложить вину за развитие пандемии на ВОЗ", - рассказали в МИД . Российское министерство также оказало ВОЗ "политическое, финансовое и экспертное содействие". Так, "для медицинского персонала ВОЗ был открыт доступ к российским интерактивным образовательным модулям по различным вопросам диагностики, лечения и профилактики коронавируса".
"Поддерживали усилия МККК по борьбе с пандемией. На эти цели Россия внесла в бюджет данной организации взнос в размере 500 тысяч швейцарских франков", - сообщили в МИД России.
"В рамках международных усилий по оказанию финансовой поддержки наиболее уязвимым с экономической точки зрения странам, столкнувшимся с пандемией коронавируса, Россия поддержала инициативу участников "Группы двадцати" и Парижского клуба о временном приостановлении выплат по обслуживанию долга государств с низким уровнем доходов перед официальными двусторонними кредиторами", - заключили в министерстве.