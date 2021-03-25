Страны Прибалтики запретили въезд 118 сторонникам Лукашенко
13:27 25.03.2021 (обновлено: 13:35 25.03.2021)
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании во Дворце Республики в Минске
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Эстония, Латвия и Литва ввели запрет на въезд 118 сторонникам президента Белоруссии Александра Лукашенко, якобы ответственным за подавление "продемократического движения", заявила глава МИД Эстонии Ева-Мария Лийметс.
"В знак солидарности с белорусским народом, празднующим Дзень Волi ("День воли" - ред.), Эстония, Латвия, Литва сегодня ввели запрет на поездки еще 118 человек из правоохранительных и судебных органов режима, ответственных за систематическое подавление продемократического движения", - написала Лийметс в Twitter.
В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской заявил, что страна совместно с ЕС продолжит работу по освобождению задержанных, которых они считают политическими заключенными, сообщила пресс-служба литовского президента.
"Белорусский народ проснулся и хочет бороться за свободную жизнь в демократической стране, и мы решительно поддерживаем эту цель", - сказал Науседа.
По данным пресс-службы Науседы, Литва, Латвия и Эстония разработали новый пакет национальных и региональных санкций против сторонников Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Западные страны, в частности государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов голосования. Евросоюз последовательно ввел три санкционных списка, всего в них числятся 88 физлиц и семь организаций. Санкции предполагают запрет на въезд на территорию ЕС для физических лиц, замораживание счетов. Также европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.