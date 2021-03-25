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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210325/volna-1602790586.html
Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии
Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии
Третья волна коронавируса проходит в Германии, вновь наблюдается резкий рост заболевших, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в четверг в германском... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T12:50
2021-03-25T12:50
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
ангела меркель
германия
в мире
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БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Третья волна коронавируса проходит в Германии, вновь наблюдается резкий рост заболевших, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в четверг в германском бундестаге.Меркель призвала граждан ФРГ воспользоваться государственной услугой и еженедельно делать бесплатный тест на коронавирус. По словам канцлера, сделать это можно в центрах вакцинации, которые "были открыты на территории всей Германии". Меркель добавила, что тестирование на коронавирус "до момента, когда мы убедимся в эффективности вакцинации", остается обязательным средством для контроля над пандемией."Лучшие тесты не сработают, если предложение не будет принято. Если я слышу от школ, предприятий, что возможности используются только на 30-40%, то это не помогает", - сказала канцлер.Касаясь нового британского штамма вируса, который распространяется в ФРГ, Меркель заявила, что он угрожает всем возрастным группам, и это аргумент в пользу того, чтобы воспользоваться всеми средствами для контроля за пандемией, включая ограничительные меры."В отделениях интенсивной терапии... озабоченность очень велика. И в больницах окажутся не 90-летние, это будут 50-летние, 60-летние и 70-летние. Это люди с очень большими жизненными ожиданиями. И 10% из них, как говорят эксперты, будут иметь долгосрочные последствия от коронавируса. Это значит, имеет смысл бороться за каждого, чтобы он не заразился. И это наша общая задача", - сказала Меркель.
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коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире

Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии

12:50 25.03.2021
 
© AP Photo / Markus Schreiber, fileКанцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин
Канцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© AP Photo / Markus Schreiber, file
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БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Третья волна коронавируса проходит в Германии, вновь наблюдается резкий рост заболевших, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в четверг в германском бундестаге.
"Сейчас мы находимся в третьей волне, вновь наблюдается экспонентный рост заболевших", - сказала Меркель, добавив, что "британская мутация коронавируса стала доминирующей, по сути, мы живем в условиях новой пандемии".
Меркель призвала граждан ФРГ воспользоваться государственной услугой и еженедельно делать бесплатный тест на коронавирус. По словам канцлера, сделать это можно в центрах вакцинации, которые "были открыты на территории всей Германии". Меркель добавила, что тестирование на коронавирус "до момента, когда мы убедимся в эффективности вакцинации", остается обязательным средством для контроля над пандемией.
"Лучшие тесты не сработают, если предложение не будет принято. Если я слышу от школ, предприятий, что возможности используются только на 30-40%, то это не помогает", - сказала канцлер.
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Касаясь нового британского штамма вируса, который распространяется в ФРГ, Меркель заявила, что он угрожает всем возрастным группам, и это аргумент в пользу того, чтобы воспользоваться всеми средствами для контроля за пандемией, включая ограничительные меры.
"В отделениях интенсивной терапии... озабоченность очень велика. И в больницах окажутся не 90-летние, это будут 50-летние, 60-летние и 70-летние. Это люди с очень большими жизненными ожиданиями. И 10% из них, как говорят эксперты, будут иметь долгосрочные последствия от коронавируса. Это значит, имеет смысл бороться за каждого, чтобы он не заразился. И это наша общая задача", - сказала Меркель.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Ангела МеркельГерманияВ мире
 
 
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