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Протесты в Белоруссии
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Страны Прибалтики запретили въезд 118 сторонникам Лукашенко
Страны Прибалтики запретили въезд 118 сторонникам Лукашенко
Эстония, Латвия и Литва ввели запрет на въезд 118 сторонникам президента Белоруссии Александра Лукашенко, якобы ответственным за подавление "продемократического РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:27
2021-03-25T13:35
светлана тихановская
гитанас науседа
протесты в белоруссии
александр лукашенко
эстония
латвия
белоруссия
литва
в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Эстония, Латвия и Литва ввели запрет на въезд 118 сторонникам президента Белоруссии Александра Лукашенко, якобы ответственным за подавление "продемократического движения", заявила глава МИД Эстонии Ева-Мария Лийметс."В знак солидарности с белорусским народом, празднующим Дзень Волi ("День воли" - ред.), Эстония, Латвия, Литва сегодня ввели запрет на поездки еще 118 человек из правоохранительных и судебных органов режима, ответственных за систематическое подавление продемократического движения", - написала Лийметс в Twitter.В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской заявил, что страна совместно с ЕС продолжит работу по освобождению задержанных, которых они считают политическими заключенными, сообщила пресс-служба литовского президента."Белорусский народ проснулся и хочет бороться за свободную жизнь в демократической стране, и мы решительно поддерживаем эту цель", - сказал Науседа.По данным пресс-службы Науседы, Литва, Латвия и Эстония разработали новый пакет национальных и региональных санкций против сторонников Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Западные страны, в частности государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов голосования. Евросоюз последовательно ввел три санкционных списка, всего в них числятся 88 физлиц и семь организаций. Санкции предполагают запрет на въезд на территорию ЕС для физических лиц, замораживание счетов. Также европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.
https://ria.ru/20210323/lukashenko-1602476608.html
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светлана тихановская, гитанас науседа, александр лукашенко, эстония, латвия, белоруссия, литва, в мире

Страны Прибалтики запретили въезд 118 сторонникам Лукашенко

13:27 25.03.2021 (обновлено: 13:35 25.03.2021)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании во Дворце Республики в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании во Дворце Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Эстония, Латвия и Литва ввели запрет на въезд 118 сторонникам президента Белоруссии Александра Лукашенко, якобы ответственным за подавление "продемократического движения", заявила глава МИД Эстонии Ева-Мария Лийметс.
"В знак солидарности с белорусским народом, празднующим Дзень Волi ("День воли" - ред.), Эстония, Латвия, Литва сегодня ввели запрет на поездки еще 118 человек из правоохранительных и судебных органов режима, ответственных за систематическое подавление продемократического движения", - написала Лийметс в Twitter.
В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской заявил, что страна совместно с ЕС продолжит работу по освобождению задержанных, которых они считают политическими заключенными, сообщила пресс-служба литовского президента.
"Белорусский народ проснулся и хочет бороться за свободную жизнь в демократической стране, и мы решительно поддерживаем эту цель", - сказал Науседа.
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По данным пресс-службы Науседы, Литва, Латвия и Эстония разработали новый пакет национальных и региональных санкций против сторонников Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Западные страны, в частности государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов голосования. Евросоюз последовательно ввел три санкционных списка, всего в них числятся 88 физлиц и семь организаций. Санкции предполагают запрет на въезд на территорию ЕС для физических лиц, замораживание счетов. Также европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяГитанас НауседаАлександр ЛукашенкоЭстонияЛатвияБелоруссияЛитваВ мире
 
 
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