https://ria.ru/20210325/vmeshatelstvo-1602793389.html

Россия не приемлет вмешательства в свои дела, заявили в Кремле

Россия не приемлет вмешательства в свои дела, заявили в Кремле

Россия не приемлет вмешательства в свои дела и никогда не поступает так сама, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:09

2021-03-25T13:09

2021-03-25T13:09

россия

дмитрий песков

владимир путин

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597683096_0:224:2998:1910_1920x0_80_0_0_5a2c8b4934097012656b8533ef0ffc46.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия не приемлет вмешательства в свои дела и никогда не поступает так сама, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в интервью журналу "Арсенал Отечества" заявил, что Запад во главе с США, избегая прямой военной конфронтации с РФ, развязал против России новый тип войны - ментальную. Целью такой войны является уничтожение самосознания общества противника."Вы знаете, что Россия никогда не приемлела вмешательства в свои внутренние дела, никогда не делает это сама, категорически выступает против того, когда это происходит. Мы ценим культурные обмены, мы ценим обмены по линии гражданского общества и так далее, и тому подобное. Но не в формате навязывания тех ценностей, которые... считаются у нас незаконными, такое тоже имеет место", - рассказал Песков.Пояснять по просьбе журналистов, о каких именно ценностях идет речь, пресс-секретарь президента не стал.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России. Глава государства добавил, что Россия сталкивается с последовательной и агрессивной политикой, направленной на срыв развития страны и создание проблем по ее периметру. Как отметил президент, это делается, чтобы "в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль".

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/ssha-1602755996.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика