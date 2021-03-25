Россия не приемлет вмешательства в свои дела, заявили в Кремле
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия не приемлет вмешательства в свои дела и никогда не поступает так сама, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в интервью журналу "Арсенал Отечества" заявил, что Запад во главе с США, избегая прямой военной конфронтации с РФ, развязал против России новый тип войны - ментальную. Целью такой войны является уничтожение самосознания общества противника.
"Вы знаете, что Россия никогда не приемлела вмешательства в свои внутренние дела, никогда не делает это сама, категорически выступает против того, когда это происходит. Мы ценим культурные обмены, мы ценим обмены по линии гражданского общества и так далее, и тому подобное. Но не в формате навязывания тех ценностей, которые... считаются у нас незаконными, такое тоже имеет место", - рассказал Песков.
Пояснять по просьбе журналистов, о каких именно ценностях идет речь, пресс-секретарь президента не стал.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России. Глава государства добавил, что Россия сталкивается с последовательной и агрессивной политикой, направленной на срыв развития страны и создание проблем по ее периметру. Как отметил президент, это делается, чтобы "в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль".