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Наука
https://ria.ru/20210325/vino-1602894962.html
Эксперты оценили качество вернувшегося с МКС французского вина
Эксперты оценили качество вернувшегося с МКС французского вина
Пребывание французского вина в космосе дольше года не оказало негативного влияния на его свойства, сообщает издание 20 minutes со ссылкой на экспертов по винам. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T22:30
2021-03-25T22:48
наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
франция
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пребывание французского вина в космосе дольше года не оказало негативного влияния на его свойства, сообщает издание 20 minutes со ссылкой на экспертов по винам.Стартап Space Cargo Unlimited отправил 12 бутылок вина на МКС на 14 месяцев. В начале марта эксперты по винам провели дегустацию и сравнили вино "из космоса" с вином, которое оставалось на Земле. В среду стало известно, что вино, которое отправлялось на МКС, было бордоским вином Шато Петрюс."Пребывание дегустируемой бутылки в космосе не оказало пагубного воздействия на сенсорное восприятие этого великолепного вина, и обе бутылки удивили нас сложностью и изысканностью своих ароматов", - считает энолог Филипп Даррье.Одиннадцать из 12 экспертов отмечали разницу между винами в основном в их цвете, а иногда - в запахе и вкусе.Энолог Жан Ансон отметил, что в "земном" вине было больше танинов (фенольных соединений, встречающихся в виноградной кожице, а также косточках), оно казалось более молодым. По его мнению, "космическое" (вино) казалось более шелковистым, а аромат был более цветочным. При этом другой эксперт Франк Дюбурдьё заявил, что не заметил "значительной" разницы.
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, франция

Эксперты оценили качество вернувшегося с МКС французского вина

22:30 25.03.2021 (обновлено: 22:48 25.03.2021)
 
© Fotolia / Maksim ShebekoБокалы с вином
Бокалы с вином - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Fotolia / Maksim Shebeko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пребывание французского вина в космосе дольше года не оказало негативного влияния на его свойства, сообщает издание 20 minutes со ссылкой на экспертов по винам.
Стартап Space Cargo Unlimited отправил 12 бутылок вина на МКС на 14 месяцев. В начале марта эксперты по винам провели дегустацию и сравнили вино "из космоса" с вином, которое оставалось на Земле. В среду стало известно, что вино, которое отправлялось на МКС, было бордоским вином Шато Петрюс.
"Пребывание дегустируемой бутылки в космосе не оказало пагубного воздействия на сенсорное восприятие этого великолепного вина, и обе бутылки удивили нас сложностью и изысканностью своих ароматов", - считает энолог Филипп Даррье.
Одиннадцать из 12 экспертов отмечали разницу между винами в основном в их цвете, а иногда - в запахе и вкусе.
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Энолог Жан Ансон отметил, что в "земном" вине было больше танинов (фенольных соединений, встречающихся в виноградной кожице, а также косточках), оно казалось более молодым. По его мнению, "космическое" (вино) казалось более шелковистым, а аромат был более цветочным. При этом другой эксперт Франк Дюбурдьё заявил, что не заметил "значительной" разницы.
 
НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаФранция
 
 
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