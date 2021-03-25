https://ria.ru/20210325/vezd-1602797185.html

Страны Прибалтики запретили въезд 118 сторонникам Лукашенко

Страны Прибалтики запретили въезд 118 сторонникам Лукашенко

Эстония, Латвия и Литва ввели запрет на въезд 118 сторонникам президента Белоруссии Александра Лукашенко, якобы ответственным за подавление "продемократического РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:27

2021-03-25T13:27

2021-03-25T13:35

светлана тихановская

гитанас науседа

протесты в белоруссии

александр лукашенко

эстония

латвия

белоруссия

литва

в мире

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Эстония, Латвия и Литва ввели запрет на въезд 118 сторонникам президента Белоруссии Александра Лукашенко, якобы ответственным за подавление "продемократического движения", заявила глава МИД Эстонии Ева-Мария Лийметс."В знак солидарности с белорусским народом, празднующим Дзень Волi ("День воли" - ред.), Эстония, Латвия, Литва сегодня ввели запрет на поездки еще 118 человек из правоохранительных и судебных органов режима, ответственных за систематическое подавление продемократического движения", - написала Лийметс в Twitter.В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской заявил, что страна совместно с ЕС продолжит работу по освобождению задержанных, которых они считают политическими заключенными, сообщила пресс-служба литовского президента."Белорусский народ проснулся и хочет бороться за свободную жизнь в демократической стране, и мы решительно поддерживаем эту цель", - сказал Науседа.По данным пресс-службы Науседы, Литва, Латвия и Эстония разработали новый пакет национальных и региональных санкций против сторонников Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Западные страны, в частности государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов голосования. Евросоюз последовательно ввел три санкционных списка, всего в них числятся 88 физлиц и семь организаций. Санкции предполагают запрет на въезд на территорию ЕС для физических лиц, замораживание счетов. Также европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.

https://ria.ru/20210323/lukashenko-1602476608.html

эстония

латвия

белоруссия

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, гитанас науседа, александр лукашенко, эстония, латвия, белоруссия, литва, в мире