https://ria.ru/20210325/volna-1602790586.html

Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии

Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии

Третья волна коронавируса проходит в Германии, вновь наблюдается резкий рост заболевших, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в четверг в германском... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T12:50

2021-03-25T12:50

2021-03-25T12:50

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Третья волна коронавируса проходит в Германии, вновь наблюдается резкий рост заболевших, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в четверг в германском бундестаге.Меркель призвала граждан ФРГ воспользоваться государственной услугой и еженедельно делать бесплатный тест на коронавирус. По словам канцлера, сделать это можно в центрах вакцинации, которые "были открыты на территории всей Германии". Меркель добавила, что тестирование на коронавирус "до момента, когда мы убедимся в эффективности вакцинации", остается обязательным средством для контроля над пандемией."Лучшие тесты не сработают, если предложение не будет принято. Если я слышу от школ, предприятий, что возможности используются только на 30-40%, то это не помогает", - сказала канцлер.Касаясь нового британского штамма вируса, который распространяется в ФРГ, Меркель заявила, что он угрожает всем возрастным группам, и это аргумент в пользу того, чтобы воспользоваться всеми средствами для контроля за пандемией, включая ограничительные меры."В отделениях интенсивной терапии... озабоченность очень велика. И в больницах окажутся не 90-летние, это будут 50-летние, 60-летние и 70-летние. Это люди с очень большими жизненными ожиданиями. И 10% из них, как говорят эксперты, будут иметь долгосрочные последствия от коронавируса. Это значит, имеет смысл бороться за каждого, чтобы он не заразился. И это наша общая задача", - сказала Меркель.

https://ria.ru/20210324/pandemiya-1602521531.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире